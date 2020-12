Postoje stvari koje činimo kao par i koje se čine bezazlenima, ali to su zapravo toksična ponašanja u odnosima. Neke radnje za koje mislimo da su zdrave, zapravo su toksične za vezu i umjesto da je ojačamo, možemo je malo po malo uništiti.

Šest toksičnih ponašanja u vezama

Autor Mark Manson bivši je terapeut za spojeve koji piše o najvažnijim životnim temama, uključujući sreću, samospoznaju, navike i veze. U jednom od svojih postova govorio je i o toksičnim navikama u odnosima. U nastavku pročitajte šest toksičnih ponašanja u odnosima koja mnogi od nas čine, a da uistinu ne znamo štetu koju s njima možemo napraviti.

1. Vodite popis svih 'nepravdi' vašeg partnera

Ako i dalje krivite partnera za pogreške učinjene u prošlosti, niste u sadašnjosti i ne bavite se problemima koji se u sadašnjem trenutku pojave. Sve se te nepravde zbrajaju i prelaze u bitku tko je počinio najviše nepravde tijekom posljednjih mjeseci ili godina i čiji je red da 'izgladi' stvari.

To je kao da nakupljate ozljede i bol zbog akcije koju ćete kasnije koristiti protiv svog partnera, a kad napokon iskoristite svu onu lošu energiju, teško je da se veza oporavi od svih emocionalnih 'troškova'. Rješavajte probleme kad se pojave, odvojeno, osim ako nisu prirodno povezani (primjerice partner koji vara).

2. Očekujete da će druga osoba pročitati vaše misli

Ako vi ili vaš partner odbijete reći točno ono što želite i ovisite o tome da druga osoba zna što je to, to nije samo glupo, već je i besmisleno. Posebno je loše ako na to mislite kao na nekakav test: 'Pa, da me stvarno voli, znao bi...'. Ako je ono što osjećate tuga, i umjesto da svom partneru date do znanja kako se osjećate, činite hrpu stvari da biste ih izludjeli kako biste se osjećali bolje. Takvo ponašanje pokazuje da ne komunicirate otvoreno i iskreno jedno s drugim. Parovi moraju moći iznijeti svoje osjećaje i želje bez zatvaranja.

3. Radite emocionalne ucjene

To se događa kada jedna osoba ima problem i ucjenjuje drugu osobu prijeteći joj s predanošću u vezi. Na primjer, ako se netko osjeća kao da je potpuno ignoriran na nekom društvenom događaju, umjesto da kaže: 'Osjećao sam se kao da me ignoriraš na zabavi', kaže: 'Ne mogu biti s nekim tko ne misli da sam zabavan na partyju'.

Ako svako malo pitanje veze preraste u neku prijetnju ili prekid, to je velik problem. To ne samo da stvara čitavu hrpu drame, već tjera ljude da se boje podijeliti svoje osjećaje i izazvati prekid.

4. Krivite partnera za svoje osjećaje

Ako ste imali baš jako loš dan na poslu, a vaš partner je previše zaokupljen sa svojim problemima da bi vam pokazao potrebnu razinu podrške ili simpatije. Umjesto da se pokušate osjećati bolje, napadate svog partnera jer nije spreman zadovoljiti sve vaše potrebe - bez obzira na to s čime se nosi. Kriviti svog partnera za to kako se osjećate je sebično i primjer nepoštivanja osobnih granica. Obje strane u vezi se trebaju podržavati.

5. Ponašate se kao ludo ljubomorna osoba

Postoji vjerovanje da kad osoba izgubi razum od ljubomore, ona zaista pokazuje svoju ljubav. Intenzivno ljubomorno ponašanje kontrolira i stvara ne samo puno nepotrebne drame, već može ugroziti povjerenje. Malo ljubomore je u redu, ali pretjerana ljubomora nije. Povjerenje jedno u drugo dugoročno će bolje funkcionirati.

6. Sve nadoknađujete kupnjom darova

Kada dođe do sukoba, umjesto rješavanja problema, jedan ili oba partnera kupit će nešto skupo ili rezervirati putovanje, pa će tako uzbuđenje sakriti problem. Evo u čemu je stvar: problem nije nestao i vratit će se opet kroz neko vrijeme. Riješite ga kad se pojavi, a zatim otiđite na Bahame to proslaviti, piše Your Tango.