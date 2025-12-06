Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OBRATITE PAŽNJU

Ovih 8 simptoma na noktima govori puno o vašem zdravlju

Neki problemi s noktima mogu ukazivati ​​na zdravstvene probleme, uključujući nedostatak vitamina i kronična stanja. Ponekad je sve lako rješivo promjenom prehrane, dok u drugim slučajevima mogu otkriti ozbiljnije zdravstveno stanje
Ovih 8 simptoma na noktima govori puno o vašem zdravlju
Zdravi nokti su glatki bez promjene boje, ali ako nešto nije u redu s teksturom i bojom vaših noktiju, ovaj vodič vam može pomoći da pronađete rješenje ili potražite pomoć liječnika. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/10
Zdravi nokti su glatki bez promjene boje, ali ako nešto nije u redu s teksturom i bojom vaših noktiju, ovaj vodič vam može pomoći da pronađete rješenje ili potražite pomoć liječnika. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025