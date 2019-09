Ovih 15 pitanja otkrit će vam hoće li vaša veza potrajati...

Jako je teško unaprijed, dok još ni ne poznajemo partnera dovoljno dobro, znati hoće li veza potrajati ili ne. Ponukan time, profesor psihologije koji se bavi međuljudskim odnosima i osnivač portala 'Science Of Relationships' Gary W. Lewandowski, sastavio je 15 pitanja koja bi nam po njemu trebala pomoći da dešifriramo je li romantična veza u kojoj smo za nas dobra ili ne.

Lewandowski je za Independent rekao da je pitanja počeo pisati baš jer su ga drugi najčešće pitali upravo 'Kako mogu znati jesu li u vezi s pravom osobom'.

- To je vjerojatno pitanje koje ljude najčešće muči, a na koje su najmanje sposobni sami sebi odgovoriti - objasnio je Lewandowski. Zato je sastavio 15 pitanja koji mogu odrediti budućnost veze. Sve što je potrebno je potpuno iskreno odgovoriti na njih.

Pitanja:

Čini li vas partner i vi nju/njega boljom osobom?

Je li vam ugodno dijeliti osjećaje, oslanjate li se jedan na drugoga, jeste li bliski i brinete li hoće li vas druga osoba napustiti?

Prihvaćate li jedno drugo onakve kakvi jeste, ne pokušavajući jedan drugog mijenjati?

Kad se oko nečeg ne slažete komunicirate li s poštovanjem, bez zamjeranja ili negativnosti?

Dijelite li odluke, moć i utjecaj u vezi?

Je li vam partner najbolji prijatelj i vi njegov/njen?

Razmišljate li više kao 'mi', nego 'ti' i 'ja'?

Biste li si međusobno povjerili lozinke društvenih mreža i bankovnih računa?

Imate li dobro mišljenje jedan o drugome?

Smatraju li vaši bliski prijatelji da imate dobru vezu koja će odolijevati problemima?

Je li vam odnos oslobođen 'opasnosti' poput varanja, ljubomore i kontroliranja?

Dijelite li iste vrijednosti kad su u pitanju politika, religija, važnost braka, obitelj i slično?

Jeste li oboje voljni žrtvovati vlastite potrebe, želje i ciljeve za ovog drugog?

Imate li ugodne i emocionalno stabilne osobnosti?

Jeste li seksualno kompatibilni?

Ako je na većinu pitanja vaš odgovor 'Ne', veza vjerojatno neće potrajati. Lewandowski napominje i da se ne zadovoljite sa nekoliko pozitivnih odgovora jer to što možete u vezi pronaći nešto dobro, ne znači i da vam je odnos općenito dobar. No, on napominje kako i prekid može biti dobra stvar, svakako bolja nego što je ostajanje u lošoj vezi. Kako kaže, prekid vas samo oslobađa za stvaranje potencijalno sjajne veze , ali s nekim drugim.

Ako ste na većinu pitanja odgovorili potvrdno, vaša veza ima budućnost i vrlo vjerojatno ste s onim Pravim ili Pravom.