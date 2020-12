Kad ste u dvadesetima, fokusirani ste na dijeljenje vrijednosti i osobnih ciljeva. Tad još smišljate kako podržavati jedno drugo kad tek započinjete stvarati zajednički život, piše Msn.

U tridesetima vaša veza prerasta u nešto kompliciraniju i morate biti fleksibilniji jer postajete roditelji i doživljavate značajne životne promjene. U četrdesetima i pedesetima možda se više trudite oko sretnog braka, a to uključuje i posjete bračnom savjetniku.

Sve su te promjene normalan dio života, no zbog njih će neki pomisliti kako ih partner više ne voli. Istina je da u dugotrajnim brakovima postoje stvari koje se mogu popraviti, no usporedba sa početkom veze nije nešto s čim možete usporediti kakve osjećaje vaš partner sada ima prema vama.

Psiholog Stan Tatkin kaže da vjerojatno partner nije prestao voljeti vas, nego osjeća ljubav na drugačiji način. To uključuje razne pokazatelje, od načina kako se drži, kako se svađa s vama, do stava prema izlascima. On i nekoliko stručnjaka ponudili su odgovore na pitanje o tome voli li vas još vaš supružnik.

1. Gleda vas u oči

Kad sjedite jedno nasuprot drugome tijekom večer, on ne gleda telefon niti bilo što drugo. Gleda vas ravno u oči i pažljivo sluša što govorite. Psiholog Zick Rubin napravio je istraživanje koje je pokazalo da se duboko zaljubljeni parovi gledaju u oči 75 posto vremena koje provode zajedno, dok se drugi ljudi u običnim razgovorima gledaju 30 do 60 posto vremena. To znači, drugim riječima, da snažan kontakt očima pokazuje kako je doista zainteresiran za ono što govorite.

2. Pristaje na izlaske

Rano je to proglasiti znakom nezainteresiranosti, no psiholog Paul Coleman kaže da zaljubljeni muškarci djeluju kao da s manje entuzijazma pristupaju vezi nego žene. Razlog je u tome što imaju niže razine serotonina, pokazala je studija objavljena u časopisu Journal of Psychophysiology.

- Razina serotonina u tijelu žene omogućuje da djeluju sretnije i to bolje pokazuju. No razine kod muškaraca nisu toliko visoke i nemaju potrebu pokazivati sreću na taj način. Oni vam pokazuju ljubav pristajući na sve što vi želite raditi, makar to bilo sjedenje uz vas dok gledate TV - kaže Coleman.

Umjesto da ste frustrirani jer jedino vi osmišljavate ideje za romantični izlazak, gledajte na to kao na mogućnost da iskušate nešto drugačije.

3. Tijekom seksa vas zove imenom

Uobičajeno je tijekom dana partnera zvati dragi, draga ili ljubavi, no Tatkin kaže da ukoliko vaš muškarac tijekom seksa izgovara vaše ime, to je znak da je prisutan u trenutku s vama i ne želi biti intiman ni sa kim drugim. Dodatni je pokazatelj i kontakt očima u spavaćoj sobi, a Tatkin kaže da muškarac tako pokazuje da je zainteresiran samo za vas i misli samo o vama.

4. Tiha ljubav

Kad ste tek počeli izlaziti, vaš partner nije se mogao suzdržati i stalno vas je dodirivao bez obzira na doba dana. Ako ste dugo u braku, vrlo je vjerojatno da to više nije slučaj. No ne brinite. Tatkin kaže da muškarac možda ljubav izražava na drugi način.

- Na početku uspješne veze stalna uzbuđenost zbog nove ljubavi uzrokuje proizvodnju dopamina. Riječ je o neurotransmiteru nalik onome kod ovisnika koji uzimaju opojna sredstva. To je vrlo uzbudljivo, ali privremeno - ističe on.

Tiha ljubav, s druge strane, dolazi na red kad uzbuđenje splasne.

- To je smireno stanje u kojem se parovi nalaze kad su potpuno opušteni i usmjereni jedno na drugo - kaže Tatkin.

Dakle, još vas voli, no to pokazuje na drugačiji način.

5. Otići će na zabavu na kojoj ne želi biti i neće se žaliti

Svi znamo za situacije kad nam je najbolji prijatelj priredio zabavu na koju naš partner zaista nije htio ići. No kako je reagirao? Ako se nije pretjerano žalio, iskazao vam je ljubav.

- Kad kažete da zaista želite da bude uz vas i on potom odjene odjeću za odlazak na zabavu bez pretjeranog prigovaranja, to znači da ostavlja svoje interese po strani kako bi vas usrećio - kaže Sophia Dembling, autorica knjige Introverts in Love: The Quiet Way to Happily Ever After.

On na to ne bi pristao da vas ne voli i to dokazuje bez riječi.

6. Brzo završava svađu

Još jedan dokaz da vas ludo voli jest činjenica da vam dopušta pobjedu kod svake nesuglasice.

- Stavlja vas na prvo mjesto, prije potrebe da mora biti u pravu jer zna da će svako odgađanja popravljanja nesuglasice povrijediti vaše osjećaje, a ne želi da to opterećuje vašu budućnost - kaže Tatkin.

Stoga kad podigne bijelu zastavicu, to ne radi zbog lijenosti nego ne želi da ste uzrujani. Sljedeći put kad se nađete u istoj situaciji, zastanite na trenutak i promislite je li važnije biti u pravu ili riješiti problem.

