Ovih 6 pravila o treningu snage o kojima svi govore - ne važe

Većina nas ne vježba snagu dovoljno da bismo shvatili brojne zdravstvene prednosti koje nam to može donijeti. Izgradnja mišića važna je u svakoj životnoj dobi, a pogotovo nakon 30. godine kad mišićna masa prirodno počne opadati. Veća mišićna masa pomoći će u kontroli različitih bolesti, prevenciji ozljeda te povećanju snage i energije.

No, savjeta o tome kako je na najbolji način izgraditi je mnogo. I nisu svi točni niti korisni. Preporuke se stalno mijenjaju, a sada je Američki koledž sportske medicine ažurirao svoje smjernice za trening snage prvi put u 17 godina.

Koliko treninga snage je potrebno?

Svi bismo trebali raditi neki trening snage, kao što nam kažu sve smjernice za vježbanje. Najnovijih američke smjernice savjetuju da svi treniramo snagu minimalno dva puta tjedno po mišićnoj skupini. To znači da možete raditi trening cijelog tijela dva puta tjedno ili podijeliti treninge tako da svaki mišić dobije barem dva dana rada.

Pri tome, nova je preporuke, o ovih šest stvari ne treba previše razmišljati prilikom treninga snage jer nisu potkrijepljene dokazima.

1. Treniranje "do otkaza"

Ne morate nastaviti s vježbom dok fizički više ne možete. Trebali biste se prilično truditi i vježbati s vama izazovnim težinama, ali dosezanje točke otkaza nije ključno za napredak.

2. Trening nestabilnosti nije bolji za ravnotežu

Ne morate stajati na nestabilnim površinama kako biste trenirali ravnotežu. Balans ploče su dobre, ali nisu ključne. Ravnoteža se poboljšava kako ljudi postaju snažniji, bez obzira na to jesu li za trening koristili stabilne ili nestabilne površine.

3. Vrijeme pod opterećenjem

Neki stručnjaci reći će vam da je vrijeme koje vaš mišić provede radeći vježbu najvažnija stvar i stoga su spora ponavljanja bolja od brzih. Novi pregled nije pronašao nikakvu korist od maksimiziranja vremena pod napetošću ni za snagu ni za rast mišića.

4. Nisu potrebne rutine za početnike

Isti osnovni savjet vrijedi za sve, novi je zaključak. To ne znači da morate trenirati na isti način kao napredni dizač utega kao što ste trenirali kao početnik, ali to također znači da možete jednostavno nastaviti raditi ono što vam odgovara sve dok funkcionira.

5. Bilo koja oprema je dobra

Vježbe u teretani, vježbe kod kuće, trake otpora, vježbe s vlastitom težinom - sve što vam daje dobar trening snage je u redu. Trebali biste se pobrinuti da možete izvoditi zahtjevne serije vježbi s bilo čime što odaberete, ali nema razloga da preferirate šipke u odnosu na, recimo, trake otpora.

6. Progresivno preopterećenje nije uvijek potrebno

Ovo će iznenaditi mnoge fitness entuzijaste. Postupno povećanje težine vaših treninga način je da postanete jači, ali nije uvijek potrebno za postizanje osnovnih zdravstvenih prednosti. Međutim, ako na početku počnete s vrlo laganim ili jednostavnim vježbama, morat ćete povećavati težinu kako biste bili sigurni da trenirate dovoljno naporno.