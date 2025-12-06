Ovih 8 simptoma na noktima govori puno o vašem zdravlju

LISTANJE NOKTIJU Vjerojatno je uzrok vanjska trauma nokta - korištenje nokta kao alata, prejaki pritisak na nokat ili uklanjanje akrilnog laka za nokte. Nokti se također mogu ljuštiti ako predugo namačete ruke u sapunici. kako biste otkrili je li uzrok unutarnji ili vanjski pogledajte ljušte li vam se i nokti na nogama? Ako je tako, uzrok bi mogao biti unutarnji, poput nedostatka željeza. Ako ne, vjerojatno je vanjski. Rješenje: Ako mislite da je unutarnji, pokušajte u prehranu dodati hranu bogatu željezom. Ako je uzrok vanjski, hidratizirajte nokte nanošenjem losiona nakon bilo kakve aktivnosti koja bi ih mogla isušiti. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako simptomi potraju, posebno ako primijetite i ljuštenje noktiju na nogama.