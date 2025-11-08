Obavijesti

KRIVA POHVALA

Ovih 14 komplimenata žene zapravo ne mogu smisliti

Lažni komplimenti često ostavljaju žene da se osjećaju umanjeno, a ne cijenjeno i događaju se puno češće nego što mislimo
1. Nisi kao druge djevojke. Na prvu zvuči laskavo, zar ne? No zapravo je to uvreda cijelom spolu, implicira da su “druge djevojke” na neki način lošije ili manje poželjne. Takva izjava stavlja žene u ladice i stvara lažnu podjelu u kojoj se individualnost cijeni samo ako se suprotstavlja drugim ženama | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
