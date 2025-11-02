Obavijesti

Galerija

Komentari 0
TRUDNIČKE ŽELJE

Ovih deset žudnji u vrijeme trudnoće itekako imaju smisla

Poznato je da žene tijekom trudnoće mogu imati neobične žudnje i spajati naizgled nespojive okuse. Hormoni trudnoće, promjene okusnih pupoljaka i nutritivni nedostaci mogu igrati ulogu u tome
Ovih deset žudnji u vrijeme trudnoće itekako imaju smisla
Žudnja u trudnoći može biti iznenađujuća ili potpuno zbunjujuća. Iako su mnoge bezopasne i mogu biti dio zdrave prehrane, trudnice bi trebale razgovarati sa zdravstvenim djelatnikom ako žude za namirnicama koje nisu hrana ili ako im žudnja ometa zdravu prehranu. Pogledajte u nastavku što vas sve može zadesiti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
1/12
Žudnja u trudnoći može biti iznenađujuća ili potpuno zbunjujuća. Iako su mnoge bezopasne i mogu biti dio zdrave prehrane, trudnice bi trebale razgovarati sa zdravstvenim djelatnikom ako žude za namirnicama koje nisu hrana ili ako im žudnja ometa zdravu prehranu. Pogledajte u nastavku što vas sve može zadesiti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025