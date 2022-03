Ovih 8 znakova ukazuju na to da ste rođeni za ostavljanje dubljeg traga na ovoj planeti

Ovdje ste zato da biste omogućili da se razvije božanska svrha u svemiru. Eto koliko ste važni! - zapisao je autor knjiga New agea Eckhart Tolle. Autorica teksta o 8 znakova koji upućuju na to da postoji viša svrha našeg boravka na Zemlji, na portalu IN5D, Jordanna Eyre, piše kako je od malih nogu toga bila svjesna.

pogledajte video: Kako pronaći radost u malim stvarima

- Prvo što sam znala da želim biti kad odrastem bilo je - Uskršnji zec. A židovske sam vjere. Ako se tome smijete, evo što mi se čini važnim: Od samog početka znam da postoje društvena ograničenja i pravila, no ona za mene ne znače ništa. Mogla sam biti i činiti sve što sam htjela - piše. No, onda je naišla na blokade na putu i životne udarce.

- Nastavila sam posezati za novim ciljevima i onda kad bih naišla na strah, sumnju, izazovne situacije i zamjerke. Srećom, nikad nisam prestala vjerovati. Uvijek sam znala da je moguće živjeti u prostranstvu svojih vizija i postati velik onoliko koliko želiš. Trebalo je vremena da ta svoja uvjerenja uskladim s ovom istinom u sebi kako bih mogla živjeti u svom znanju, ali bilo je vrijedno toga.

I definitivno nisam sama. Ovaj prekrasni planet daje nam priliku da napravimo razliku, mi koji znamo da smo sposobni za sve. Neki od nas su tu i žive u potpunosti, neki su usred plesa, spremaju se napraviti nekoliko koraka naprijed i nekoliko koraka unatrag (dobra stara samosabotaža; nešto što dobro znam), a drugi se tek počinju buditi do spoznaje da je to znanje cijelo vrijeme bilo u njima i da je vrijeme da se nešto učini po tom pitanju. Bez obzira na to gdje se nalazite, ne bojte se!

Često su stvari za koje mislimo da nam stoje na putu zapravo ono što nas podupire u tome da uspijemo! Da to dokažem, sastavila sam 8 znakova koji ukazuju na vjerojatnost da je vaša svrha veća od trenutne i da vam je suđeno da ju ostvarite - piše Jordanna.

8 znakova da ste predodređeni za veću ulogu na ovom planetu

1. Loše se osjećate kad radite za druge

Vi ste rođeni vođa, što možda znate, a možda i niste svjesni toga. Osjećate da ste zaglavili radeći za druge, prema tuđim pravilima i ograničenjima. Želite slobodu, fleksibilnost, kreativnost i širenje te osjećate da ne možete u potpunosti ostvariti svoju svrhu dok radite za nekog drugog. Znate da vaša vizija nešto vrijedi i da ćete primijeniti sve svoje darove jedino na način koji vas u potpunosti čini zadovoljnima. Onako kako vi to želite.

2. Skloni ste odlagati stvari dok ne budete iskreno inspirirani

Uvjereni ste da ste drugo ime za odugovlačenje i često vam se ponavlja nešto što biste mogli nazvati samosabotiranjem. No ako ste namijenjeni za nešto veće (što, ako ovo čitate, potajno mislim da jeste), ima trenutaka kad iskreno vjerujete da nešto morate učiniti sad i odmah. Dakle, napredujete ne radi toga što je nešto obaveza, nego zato što se rodila inspiracija.

Imate pravo procijeniti što je za vas istina u svakom trenutku: Je li strah nešto što vas sputava da napravite neki zadatak, ili to da nemate inspiraciju? Ako je ovo drugo, vjerujte da vas upravo ono za što ste iskreno inspirirani vodi tamo gdje trebate biti.

3. Kao dijete mislili ste da su odrasli koji nose odijela i odlaze na posao ludi

Oduvijek ste duboko u sebi znali da život čini više od toga da živite sigurnim, pragmatičnim životnim stilom bez izazova. Znali ste da biste mogli imati veći utjecaj na svijet ako to učinite na svoj način, s više slobode i fleksibilnosti nego što su to imali odrasli ljudi u odijelima kojima ste se čudili. I sada, bez obzira na to jeste li to već u potpunosti postigli ili ne, znate da je taj osjećaj koji ste imali kao dijete potpuno istinit.

4. Toliko volite to što radite da biste to radili besplatno

Evo ironije: Zaslužujete znati svoju vrijednost i što više počnete naplaćivati ​​svoju punu vrijednost za doprinos koji dajete svijetu, to će više vrijednosti oni kojima služite zapravo dobiti. Međutim, znate da radite ono što volite i što treba učiniti jer je riječ o velikim stvarima, pa vam novac uopće nije na listi prioriteta dok to radite.

5. Vi ste idealist: Vidite svijet u njegovom najboljem izdanju i nećete se zaustaviti ni pred čim da biste tamo stigli

Kad sam bila dijete, stalno su me nazivali 'idealisticom'. Mislila sam da je to kompliment, no kasnije sam shvatila da ljudi žele reći da zapravo guram neke stvari koje su toliko nevjerojatne da se neće ostvariti. Moje ime je Jordanna, i ja sam idealist. Živeći u vlastitom svijetu vizije i svojih kreacija, moj osobni svijet se često zapravo čini 'idealnim' kao što znam da jednog dana cijeli svijet može biti. Pa stvarno, koga briga što je istina, a što nije, ako se zabavljam i služim drugima dok to radim? Biti idealist te ne čini ludim, nego kreatorom.

6. Ne možete uvijek reći kako znate stvari, ali ponekad jednostavno “znate”.

Vizionari obično ne dobivaju vizije iz vanjskog svijeta, već iz unutarnjeg nagona da stvore ono što im odgovara. To 'znanje' o tome što trebaju stvoriti ide ruku pod ruku s poznavanjem svih vrsta stvari. Nazovite to intuicijom, višim osjetilima, kako god. Ako vam je suđeno biti nešto veće na ovom svijetu, ta će spoznaja nastaviti 'govoriti' i 'gurati' vas tamo gdje želi. .

7. Ne bojite se pokazati osjećaje i pustiti da vas osjećaji vode

Većina klijenata s kojima radim koji su namijenjeni za velike uloge vrlo su osjećajni ljudi. Možda su vas učili da će vam osjećaji smetati u životu da ostvarite što želite. No ponekad su naši osjećaji naša istina . Vaša sposobnost da budete veliki i doprinosite svijetu na ogroman način ovisi o vašoj istini. Stoga pokažite osjećaje i pustite da vas vode, nema ništa loše u tome.

8. Češće imate previše ideja, što nije uvijek dobro

Lako dolazite do ideja, no to ponekad krije zamku. Znate da vam je suđeno da stvarate velike stvari, ali ako niste pažljivi, možete si dopustiti da vas zaustave silne stvari koje želite ostvariti, a da zapravo ništa ne učinite na ključnom planu. Ne dopustite da ta situacija prevlada. Budite zahvalni što ste puni sjajnih ideja, no ako niste sigurni odakle početi, ili na što se usredotočiti, potražite podršku. Nemojte dopustiti da vam mnoštvo vizija stane na put vezano uz onu jednu ključnu.

Najčitaniji članci