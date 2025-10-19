Ovih 16 znakova pokazuju da ste ljudima privlačniji nego što možda sami mislite

4. POTPUNI STRANCI BULJE U VAS: Ako ste se često pitali zašto vas čak i stranci zainteresirano promatraju u parku ili kafiću, jasno je: to je zato što ste privlačniji nego što mislite. Uspostavljaju kontakt očima s vama iako vas ne poznaju i razmišljaju trebaju li započeti razgovor s vama. Ako je tako, to je jedan od ozbiljnijih znakova da ste izuzetno privlačni. Ako ste privlačna žena, često ćete primijetiti da muškarci pred vama napuče usne, ili ih čvrsto stisnu, dok će žene pogled na zgodnog muškarca nerijetko popratiti uzdahom i raširiti oči (i nasmiješiti se). Mnogi se mogu nadati pozitivnom odgovoru na te znakove, pa će potražiti vaš pogled, podići obrve i drugim znakovima tijela dati do znanja da ste im privlačni. Stručnjakinja kaže: „Ljubomora i kritika često više govore o nesigurnostima druge osobe nego o vašoj vrijednosti. Međutim, ponovljena negativnost i dalje može narušiti vaše samopouzdanje. Umjesto da pokušavate dokazati sebe ili se povlačite kako biste drugima pružili udobnost, vježbajte utemeljenje u vlastitim vrijednostima. Zapitajte se: „Kako se želim pojaviti u ovom prostoru - bez obzira na njihova mišljenja?“ Taj izbor održava vaš osjećaj za sebe netaknutim, bez obzira na to kako drugi reagiraju.“ | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA