Ovih 9 namirnica se nikad ne smiju jesti sirove - pripazite...

1. Krumpir

- Sirovi krumpir može izazvati nadutost i nepoželjne probavne smetnje, zato jer sadrži škrob koji se ne može probaviti - objasnila je doktorica Lisa Davis, glavni nutricionististica u restoranu Terra's Kitchen za Reader's Digest.

Uz to, ako krumpir duže vrijeme stoji na vlažnom i toplom mjestu, može pozeleniti i proizvesti otrov solanin. U slučaju da se na krumpiru vide zelene točkice, nije ga dobro jesti.

- Solanin se može naći ispod klice, ne sadrži ga on uvijek. Poslije nekog vremena može se pojaviti taj toksin, a po pravilima dijetetike krumpir se ne smije jesti ako nije termički obrađen. Krumpir spada u namirnicu koja se mora termički obraditi. U slučaju da krumpir i sadrži taj toksin, on je termolabilan i termičkom obradom se on razgradi te se tako izbjegne ta mogućnost jer ne podnosi visoke temperature - pojasnila nam je dijetetičarka i nutricionistica Olja Martinić.

2. Juka

Juka je korjenasto povrće, koji sadrži mnogobrojne vitamine i minerale, ali sadrži i cijanogene glikozide, kemikaliju koja kada se pojede otpušta cijanid. Juka je jestiva, ali mora se obavezno temeljito oprati, oguliti i skuhati.

3. Grah

Još jedna jako zdrava mahunarka koja može biti opasna ako se pojede na pogrešan način. Crveni grah je bogat bjelančevinama, vlaknima i antioksidantima, ali se ne smije sirov.

- Sirovi grah sadrži otrov fitohemaglutinin, koji može uzrokovati probavne smetnje i simptome slične trovanju hranom. Uvijek se treba paziti da se kuha najmanje deset minuta prije nego što se jede - kaže dr. Davis.

4. Nepasterizirano mlijeko

Mlijeko koje je tek pomuženo i nije pasterizirano može sadržavati E.Coli i salmonelu. Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) na svojim stranicama izvještava da je 150 puta veća šansa da će čovjek dobiti neku bolest uzrokovanu hranom od sirovog mlijeka nego od bilo kojeg drugog mliječnog proizvoda.

5. Hrenovke

Hrenovke ni inače nisu najzdravija hrana, a sirove mogu biti izrazito opasno. Uvriježeno je mišljenje da su već skuhane u pakiranju, no one u procesu prijenosa i skladištenja mogu "pokupiti" listeriju, a ona se može uništiti samo ponovnim kuhanjem.

- To je polugotov proizvod, nije gotov poput mesnog nareska, i ne bi se trebao jesti sirov, već je predviđena termička obada - napominje nutricionistica Martinić.

6. Klice

Klice poput Alfalfe i klice rotkvice mogu sadržavati E.Coli, salmonelu i listeriju, budući da se uzgajaju na vlažnim i toplim mjestima na kojima se ove bakterije brzo množe. Stoga je najbolje klice kupovati što svježije, a prije jedenja ih dobro isprati i skuhati.

7. Gorki bademi

Bademi koje inače ljudi jedu su zapravo slatki bademi i imaju mnogobrojne zdravstvene koristi. Gorki bademi su njihova suprotnost jer sadrže cijanovodik, koji je izrazito otrovan. Najčešće se može pronaći u likerima od badema ili ekstraktima.

8. Brašno

Oduvijek su bake vikale da se tijesto za kolače ne jede sirovo i dok se dosta pisalo o sirovima jajima i njihovim opasnostima, o brašnu je puno manje bila riječ.

Američka agencija za hranu i lijekove upozorila je da je brašno potencijalno opasno za zdravlje, budući da za vrijeme transporta od proizvođača do trgovine može doći u kontakt s raznim patogenima poput E. Coli.

9. Patlidžan

Ovo jako zdravo povrće puno je vitamina C, K, B6, tiamina, niacina, magnezija, fosfora, bakra, dijetalnih vlakana, folne kiseline, kalija i mangana, ali sadrži i otrov solanin. Mladi patlidžani, koji su ubrani tek nakon što su dozreli, sadrže najviše ovog otrova. Čovjek bi trebao pojesti puno mladog patlidžana da osjeti probavne smetnje, ali zbog potencijalnih alergijskih reakcija, uvijek ga je bolje skuhati.

Dodatni savjeti dijetetičara

- Ljudi koji su sljedbenici Raw Fooda vrlo su dobro informirani i oni znaju koje namirnice se trebaju termički obraditi na visokim temperaturama, a koje se recimo dehidriraju na niskim temperaturama do 145 Celzijevih stupnjeva, u dehidratorima, i onda kao takve budu dio njihovog jelovnika - napomenula je nutricionistica Martinić.

- Moje iskustvo sa sirovom hranom je da određeni pacijenata, koji maju osjetljiviju sluznicu probavnog sustava, mogu aktivirati upalne proces, na primjer granični kolitis. S druge strane strane upotreba kupusnjača koje nisu termičko obrađene može škoditi osobama s poteškoćama s hemeroidima - dodala je Olja Martinić.