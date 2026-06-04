Ovih 20 unosnih zanimanja bit će najtraženija u budućnosti

Tržište rada se brzo mijenja pa postaju ključne vještine koje prate nove potrebe i trendove. Najveći rast bilježe zdravstveni i tehnološki sektor koji nude sve više mogućnosti za zapošljavanje i razvoj karijere
U nastavku pogledajte kojih će biti 20 najtraženijih zanimanja u budućnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte kojih će biti 20 najtraženijih zanimanja u budućnosti. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte kojih će biti 20 najtraženijih zanimanja u budućnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MARKETING MENADŽER Marketing menadžeri osmišljavaju aktivnosti kojima se proizvodi i usluge približavaju ciljanoj publici. Analiziraju tržišne trendove, ponašanje potrošača i konkurenciju kako bi kreirali učinkovite kampanje. Surađuju s različitim odjelima u svrhu jačanja prepoznatljivosti brenda. Njihov uspjeh često se mjeri rastom prodaje i zadovoljstvom kupaca.
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INŽENJER INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA Inženjeri industrijskih postrojenja usmjereni su na poboljšanje proizvodnih sustava i radnih procesa. Analiziraju postojeće metode rada te pronalaze načine za povećanje produktivnosti. Posebnu pozornost posvećuju kvaliteti proizvoda, sigurnosti zaposlenika i smanjenju troškova. Njihov rad značajno doprinosi konkurentnosti proizvodnih tvrtki.
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OPERACIJSKI ISTRAŽIVAČKI ANALITIČAR Ovi stručnjaci koriste matematičke modele za rješavanje složenih organizacijskih i logističkih izazova. Njihove analize pomažu tvrtkama u učinkovitijem korištenju vremena, novca i resursa. Često rade na optimizaciji procesa u proizvodnji, prometu ili opskrbnim lancima. Njihova rješenja temelje se na podacima i preciznim izračunima.
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FINANCIJSKI REVIZOR Financijski revizori provjeravaju točnost financijskih izvještaja i usklađenost poslovanja s propisima. Njihov rad doprinosi transparentnosti i odgovornosti organizacija. Analiziraju dokumentaciju te identificiraju moguće nepravilnosti ili rizike. Važnu ulogu imaju u očuvanju povjerenja investitora i javnosti.
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ANALITIČAR UPRAVLJANJA Analitičari upravljanja pomažu organizacijama da unaprijede svoje poslovne procese. Istražuju postojeće načine rada i predlažu promjene koje mogu povećati učinkovitost. Njihove preporuke često dovode do smanjenja troškova i boljeg korištenja resursa. U radu kombiniraju analitičko razmišljanje i razumijevanje poslovnih sustava.
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AKTUAR Aktuari koriste matematiku, statistiku i financijsku analizu kako bi procijenili vjerojatnost budućih rizika. Njihove procjene pomažu osiguravajućim društvima i financijskim institucijama u donošenju važnih odluka. Analiziraju velike količine podataka kako bi predvidjeli moguće troškove i gubitke. Riječ je o profesiji koja zahtijeva visoku razinu analitičkih sposobnosti.
| Foto: 123RF
FINANCIJSKI MENADŽER Financijski menadžeri odgovorni su za planiranje i nadzor novčanih tokova organizacije. Analiziraju financijske pokazatelje te predlažu strategije za povećanje profitabilnosti. Sudjeluju u izradi proračuna i procjeni investicijskih mogućnosti. Njihova stručnost pomaže tvrtkama u održavanju financijske stabilnosti.
| Foto: 123RF
RAČUNALNI I INFORMACIJSKI ISTRAŽIVAČ Ovaj stručnjak istražuje nove mogućnosti primjene računalnih tehnologija i razvija inovativna rješenja za složene probleme. Često radi na projektima koji pomiču granice postojećih tehnoloških dostignuća. Njegov rad može uključivati umjetnu inteligenciju, napredne algoritme ili računalne sustave budućnosti. Rezultati istraživanja često nalaze primjenu u industriji i znanosti.
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IT MENADŽER IT menadžeri koordiniraju tehnološke projekte i upravljaju informatičkim resursima organizacije. Odlučuju o implementaciji novih sustava te nadziru rad informatičkih timova. Važan dio njihovog posla je usklađivanje tehnoloških rješenja s poslovnim ciljevima tvrtke. Njihove odluke imaju velik utjecaj na učinkovitost poslovanja.
| Foto: 123RF
ARHITEKT RAČUNALNIH MREŽA Arhitekt mreža planira strukturu komunikacijskih sustava unutar organizacije. Njegov zadatak je osigurati da mreže budu pouzdane, brze i sigurne za korisnike. Prilikom razvoja infrastrukture vodi računa o budućim potrebama i mogućnostima proširenja. Ovo zanimanje zahtijeva kombinaciju tehničkog znanja i strateškog planiranja.
