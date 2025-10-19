Obavijesti

Budite svjesni sebe

Ovih 16 znakova pokazuju da ste ljudima privlačniji nego što možda sami mislite

Ako niste sigurni u to da li vas ljudi doživljavaju kao privlačnu osobu, provjerite kako stojite sa znakovima koje opisujemo u nastavku i pročitajte kako se nositi s tim 'teretom'
Kažu da način na koji volite sebe inspirira druge da se prema vama ponašaju tako. Dakle, ako brinete o izgledu svoje kože, frizuri, osmijehu, tome kako vam stoji odjeća te kakav dojam ostavljate na druge, to nije opsjednutost sobom, nego nešto što svjesno poduzimate da biste održali razuman osjećaj za sebe. - Privlačnost nije samo stvar toga kako vas drugi vide - već i toga kako vi sami vidite sebe. Kad se previše usredotočimo na vanjsku potvrdu, naš osjećaj samopoštovanja postaje krhak. Pravo samopouzdanje raste kada možete prihvatiti obje stvarnosti: da vas ljudi mogu primijetiti i diviti vam se, te da vaša vrijednost ne ovisi o njihovom pogledu. Ta ravnoteža održava dugoročno samopoštovanje", kaže Shruti Doss, klinička psihologinja i osnivačica The Mynd Spacea. Istaknula je 16 znakova koji ukazuju na to da ste privlačni drugim ljudima, pa krenimo redom... | Foto: Thinkstock
