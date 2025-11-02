Ovih deset žudnji u vrijeme trudnoće itekako imaju smisla

Žudnja u trudnoći može biti iznenađujuća ili potpuno zbunjujuća. Iako su mnoge bezopasne i mogu biti dio zdrave prehrane, trudnice bi trebale razgovarati sa zdravstvenim djelatnikom ako žude za namirnicama koje nisu hrana ili ako im žudnja ometa zdravu prehranu. Pogledajte u nastavku što vas sve može zadesiti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA