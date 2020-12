No način na koji ćete doživjeti bol zbog tog rastanka ovisi o vama - objašnjava za Independent psiholog Guy Winch čija je knjiga How to Fix a Broken Heart otkrila neke od najčešćih mitova povezanih s ljubavnim bolom.

Iako vas popularna kultura može pokušati uvjeriti da ćete raskid najlakše preboljeti uz privremenog ljubavnika i omiljene slastice, Winch objašnjava da nas raskid može pogoditi puno teže nego što smo uopće toga svjesni.

- Funkcionalne studije moždanih snimki pokazale su da odbacivanje romantične ljubavi u smislu prekida veze pokreće u mozgu iste mehanizme kao i kod ovisnika koji odbacuju kokain ili opijate. To drugim riječima znači da ljubav izaziva ovisnost, a slomljeno srce apstinencijsku krizu - kaže Winch.

To je ujedno razlog, objašnjava Winch, zašto opsjedamo bivše partnere do te mjere da osjećamo da za njima žudimo kao da su droga koja nam očajnički nedostaje. Također, to može biti razlog zašto nam je ponekad teško upoznati nekog drugog. Skloni smo idealiziranju bivših posljedično iskrivljujući sjećanja na njih i uvjeravajući se da je naša romantizirana vizija o njima točna, iako zapravo nije.

- Morate biti sigurni da su sve vaše misli o bivšem realne i uravnotežene. Ako e prisjetite vašeg najsretnijeg vikenda zajedno, dodajte i misli vikenda kad vas je izluđivao i uzrujavao. Ako vam se učini da čeznete za njihovim slatkim zagrljajem, trebali biste se sjetiti noći kad je svatko spavao na svom kraju kreveta - inzistira Winch predlažući da napišete popis svih razloga zašto vaša veza nije funkcionirala.

Još jedan nezgodan aspekt slomljenog srca povezan je s idejom da su vas odbacili, i dok vi vrijeme provodite u samosažaljenju, onaj koji vas je odbacio uživa u životu bez vas. Zašto je toliko teže kad vas ostave nego kad vi ostavite druge?

Odgovor se može činiti očiglednim, ali Winch objašnjava kako je presudno potpuno razumjeti ovu situaciju za pravi oporavak. Iako se prekid nekom koga ostavljaju može učiniti iznenadnim, Winch objašnjava da je partner vjerojatno već odavno prekinuo emocionalnu vezu.

- U trenutku raskida veza je formalno gotova. No ostavljena strana to tek tada doznaje i proživljava početnu fazu tuge i gubitka. Ljudi su često zaprepašteni što je donedavno sve bilo normalno i partner ih prošlog tjedna volio, a ovog prekida s njima. No partner se samo ponašao kao da je u vezi jer još nije odlučio raskinuti i nije se osjećao spremnim za to - tvrdi Winch.

Kada je riječ o liječenju slomljenog srca, postoji niz zamki u koje ljudi upadaju. Winch je ponudio svojih šest najboljih savjeta kako ih izbjeći i hitno krenuti prema oporavku.

1. Nikad ne provjeravajte bivše na društvenim mrežama. Zbog toga ćete više misliti na njih i samo će vam otežati prestanak maštanja o vezi.

2. Izbjegavajte stvarati misterije o tome zašto je došlo do prekida. Zbog toga ćete često misliti o bivšem umjesto da se okrenete drugim stvarima. Prihvatite svako objašnjenje koje odgovara činjenicama i omogućuje vaše netaknuto samopoštovanje, poput, primjerice, činjenice da si je partner dopustio emocionalni zanos, nije vam otvoreno rekao kako se osjeća sve dok nije bilo prekasno ili jednostavno nije bio čovjek kakav ste mislili da jest.

3. Napravite popis svih kompromisa koje ste morali napraviti u vezi, a sljedeći put ih ne biste napravili.

4. Radite stvari koje su vam nekada donosile veselje i zanimanje, čak i ako se sada više ne čine zanimljivima i ugodnima. Osvijestite činjenicu da se život nastavlja.

5. Uklonite podsjetnike na vezu koja vam uzrokuje bol, poput poruka i fotografija.

6. Obratite se prijateljima i maksimalno iskoristite njihovu podršku; slomljeno srce je sveprisutno i svatko vam može pomoći pametnim savjetom.