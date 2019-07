10 karakteristika ljudi kojima je intuicija izuzetno naglašena

Oni ne uzimaju zdravo za gotovo ono što im govori intuicija. Teško ju je definirati, a Steve Jobs je rekao kako je ona 'Moćnija od intelekta'. Ljudi s razvijenom intuicijom snažno osjećaju i predviđaju događaje koji će se tek dogoditi.

1. Slušaju unutarnji glas i raspravljaju

Lako je odbaciti intuiciju ali to je veliki dar koji treba upotrijebiti. Najveća razlika između ljudi s razvijenom intuicijom i drugih je to što slušaju, umjesto da ignoriraju. One ne shvaćaju problem dok ga potpuno ne razmotre. Često se upuštaju u rasprave i duboke razgovore. Ne zato što su teški, već žele biti potpuno upućeni u temu. Žele testirati svoja razmišljanja i najbolje uče kroz rasprave.

2. Često su introvertirani

Povremena samoća pomaže im u razmišljanju i potiče kreativnost. Intuitivni ljudi često su introvertirani. Radije vrijeme provode sami nego s onima s kojima se ne mogu povezati. Kada su u društvu s drugim intuitivnim ljudima koji im pašu, njihova socijala strana pokaže se u pravom svjetlu.

Foto: Thinkstock

3. Žive u budućnosti

Više razmišljaju o budućnosti nego o prošlosti. Vole razmatrati sve opcije i prilike. Postavljaju ciljeve i često razmišljaju o tome kako bi im život mogao izgledati za dvadeset godina. Kada planovi ne uspiju, prilagođavaju se. Ekstrovertirani intuitivni ljudi prilagođavaju se svakodnevno, dok introvertirani intuitivci trebaju više vremena.

4. Dobro razmotre pravila

Oni nisu buntovni, već analiziraju pravilo prije nego što ga prihvate i odluče hoće li ga slijediti ili ne. Ako zaključe da je pravilo besmisleno, nemaju problem s njegovim odbacivanjem i traženjem vlastitih alternativa. Za njih sve treba imati logiku.

5. Duboko analiziraju

Moraju u ući u srž problema i razmotriti sve njegove konotacije. Nije im dovoljno razumjeti kako se određeni problem odnosi na njih već i na druge. Treba im objašnjenje za svaku situaciju.

Foto: Dreamstime

6. Traženje raznolikosti

Privlače ih neuobičajene stvari. Žele biti upućeni u različitosti i shvatiti ih. Uvijek su u potrazi za drugačijim načinima na koje mogu gledati svijet oko sebe.

7. Svestrani interesi

Više ih zanima ono što ne znaju, nego ono što znaju. Uživaju u teorijama zavjere i temama koje nisu toliko realne. Zajedno povezuju naizgled nepovezive stvari.

8. Imaju intenzivnije snove

Sanjaju životopisne snove i često zapisuju na komad papira onoga čega se sjećaju. Razmišljaju o njima, tako uče i tumače njihova značenja.

Foto: Dreamstime

9. Trebaju više vremena za odmor

Odmor pomlađuje njihovu unutarnju snagu.Treba im vremena za sebe kako bi u miru mogli razmišljati i maštati. Ne opterećuju se jer je to štetno za njihova tijela i umove te dobro upravljaju stresom.

10. Kreativni su

Intuitivni ljudi jedinstveni su i nevjerojatni sami po sebi. To je zato što su, općenito, osjetljiviji od drugih. Kao rezultat toga, umjetnosti poput glazbe i plesa često im dolaze prirodno. Nerijetko su glazbenici, slikari i književnici, piše HuffPost.