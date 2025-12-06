Ovih 8 simptoma na noktima govori puno o vašem zdravlju

Neki problemi s noktima mogu ukazivati na zdravstvene probleme, uključujući nedostatak vitamina i kronična stanja. Ponekad je sve lako rješivo promjenom prehrane, dok u drugim slučajevima mogu otkriti ozbiljnije zdravstveno stanje
Zdravi nokti su glatki bez promjene boje, ali ako nešto nije u redu s teksturom i bojom vaših noktiju, ovaj vodič vam može pomoći da pronađete rješenje ili potražite pomoć liječnika.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
LOMLJIVI NOKTI Jedan od najčešće prijavljenih problema s noktima su grubi, lomljivi nokti koji lako pucaju. Službeni naziv je onihoshizija, a stanje je obično uzrokovano ponovljenim vlaženjem i sušenjem noktiju. U nekim slučajevima, lomljivi nokti mogu biti i znak hipotireoze ili nedostatka željeza. Rješenje: Možete pokušati nanositi losione koji sadrže alfa-hidroksi kiseline ili lanolin. Također biste trebali nositi rukavice dok perete posuđe ili obavljate druge zadatke koji zahtijevaju puno vode.
MEKI ILI SLABI NOKTI Meki nokti lako se lome ili savijaju prije nego što puknu. Mogu biti uzrokovani prekomjernim izlaganjem vlazi ili kemikalijama. Razmislite o deterdžentu, tekućinama za čišćenje, tretmanima za nokte i laku za nokte ili skidaču laka. Slabi nokti također mogu biti povezani s nedostatkom: vitamina B skupine, kalcija, željeza te masnih kiselina. Rješenje: Izbjegavajte kemikalije i okrenite se prirodnoj njezi kako biste noktima dali priliku da se oporave. Ne uzimajte dodatke željeza osim ako ne znate da imate nedostatak. Umjesto toga, počnite uzimati multivitamin koji uključuje kalcij i vitamine B skupine.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
LISTANJE NOKTIJU Vjerojatno je uzrok vanjska trauma nokta - korištenje nokta kao alata, prejaki pritisak na nokat ili uklanjanje akrilnog laka za nokte. Nokti se također mogu ljuštiti ako predugo namačete ruke u sapunici. kako biste otkrili je li uzrok unutarnji ili vanjski pogledajte ljušte li vam se i nokti na nogama? Ako je tako, uzrok bi mogao biti unutarnji, poput nedostatka željeza. Ako ne, vjerojatno je vanjski. Rješenje: Ako mislite da je unutarnji, pokušajte u prehranu dodati hranu bogatu željezom. Ako je uzrok vanjski, hidratizirajte nokte nanošenjem losiona nakon bilo kakve aktivnosti koja bi ih mogla isušiti. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako simptomi potraju, posebno ako primijetite i ljuštenje noktiju na nogama.
NERAVNINE Jeste li ikada primijetili grebene koji izgledaju kao horizontalni ili vertikalni valovi na noktima? Vertikalni se obično pojavljuju kasnije u životu i protežu se od vrha nokta do zanoktice. Sve dok ih ne prate drugi simptomi, poput promjena boje, nisu razlog za zabrinutost. Vodoravni grebeni, također nazvani Beauove linije, mogu biti znak bolesti bubrega ili nekog drugog temeljnog stanja. Rješenje: Za vertikalne grebene možete nježno ispolirati površinu noktiju kako biste ih zagladili. Za horizontalne linije razgovarajte s liječnikom kako biste pronašli temeljni uzrok.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ŽUTI NOKTI Relativno su česti i obično su uzrokovani jednim od dva faktora: infekcijom ili reakcijom na proizvod, poput laka za nokte. U rijetkim slučajevima ovakva promjena boje može biti znak većeg problema, uključujući: bolesti štitnjače, psorijazu ili dijabetes. Rješenje: Vaši novi nokti trebali bi ponovno izrasti bez boje, ali mnogi prirodni tretmani, poput ulja čajevca ili vitamina E, mogu pomoći u borbi protiv infekcija. Multivitamin također može pomoći. Razgovarajte s liječnikom ako ne primijetite poboljšanje nakon nekoliko tjedana.
| Foto: DREAMSTIME
CRNE LINIJE Nazivaju se i splinter hemoragije, a mogu se pojaviti više puta. Najvjerojatniji uzrok je trauma nokta, no u rijetkim slučajevima linije mogu biti znak temeljnog problema, uključujući psorijazu, endokarditis i melanom nokta. Rješenje: Ako su linije posljedica ozljede, trebale bi nestati s vremenom kako nokat raste. Ako ne primijetite nikakvu promjenu tijekom nekoliko tjedana, razgovarajte s liječnikom, posebno ako primijetite druge simptome, poput upaljene kože, noćnog znojenja ili krvarenja u noktu.
| Foto: Screenshot/Facebook/Daniel Ferris
BIJELE MRLJE Raspršene bijele mrlje na noktima, koje se obično počinju pojavljivati oko srednjoškolske dobi, mogu ukazivati na nedostatak cinka. Ostali uzroci mogu uključivati: alergijsku reakciju, gljivičnu infekciju ili ozljedu nokta. Rješenje: Dajte noktima odmor od laka za nokte ili drugih proizvoda i dopustite im da rastu. Ako mrlje ostanu ili se ponovno pojave, razgovarajte s liječnikom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NEMA POLUMJESECA Nepostojanje polumjeseca u korijenu nokta obično ne znači ništa i mogli bi biti skriveni ispod kože. Ako se čini da su nestali, to bi mogao biti znak: pothranjenosti, depresije ili anemije. Rješenje: Iako nemaju svi ovaj trag na noktima, trebali biste razgovarati s liječnikom ako počnu crveniti ili nestaju nakon što su neko vrijeme vidljivi.
| Foto: Denis