Seks terapeuti objasnili što je najvažnije za nezaboravan seks

Današnji klinci (milenijci; rođeni nakon 2000. godine) možda manje idu na klasične spojeve, ali to nikako ne znači da ih seks zanima išta manje nego prijašnje generacije. Seks je vrlo bitan, a često i sastavni dio odnosa pripadnika svake dobne skupine, seksualne orijentacije i spola, a neovisno o tome smatrate li se seksualno iskusnima ili tek istražujete, neke biste stvari o seksu, tvrde terapeuti, trebali znati.

Seks terapija je terapija razgovorom kojoj je cilj pomoći parovima da riješe razne seksualne probleme, od psiholoških i osobnih, pa do stvarnih fizičkih, odnosno medicinskih prepreka.

Dr. med. Stephen Snyder, voditelj podcast emisije Relationship Doctor na QDT mreži i autor knjige Love Worth Making, rekao je za Independent da je osnovna stvar koju bi trebali znati svi koji se upuštaju su seksualne odnose, to da seks 'nikada nije samo seks'.

Naime, prema njemu parovi prečesto seksu prilaze kao nečemu što uzbuđuje obje strane i čega je najvažniji segment fizički užitak, zbog čega Snyder promiče jedan drugačiji pristup seksu, koji naziva „simmering“.

- Najsretniji parovi uživaju u tome da jedan drugoga uzbuđuju čak i kad znaju da to neće dovesti do seksa - objasnio je dr. Snyder što u seksualnoj terapiji stoji iza pojma "simmering", što se na hrvatski može prevesti kao 'krčkanje' ili iščekivanje..

Simmering je u osnovi proširena predigra, nešto poput seksualnog nadraživanja kakvom se najčešće prepuštaju tinejdžeri kad se koče da idu 'do kraja'. Simmering tako podrazumijeva da ste odjeveni, a seksolozi tvrde da to može biti itekako erotično. S tim se slaže i dr. Snyder, koji tumači i da se može raditi o predigri poput ljubljenja ili trljanja, ali bez namjere da ona obavezno vodi u seks.

- Predigra je posebno važna jer nas fizički i psihički priprema za seks, kaže dr Snyder koji ističe kako bi trebali imati na umu i da nisu svi orgazmi jednaki; pa se treba skoncentrirati na cjelokupni doživljaj seksa, umjesto samo iščekivati orgazam.

- U idealnom slučaju, orgazam bi trebao biti poput deserta: sjajan način za završiti fenomenalni obrok, ali nikako jedini razlog zašto ste izašli na večeru - dodao je.

A kad je o orgazmima riječ, seksualna terapeutkinja i direktorica Centra za ljubav i seks Sari Cooper smatra kako je najvažnije ženama osvijestiti da su njihovo zadovoljstvo i orgazmi jednako važni kao i partnerovi. Ona je mišljenja da žene prerijetko u krevetu traže ono što žele, a i kad traže, često to nije dovoljno pa orgazam prečesto izostane.

U toj se tvrdnji poziva i na jedno seksualno istraživanju iz 2017. objavljeno u časopisu The Journal of Sex and Marital Therapy. Ono je pokazalo kako svega 37 posto Amerikanki traži od partnera da im stimulira klitorisa i tako uspijevaju postići orgazam, a za svega je 18 posto žena sama penetracija dovoljna da dođu do vrhunca.

Usporedbe radi, jedno je slično istraživanje s muškom populacijom pokazalo da muškarci orgazam dostižu 85 posto vremena.

Cooper također napominje i da je ključno da žene znaju kako seks ne bi nikad trebao uključivati ​​bol. Iako, kaže, postoje brojni razlozi zašto se ona ženama može javiti tijekom seksa, a suhoća je najčešći, to nikako ne znači da je normalno stalno osjećati bol i/ili nelagodu.