7. Ne koristi mobitel

- Ovih dana svi smo prikovani uz svoje mobitele. No ako vaš suprug aktivno isključi mobitel iz dnevne rutine kako bi odvojio vrijeme za vas, to je znak da se još želi približiti vama - kaže Fawn Weaver, autorica knjige Happy Wives Club.

- Kad muškarac voli ženu, bez obzira koliko zahtjevan posao imao, on zna kad je vrijeme da isključi telefon i laptop te svoju pažnju u potpunosti posveti njoj. To je dio stalnog napora da ljubav stavi ispred karijere i prijatelja - kaže Weaver.

Naravno da to ne znači da će odmah to prestati raditi čim vi to poželite, no on se trudi pronaći vrijeme koje će sa vama provesti bez tehnologija, a to znači da mu je još stalo.

8. Pere suđe jer zna da to ne volite raditi

Kad ste godinama zajedno, očito je kako vaš suprug zna da mrzite prati suđe. No ako vas zanima voli li vas on još, provjerite kako se nosi s vašom odbojnošću prema pranju suđa.

- Ako zna za tri ili četiri stvari koje će vas uzrujati, onda zna i kako to izbjeći da biste vi opet bili bolje raspoloženi. Smatrajte ga svojim protuotrovom - kaže Tatkin.

Umjesto da se svađate jer je opet vaš red za pranje posuđa, veća je vjerojatnost da će on staviti sve u perilicu prije nego što odete na spavanje. No sjetite se uzvratiti mu uslugu kad se pojavi nešto što on ne voli raditi, ili mu makar zahvalite jer smo sigurni da ni on ne voli prati suđe.

9. Nikad nije spomenuo razvod

Naravno da svaki par ponekad prolazi kroz izazovne trenutke, no čak i kad je najteže, vaš suprug nije izgovorio da želi razvod. Tatkin objašnjava da sretan suprug neće ugroziti vezu čak ni kad je uzrujan ili ljutit.

- Ništa dobrog ne proizlazi iz ugrožavanja veze ili osjećaja da ona u budućnosti možda neće postojati - kaže Tatkin.

Umjesto toga, on je naučio komunicirati kroz probleme na zdrav način, no to ne znači da se ponekad ipak nećete posvađati.

10. Trudi se iznenaditi vas

- Iako se o kućanstvu brinete zajedničkim Google kalendarom i grupnim porukama, ako se vaš suprug još trudi iznenaditi vas sitnicama za koje zna da će vam uljepšati dan, onda vas još ludo voli - kaže Weaver.

- Nije riječ o skupim darovima. Ponekad će vas razveseliti omiljenom slasticom ili sladoledom, kupiti će karte za film koji ste spomenuli da želite pogledati - kaže ona.

Smisao je u tome da pronalazi načine kako bi vašu vezu održao svježom i zabavnom te vam pokazuje da se još sjeća malih stvari koje vas mogu nasmijati.

11. Još vam govori da vas voli

Iako više ni ne možete izbrojiti koliko vam je puta unazad svih ovih godina rekao da vas voli, vjerojatno vam te dvije riječi nikad ne dosade. Jaime Bronstein, terapeutkinja za veze i autorica knjige Love Talk Live, kaže da izgovaranje tih riječi nije samo stvar navike.

- Mnogim partnerima dosadi govoriti Volim te i na kraju to prestanu raditi ili te riječi izgovaraju rjeđe - kaže Bronstein.

To znači da, ukoliko vam ih često i iskreno izgovara, zna važnost tih riječi i važno mu je da ih čujete.

12. Šalje cvijeće bez razloga

Iako ništa neće nalikovati početku veze, Bronstein ističe kako je važno zadržati sitne geste.

- Kad ste usred gužve na poslu, a iznenada vas pozovu na recepciju zbog dostave cvijeća, iznenadit će vas činjenica da vam je suprug poslao ruže jer je utorak. To znači da je još zaljubljen u vas - kaže ona.

Povratkom starim navikama pokazuje vam da mu je i dalje snažno stalo do vas kao što mu je bilo i na početku.

13. Želi vas zaštititi

Kad vam suprug pokaže da vas želi zaštititi te da mu je cilj da se osjećate sigurno i voljeno, znate da to dolazi od najdubljih osjećaja.

- Kad šećete ulicom, on hoda bliže rubniku. Traži od vas da ga nazovete kad stignete na odredište kako bi znao da ste sigurno stigli. On će ponijeti stvari koje su vama preteške i redovito će se brinuti o paukovima ili drugim kućnim podstanarima koji vas plaše - nabraja primjere Bronstein ističući kako će uvijek pronaći način da vam bude podrška jer mu je vaša dobrobit prioritet.

14. Raste s vama i podržava vaše snove

Kako se veza razvija, razvijaju se i pojedinci u njoj.

- Pravi partner uvijek je uz vas i podržat će vaše ideje. Bez obzira je li riječ o novom hobiju ili promjeni u karijeri, zdrava veza će partnerima omogućiti da se uzajamno podupiru i riskiraju - kaže klinički psiholog dr. Morgan Anderson.

Ako je vaš muškarac znatiželjan oko toga tko ste i tko želite biti, to znači da mu je stalo.

15. Usrećuje vas

Čini se da u početku veze oba partnera rade stvari kojima žele usrećiti onog drugog, no to s vremenom može izblijediti. Ako vaš suprug još svjesno pokušava biti brižan, znate da je ludo zaljubljen u vas.

- Ako vam kupuje omiljenu kavu u kafiću koji mu baš nije blizu samo kako bi vidio osmjeh na vašem licu, još vas voli - kaže Bronstein.

Stoga prije nego što uzmete tu kavu zdravo za gotovo, promislite o njezinom značenju.