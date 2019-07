Evo kako na 15 načina možete održati svoj mladenački izgled

1. Nosite prave naočale

Ako imate problema s vidom i nosite naočale, vrlo je važno da odaberete pravi okvir, jer nošenje naočala ipak daje dojam da ste nešto stariji. Optičari preporučuju mačkasti oblik koji će 'podići' vaše lice i smanjiti broj vaših godina.

Foto: Dreamstime

2. Nosite pravi grudnjak

Nošenje odgovarajućeg grudnjaka bitno je bez obzira na godine. Ne samo da pravi grudnjak pruža udobnost, već možete izgledati i mršavije. Treba izbjegavati naramenice koje se urezuju u kožu i preuske košarice.

3. Poboljšajte držanje

Loše držanje može dovesti do glavobolje, bolova u vratu i problema s disanjem, ali i do toga da ćete izgledati starije. Iskrivljeno držanje pri sjedenju na radnom mjestu ili za računalom najčešći su načini na koje možete iskriviti vaše držanje. Uspravno sjedenje i ispravljanje držanja tijekom dana dva su načina kako da izgledate mlađe i sigurnije.

Foto: Dreamstime

4. Više vježbajte

Redovito vježbanje pomlađuje te podiže raspoloženje i dobro utječe na san. Znanstvenici su dokazali da oni ljudi koji redovito vježbaju imaju smanjen rizik od pojave bolesti koje dolaze s godinama. Vježbanje održava vašu kožu mlađom i usporava starenje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

5. Dovoljno spavajte

Nije mit da stvarno treba odraditi 'beauty sleep' kako bi ostali mlađi i da bi vaša koža blistala. Premalo sna dovodi do suhe kože, izbijanja crvenila i pojavu podočnjaka zbog kojih djelujete starije. Da bi vaš san bio kvalitetnije i da ga ne bi ništa ometalo najbolje bi bilo svu tehnologiju maknuti iz spavaće sobe.

Foto: Dreamstime

6. Spavajte na leđima

Osim što je san bitan za održavanje mladolikog izgleda, bitan je i položaj u kojem spavate. Spavanje na boku ili na trbuhu može uzrokovati oštećenja kože, pojavu bora ili udubljenja na koži koja izgledaju kao bore. Zato je spavanje na leđima idealno rješenje jer smanjuje pojavu oteklina na licu i pomaže tijelu da se opusti, a isto tako ubrzava obnovu stanica i koža se lakše oslobađa mrtvih stanica kože.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

7. Pijte dovoljno tekućine

Dehidracija isušuje kožu i zbog toga koža izgleda starije. Zato je važno sa sobom uvijek nositi bocu vode kako biste ostali hidrirani. Za žene se preporučuje piti sveukupno oko 2,5 litara vode svaki dan iz svih izvora, i hrane i pića.

Foto: 123RF

8. Hidratizirajte kožu

Kako koža stari, tako gubi elastičnost i sposobnost zadržavanje vlage. Zbog toga treba uvijek imati kvalitetnu hidratantnu kremu koja će održati kožu hidriranom. Osim toga, hidratantna krema može spriječiti pojavu modrica i rana na koži, a uz to i drži kožu elastičnom.

9. Nosite kremu za sunčanje

Poznato je da kreme za sunčanje sprječavaju starenje kože koja je previše izložena sunčevim zrakama. No, ne samo da nošenje kreme za zaštitu od sunca može spriječiti starenje, već je i dokazano da su ljudi koji su primjenjivali dnevnu hidratantnu kremu sa zaštitnim faktorom 30 godinu dana značajno smanjili hiperpigmentaciju, poboljšali teksturu i čistoću kože. Zato uvijek namažite svu izloženu kožu, kao što su vrat, ruke i prsa, a ne samo lice.

Foto: Thinkstock

10. Ubrzajte metabolizam

Uravnotežena i zdrava prehrana ključ je kod održavanja mladolikog izgleda. No, jedenje određene hrane ili vitamina može biti korisno kada je riječ o mladenačkom izgledu. Osobe koje više unose vitamin C imaju manje bora i manje suhu kožu bez obzira na dob.

Začini kao što su cimet, čili u prahu i đumbir povezuju se s boljom kožom zahvaljujući tome što povećavaju količine kolagena (neophodnog za čvrstoću i elastičnost kože), smanjuju promjene na koži uzrokovanih starenjem i imaju protuupalno djelovanje na kožu.

Foto: Dreamstime

11. Smanjite alkohol

Alkohol crpi vodu iz organizma što opet dovodi do dehidracije i suhe kože. Osim toga, alkohol smanjuje količinu željeza u organizmu što može izazvati gubitak kose. Zato ako želite održati mladolik izgled, svakako izbjegavajte piti alkoholna pića.

12. Izbijelite zube

Kada starimo, bijela caklina blijedi i ispod nje se počinje nazirati dentin koji je žute boje. Ta nijansa očigledan je znak starenja a lako se rješava izbjeljivanjem zubiju. Trake za izbjeljivanje, zubne paste za izbjeljivanje pa čak i mješavina sode bikarbone i hidrogen peroksida mogu pomoći da vaših zubi budu bjeliji.

Foto: Dreamstime

13. Promijenite frizuru

Svaka promjena je dobrodošla, a pogotovo ona što se tiče frizure. Ako već dulje vrijeme nosite jednu te istu frizuru vrijeme je da ju promijenite i osvježite svoj izgled. Primjerice, možete napraviti šiške u stranu, pramenove boje meda ili romantične valove.

14. Češće vodite ljubav

Ako vodite ljubav samo jednom tjedno to vam može produljiti život, a ujedno ćete postići i do sedam godina mlađi izgled. U jednom istraživanju stoji da oni ljudi koji izgledaju mlađe su čak 50 posto više vodili ljubav nego oni koji su izgledali starije. Ukratko, vođenje ljubavi ima mnogo prednosti i korisno je za cijelo tijelo i organizam.

15. Fokusirajte se na opuštanje

Stres je naš glavni neprijatelj jer utječe na zdravlje i povećava rizik od depresije, umora, tjeskobe, pa čak i bolesti srca. Zbog toga je važno pronaći učinkovite načine za rješavanje stresa. To može biti, primjerice, meditacija, vježbe disanja, druženje s prijateljima i obitelji. Stres ne samo da dovodi do lošeg raspoloženja, već i to da izgledate starije zahvaljujući bržoj pojavi bora, podočnjaka, pa čak i gubitka kose.