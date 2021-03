1. Samopouzdanje

Ne kaže se bez veze, ako voliš sebe i ako si zadovoljan samim sobom i drugi će to vidjeti. Ako sebe smatraš atraktivnim i drugi će te tako vidjeti.

S tim možemo povezati i onu vrlo čestu izreku, 'kako zračiš tako privlačiš'.

Žena običnog izgleda, prirodna, koja vjeruje u sebe i sretna je svojim izgledom, ima daleko bolje šanse kod suprotnog spola, nego nevjerojatno lijepa djevojka koja radi dramu ako ugleda mali prištić na svom nosu.

Samouvjerena žena nikada nije kritična prema sebi u javnosti. Ona zrači samopouzdanjem. To je kvaliteta koju muškarci jako cijene. Ništa ne može ženu učiniti ljepšom od njenog uvjerenja da je lijepa.

2. Ženstvenost

Jači spol sklon je dati prednost ženstvenim ženama. Stjecanje ženske pažnje, briga o njoj, odgovaranje na njene pozive u pomoć, sve to stavlja muškarca u njegov prirodni element, a tada se on osjeća snažan i bitan. Tada on osjeća da može napraviti sve za djevojku koju voli. No i to ima svoje granice. Važno je ne pretjerati i ne glumiti preveliku bespomoćnost jer će to muškarca udaljiti.

Budite ženstveni, budite ono što jeste. Ako vam zatreba njegova pomoć, nemojte se ustručavati pitati ga za pomoć.

3. Dobrota

Dobro srce i spremnost da se brine, njeguje i oprosti, to su stvari koje razlikuju istinsku ljepotu od ljepote bez duše. Sposobnost da u svemu vidite dobro, da gledate na svijet s prijateljskim očima, ljubite, volite i suosjećate, to su kvalitete koje vas čine privlačnima, bez obzira na vaš izgled.

Poznata je činjenica da su muškarcima koji traže doživotnog partnera najvažnije kvalitete ljubaznost i unutarnja dobrota.

Muškarca će možda privući vaš izgled, ali vaša osobnost, kvalitete i vaša dobrota će ga zadržati jer će upravo takve karakteristike tražiti u dugoročnoj partnerici.

4. Nezavisnost

Muškarci su obično fascinirani ženama koje su svjesne svojih ciljeva i uvijek točno znaju što žele.

Kada se suočava s poteškoćama, ona nikad ne gubi svoje vrijeme na okrivljavanje drugih za svoje postupke. Ona ima točno odrečene ciljeve i točno zna što u svom životu želi postići. Takva žena neće ovisiti o nikome. Ona je pametna, mudra i spretna. To će muškarca baciti na koljena.

5. Iskorištava svaki dan

Žene koje znaju kako živjeti u sadašnjosti, koje su uistinu prisutne u svojim životima i koje pronalaze zadovoljstvo u svakom trenutku, uvijek su privlačne. Muškarcima je zadovoljstvo družiti se s osobom koja prihvaća sebe i koja je zahvalna na životu, bez obzira na sve.

Optimizam, ljubav i pažnja su osobine koje muškarac želi imati u svojoj partnerici. Ono što na drugu stranu ne vole je kada se žena pretjerano vraća u prošlost ili previše gleda u budućnost pa nije skoncentrirana na ono što se trenutno događa u njezinom životu.

6. Ostavlja dojam

Dobro njegovana, uredna, žena s ukusom koja zna svoje prednosti i čini sve kako bi ih naglasila, uvijek uspije impresionirati drugi spol.

Muškarci ne gledaju jeste li vi u trendu, oni gledaju kako vam haljina pristaje, na koji način ju vi nosite i na koji način ona vas ističe.

7. Dobra domaćica

Koliko god bi to moglo zasmetati neke žene, vrlo visoko na popisu osobina koje muškarci najviše cijene je umijeće u domaćinstvu. Žena koja zna kuhati i držati kuću urednom u stanju je osvojiti muškarca stvarajući poseban ugođaj topline i udobnosti. Za muškarce je to neizmjerna sreća. Oni obožavaju kada ih žena zna iznenaditi s njihovim omiljenim kolačem ili večerom.

8. Sretna je

Istinski sretna žena izludjet će muškarce, ali i druge žene.

Muškarci ne vole žene koje se brzo iznerviraju, koje su konstantno nezadovoljne s nečim ili nekim ili žene koje misle da ih drugi moraju usrećiti.

S druge strane, biti otvoren za sreću, cijeniti osobe koje poznajete, primjećivati u svemu pozitivne strane života, to su osobine koje svaku osobu na ovom svijetu čine boljom i vedrijom osobom, s kojom svi žele biti.

9. Iskrena je

Jedan od najsigurnijih načina da osvojite srce i um svog odabranika je pokazati pravi interes u svim aspektima njegovog života.

To je nešto što se uvijek cijeni i zasigurno neće proći nezapaženo. Također, žena se ne treba bojati pokazati svoje vlastite želje. Ono najbitnije je, budite iskreni i pokažite to svom partneru. Iskrenost nikad neće biti loša osobina.

10. Zna komunicirati

Ne kaže se bez veze da je komunikacija ključ uspjeha. Muškarci obožavaju otvorene, društvene žene koje lako održavaju razgovor zanimljivim, koje se ne ponašaju kao da znaju sve. Istinski zabavna žena je duhovita, ali nikad zbunjena. Žena koja zna slušati je uvijek poželjan partner.

11. Gracioznost i elegancija

Jedna davno izrečena izreka glasi: 'Ne postoje žene koje su ružne, postoje samo one koje se ne znaju lijepo nositi'. I s tim bi se mnogi mogli složiti. Svaka žena je lijepa i posebna na svoj način. Svaka ima ono nešto, no kretnje privlačne žene su uglađene i graciozne. Ona posjeduje idealno držanje i zadivljujući korak. Njeni pokreti govore o njenom samopouzdanju. Takav stav i kretnje privući će suprotni spol.

12. Osmijeh

Nasmijana žena s dobrim smislom za humor prije će privući muškarca nego netko tko je namršten i uvijek nečim nezadovoljan. Blistav osmijeh nije samo znak veselog ponašanja, on prenosi pozitivnu energiju.

Muškarac u ženinom osmijehu vidi zadovoljstvo i sreću.

13. Prirodnost

Ukoliko se pretvarate u nešto što niste samo da biste se svidjeli muškarcu za kojim ste ludi, da vas odmah upozorimo, stanite. S tim nećete postići ništa, on će vas vrlo brzo pročitati i samo ćete izgubiti, a ne dobiti. Muškarca privuče žena koja je prirodna, koja pokazuje svoje pravo ponašanje, interese i želje. Koja ništa ne prikriva niti se pretvara. Baš je onakva kakva je.

Jedino ako ostanete vjerni svojoj izvornoj prirodi, tada ćete se moći povezati s osobom koja vam je suđena. Ako krenete s pretvaranjem, vjerujte da će sve brzo propasti.