| Foto: 123RF
ZNANSTVENIK ZA PODATKE Ovi stručnjaci proučavaju velike skupove podataka kako bi pronašli obrasce i korisne informacije. Rezultati njihovih analiza pomažu organizacijama u donošenju kvalitetnijih poslovnih odluka. Koriste napredne statističke metode, algoritme i alate za obradu podataka. Njihova je uloga sve važnija u suvremenom poslovnom okruženju temeljenom na informacijama.
| Foto: 123RF
RAZVOJNI INŽENJER SOFTVERA Razvojni inženjeri osmišljavaju i izrađuju računalne programe koji olakšavaju rad pojedincima i organizacijama. Sudjeluju u svim fazama razvoja proizvoda, od planiranja do testiranja i nadogradnje. Njihov rad zahtijeva kreativnost, logičko razmišljanje i dobro poznavanje programskih jezika. Softverska rješenja koja stvaraju koriste se u gotovo svim industrijama.
| Foto: 123RF
ANALITIČAR INFORMACIJSKE SIGURNOSTI Glavna zadaća ovog stručnjaka jest zaštita digitalnih sustava od neovlaštenih pristupa i kibernetičkih napada. Analizira moguće sigurnosne rizike te predlaže mjere za njihovo sprječavanje. Redovito prati nove prijetnje i prilagođava sigurnosne strategije organizacije. Potražnja za ovim profilom stručnjaka kontinuirano raste zbog sve veće digitalizacije poslovanja.
| Foto: 123RF
VETERINAR Veterinari se brinu o zdravlju kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih životinjskih vrsta. Njihov posao obuhvaća preglede, liječenje bolesti, cijepljenje i preventivnu skrb. Osim rada u ambulantama, mogu biti uključeni u istraživanja ili kontrolu sigurnosti hrane životinjskog podrijetla. Ljubav prema životinjama i stručnost ključni su za uspjeh u ovom zanimanju.
| Foto: 123RF
VODITELJ MEDICINSKIH I ZDRAVSTVENIH USLUGA Osoba na ovoj poziciji koordinira rad zdravstvenih ustanova i brine o njihovom učinkovitom poslovanju. Odgovorna je za organizaciju resursa, planiranje budžeta te unapređenje kvalitete usluga. Uz poznavanje zdravstvenog sustava, potrebno je razvijeno znanje iz menadžmenta i administracije. Uspješnim vođenjem osigurava nesmetan rad medicinskog osoblja i zadovoljstvo pacijenata.
| Foto: 123RF
FONETIČAR I LOGOPED Stručnjaci za govor i komunikaciju rade s osobama koje imaju teškoće u izražavanju, razumijevanju jezika ili pravilnom izgovoru glasova. Njihove usluge koriste djeca s razvojnim poteškoćama, ali i odrasli nakon bolesti ili ozljeda. Kroz procjenu i terapijski rad pomažu u poboljšanju komunikacijskih vještina. Njihov doprinos često značajno utječe na kvalitetu života korisnika.
| Foto: 123RF
LIJEČNIČKI ASISTENT Ovo zanimanje predstavlja važnu poveznicu između liječnika i pacijenata. Liječnički asistenti sudjeluju u pregledima, prikupljanju medicinskih podataka te praćenju zdravstvenog stanja bolesnika. U mnogim zdravstvenim ustanovama imaju značajnu ulogu u pružanju primarne zdravstvene skrbi. Njihov rad doprinosi bržem i učinkovitijem funkcioniranju medicinskih timova.
| Foto: 123RF
RADNI TERAPEUT Radni terapeut pomaže ljudima da steknu veću samostalnost u svakodnevnom životu. Fokus rada je na razvijanju sposobnosti potrebnih za obavljanje osobnih, kućanskih i profesionalnih aktivnosti. Često surađuje s osobama koje imaju fizičke, mentalne ili razvojne poteškoće. Prilagođavanjem okruženja i aktivnosti omogućuje korisnicima lakše funkcioniranje u svakodnevici.
| Foto: 123RF
FIZIOTERAPEUT Fizioterapeuti rade s osobama koje imaju poteškoće s kretanjem nastale zbog ozljeda, bolesti ili operativnih zahvata. Njihov je cilj vratiti funkcionalnost tijela i povećati kvalitetu života pacijenata. U radu primjenjuju individualno prilagođene programe rehabilitacije te različite terapijske metode. Velik dio posla uključuje motiviranje pacijenata na aktivno sudjelovanje u procesu oporavka.
| Foto: 123RF
MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR NAPREDNE PRAKSE Stručnjaci u ovom području imaju proširene kompetencije koje im omogućuju samostalno praćenje zdravstvenog stanja pacijenata i donošenje određenih kliničkih odluka. Sudjeluju u planiranju terapije, praćenju oporavka te edukaciji pacijenata o očuvanju zdravlja. Mogu biti usmjereni na rad s određenim skupinama, primjerice djecom, starijim osobama ili kroničnim bolesnicima. Zbog sve veće potrebe za kvalitetnom zdravstvenom skrbi, ovo zanimanje ubraja se među najperspektivnija na tržištu rada.
| Foto: 123RF