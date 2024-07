Ovih 5 joga poza imaju anti-age učinak, radi ih i Jennifer Aniston

Joga može biti moćan alat za pomlađivanje, odnosno usporavanje simptoma starenja. Njenu moć transformacije dokazuju mnoge slavne osobe poput Jennifer Aniston, Sandre Bullock i Demi Moore, koje priznaju da dio svog mladenačkog izgleda trebaju zahvaliti upravo toj drevnoj tehnici, donosi The Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO: Tjelovježba bi trebala biti navika, kao i pranje zuba

Pokretanje videa... 00:55 Jezičarke iz Splita od joge grade posao: 'Mi polazimo od toga da je tjelovježba kao pranje zubi' | Video: KanalRi

Mandy Ingber, učiteljica je joge i spinninga (brzih treninga) Jennifer Aniston već više od petnaest godina i puno puta je govorila o rutini vježbanja ove 55-godišnjakinje. U intervjuu za Healthista rekla je:

- Moji klijenti i ja vodimo računa o svakodnevnoj tjelovježbi. Ciljam na sedam dana treninga u tjednu i obično postignem pet. Dijeta i tjelovježba su ključni – kaže. S Jennifer Aniston radila je po 30 minuta spinninga te 40 minuta joge, uključivši neke od 'hibridnih' joga poza, koje se mogu kombinirati s vježbom toniranja.

21st Annual Screen Actors Guild Awards - Arrivals | Foto: Frazer Harrison

- Radile bismo malo power joge, vinyasa flow i onda malo yin joge istezanje, a zatim završile infracrvenom saunom – priča.

Heather Jacoby, iskusna stručnjakinja za jogu u The Yogatiqueu, podijelila je s našim čitateljima preporuke pet poza za jogu koje su osmišljene za poboljšanje mišićnog tonusa, fleksibilnosti i mladenačkog izgleda. S više od 15 godina prakticiranja joge, Heather je certificirana instruktorica RYT-200 i njene preporuke zasigurno imaju težinu.

Evo vježbi koje predlaže:

1. Pas koji gleda prema dolje (Adho Mukha Svanasana)

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- To je moćna poza. Jača vaše tijelo, poboljšava cirkulaciju i isteže koljena, a sve to pridonosi zategnutoj i mladolikoj tjelesnoj građi.

Upute za pravilno izvođenje:

1. Spustite se na ruke i koljena, s koljenima u širini kukova i rukama u širini ramena.

2. Gurnite kukove unatrag i gore prema stropu, ispravljajući noge što je više moguće, a da vam je udobno.

3. Držite pete ravno na tlu, tako da dodiruju prostirku.

4,. Izdužite vrat i kralježnicu, gledajte između nogu i zadržite 5-10 udisaja.

2. Ratnik II (Virabhadrasana II)

Tomislav MIletić/Pixsell | Foto: Tomislav MIletić/Pixsell

- Dobro držanje čini da izgledate i osjećate se samouvjereno. Warrior II jača noge i tijelo, promičući bolje držanje koje odiše mladenačkom vitalnošću, kaže Heather.

Upute za pravilno izvođenje:

1. Započnite u stojećem položaju sa stopalima u širini kukova.

2. Zakoračite jednom nogom unazad značajan korak i okrenite stražnju nogu pod kutom od 45 stupnjeva.

3. Savijte prednje koljeno dok ne bude pod kutom od 90 stupnjeva, držeći prednju potkoljenicu okomitu u odnosu na pod.

4. Ispružite ruke sa strane, dlanova okrenutih prema dolje i gledajte preko prednje ruke. Zadržite 5-10 udisaja, pa zamijenite noge.

3. Poza daske (Chaturanga Dandasana)

Foto: 123rf

Ova izazovna poza jača vaše tijelo i ruke, oblikujući zategnuto tijelo. Poboljšava ravnotežu i stabilnost, smanjujući rizik od padova - što postaje veliki problem kako starimo.

Upute za pravilno izvođenje:

1. Spustite se na pod na koljena i ruke, s koljenima s koljenima u širini kukova i rukama u širini ramena.

2. Gurnite se iz koljena unatrag, kako biste dosegnuli visoki plank položaj, tvoreći ravnu liniju od glave do peta.

3. Zategnite sredinu tijela i držite leđa ravnima, izbjegavajući savijanje.

4. Držite onoliko dugo koliko možete udobno održavati dobru formu, počevši od 30 sekundi i postupno povećavajući vrijeme zadržavanja.

4. Poza mosta (Setu Bandhasana)

Fitness woman sea. Happy middle aged woman in orange sportswear exercises morning outdoors on yoga mat with laptop in park over ocean beach. Female fitness pilates yoga routine. Healthy lifestyle. | Foto: GN

- Poza mosta sprječava pogrbljenost i otvara prsa, potičući bolje držanje i zdrav sjaj, objašnjava Heather.

Upute za pravilno izvođenje:

1. Lezite na leđa sa savijenim koljenima i stopalima na podu, u širini kukova.

2. Podignite kukove od tla dok tijelo ne formira ravnu liniju od koljena do ramena.

3. Isprepletite prste ispod tijela za potporu ili držite ruke opuštene uz tijelo.

4. Nježno podignite bradu kako biste izdužili vrat, ali izbjegavajte naprezanje. Zadržite 3-5 udisaja i polako se spustite u početni položaj.

5. Poza čamca (Navasana)

Portrait of sport girl doing yoga stretching exercise | Foto: 123rf

- Ova poza jača sredinu tijela i tonira trbušne mišiće te poboljšava ravnotežu. Snažni mišići kralježnice poboljšavaju držanje i smanjuju pojavu sala na trbuhu .

Upute za pravilno izvođenje:

1. Sjednite na pod sa savijenim koljenima i stopalima na tlu.

2. Lagano se nagnite unatrag, angažirajući mišiće kralježnice kako biste podigli torzo od tla.

3. Ispružite noge ravno ispred sebe ili držite koljena savijena ako je potrebno.

4. Ispružite ruke ispred sebe, s dlanovima okrenutim prema dolje. Zadržite 10-20 sekundi ili onoliko dugo koliko možete udobno održavati dobru formu. Polako se spustite u početni položaj.

- Ljepota joge leži u njezinoj sposobnosti da pruži trenutne i dugotrajne rezultate. Uključivanjem ovih poza u rutinu postići ćete mladenački sjaj i iskusiti veću snagu, fleksibilnost i smirenost. Počnite polako, slušajte tijelo i svjedočite nevjerojatnim dobrobitima – savjetuje Heather.

Dodaje kako je važno posavjetovati se s kvalificiranim učiteljem joge prije nego isprobate ove poze, osobito ako već imate bilo kakvih zdravstvenih problema ili ozljeda.