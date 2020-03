Ovih 15 stvari nikad ne kupujte prilikom dolaska u zračnu luku

Stoga Readers Digest savjetuje da ne napravite grešku kupujući u zračnoj luci, a sastavili su i listu najskupljih proizvoda i usluga ondje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

1. Wi - Fi

Iako ste ponekad ovisni o dostupnosti interneta, odustanite od toga u zračnoj luci.

- Zračne luke iskorištavaju činjenicu da kad jedanput prođete sigurnosnu provjeru, ostajete zarobljena publika - objašnjava Coleman Collins, iskusni putnik i autor knjige The Road Warrior: A Practical Guide to Maintaining Your Health, Productivity, and Sanity While Traveling for Work.

Ističe kako je Wi - Fi u zračnoj luci spor i precijenjen, a putovanje može biti prilika da se oslobodite interneta i uživate u odmoru. Poruke i e-mailovi mogu čekati. Umjesto da svako malo provjeravate mobitel, mogli biste čitati, baviti se ručnim radom ili jednostavno mirno sjediti.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

2. Elektronika

Zaboravili ste spakirati punjač za mobitel ili slušalice? Nema problema, u zračnoj luci ih možete kupiti na kioscima.

- No elektronička oprema koju kupujete u zračnoj luci stajat će vas značajno skuplje nego drugdje - kaže direktorica na DealNewsu Lindsay Sakrida. Njezina internetska stranica bavi se usporedbom cijena.

- Naša istraživanja su pokazala da je elektronika u zračnoj luci u prosjeku 34 posto skuplja nego da kupujete online. Kad je riječ o malim predmetima, to je razlika od 70 do 100 kuna. Za napredniju opremu poput digitalnih kamera, artikl možete preplatiti od 300 do 1200 kuna. A punjač? U zračnoj luci je i do 50 posto skuplji - savjetovala je ističući kako su slušalice pak bezobrazno skupe.

3. Hrana

Kako biste izbjegli mučninu tijekom leta, poželjno je dobro pojesti prije ulaska u avion. No što god činili, nikako ne kupujte hranu u zračnoj luci.

- Redovito je precijenjena, neukusna, čak i štetna za vas, a ponekad i kombinacija sve tri ove komponente - kazala je Collins dodajući kako većina putnika jede u zračnim lukama čisto da potroše vrijeme, a ne zato što su gladni.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

4. Vodu i druga pića

Zbog dugog putovanja zrakoplovom možete dehidrirati, ali iskusni putnici znaju da se voda ne kupuje u zračnoj luci.

- Uvijek nosim bočicu vode uz sebe. Na sigurnosnoj provjeri ne smijete imati nikakvih tekućina, no uzmem praznu bočicu i spremim je u torbicu. Poslije je mogu napuniti u kupaonici. Iako se ne čini kao da je to velika stvar, smatram pljačkom nešto što moraš platiti dvostruko više nego u trgovini, a možeš to dobiti i besplatno - kazala je Becky Rodriguez.

Savjetuje da koristite aluminijsku ili staklenu bočicu za vodu.

5. Suvenire

- Suveniri u zračnoj luci prodaju se po astronomskim cijenama - ističe iskusni putnik Peter Yang i savjetuje da planirate unaprijed te suvenire kupite na destinaciji, a ne dok putujete.

6. Stranu valutu

- Možda se niste sjetili zamijeniti novac dok ste planirali putovanje, no svakako izbjegavajte posjet mjenjačnici u zračnoj luci - kaže Jennifer McDermott koja zastupa potrošače i nekad je radila kao komunikacijski strateg u putničkoj tvrtki.

- Poznato je da putnici dolaze nespremni, a nedostatak konkurencije mjenjačnica u zračnim lukama omogućuje visoke naknade koje su daleko od uobičajenog tečaja - kazala je ona.

Yang savjetuje da pričekate dok ne dođete na destinaciju, a zatim novac uzmete s bankomata.

- Na taj način ćete dobiti povoljniji tečaj - tvrdi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

7. Jastuke za vrat

- Ako idete na dug let, svakako prije putovanja kupite jastuke za vrat - savjetuje suvlasnik privatne jet tvrtke Gansevoort Hotel and Alerion Aviation. Kaže kako su jastuci koje prodaju u zračnim lukama precijenjeni, a iskušavali su ih i dirali mnogi prije vas, pa nisu osobito čisti.

8. Lijekove

Ako tijekom putovanja patite zbog mučnina, lijekove koji bi vam mogli pomoći nikad ne kupujte u zračnoj luci jer su precijenjeni. - Isplanirajte putovanje unaprijed i uzmite u torbicu sve što bi vam moglo zatrebati, uključujući i lijekove protiv mučnine - savjetovala je Chantay Bridges koja putuje iz zabave te zbog poslovnih razloga.

9. Najam automobila

- Ako želite lijep automobil po najpovoljnijoj cijeni, dogovorite to prije nego što stignete na destinaciju. Ako čekate do dolaska u zračnu luku, imate manji izbor i sukladno tome visoke cijene - savjetovala je Chantay.

Foto: Fotolia

10. Prtljagu

Previše ste kupovali tijekom odmora i sad vam treba još jedna putna torba da sve ponesete kući? Bridges ističe da je nikad ne kupujete na aerodromu.

- Iako su na prvi pogled putne torbe ondje atraktivne, bez sumnje ćete na njih potrošiti čitavo bogatstvo - kaže Bridges.

11. Knjige

Postoje na tisuće prekrasnih knjiga koje će kvalitetno nahraniti vaš mozak, no nemojte čekati dolazak u zračnu luku da nabavite neki od tih naslova.

- Uzmite knjigu s police kod kuće i ponesite je sa sobom. Besplatno je. U suprotnom, mogli biste platiti dvostruko više nego u knjižari, a sve kako biste se zabavili tijekom kratkog leta - kaže Bridges.

12. Čokoladu

Svi vole čokoladu, no u zračnoj luci, a osobito u duty - free shopu ne treba je nikad kupiti. Tvrdi to Brittanay Sharman koja putuje svijetom i posjetila je više od 25 država.

- Pogledajte cijene i uvidjet ćete da su dva ili tri puta više nego u supermarketu. Pokušavaju ih upakirati u atraktivnu ambalažu ili proizvod predstaviti većim nego što jest, no zapitajte se treba li vam zaista toliko čokolade po toj cijeni - kazala je.

Foto: Thinkstock

13. Alkoholna pića

- Mnogi ljudi zaustave se u duty - free trgovinama zbog pogrešne ideje da će uštedjeti na porezu. No mala ušteda neće nadoknaditi napuhanu cijenu, a to se osobito odnosi na alkoholna pića. Ono što biste u trgovini platili oko 300 kuna, ovdje ćete platiti 360 kuna - pojašnjava blogerica i stručnjakinja za shopping Veronica Thor.

14. Parfeme

Parfem kojeg prodaju u duty - free trgovini skuplji je nego u parfumeriji, a mogao bi biti i lažan - navode na stranici Duty - Free Buzz. Ističu kako prodavač možda i ne zna da je riječ o krivotvorini, pa je pametnije ipak parfem kupiti izravno od proizvođača ili u trgovini u koju imate povjerenja.

15. Parking

- Parkirna mjesta u zračnoj luci su pretjerano skupa, bez obzira je li riječ o kratkoročnom ili dugoročnom parkiranju - kaže Gari Anne Kosanke. Ona često posjećuje zračnu luku jer joj ondje radi suprug.

- Uz zračne luke često postoje privatne garaže od kojih neke čak nude prijevoz do aerodroma - savjetovala je.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: