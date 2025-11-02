Ovih deset žudnji u vrijeme trudnoće itekako imaju smisla

Poznato je da žene tijekom trudnoće mogu imati neobične žudnje i spajati naizgled nespojive okuse. Hormoni trudnoće, promjene okusnih pupoljaka i nutritivni nedostaci mogu igrati ulogu u tome
Žudnja u trudnoći može biti iznenađujuća ili potpuno zbunjujuća. Iako su mnoge bezopasne i mogu biti dio zdrave prehrane, trudnice bi trebale razgovarati sa zdravstvenim djelatnikom ako žude za namirnicama koje nisu hrana ili ako im žudnja ometa zdravu prehranu. Pogledajte u nastavku što vas sve može zadesiti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Žudnja u trudnoći može biti iznenađujuća ili potpuno zbunjujuća. Iako su mnoge bezopasne i mogu biti dio zdrave prehrane, trudnice bi trebale razgovarati sa zdravstvenim djelatnikom ako žude za namirnicama koje nisu hrana ili ako im žudnja ometa zdravu prehranu. Pogledajte u nastavku što vas sve može zadesiti. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Žudnja u trudnoći može biti iznenađujuća ili potpuno zbunjujuća. Iako su mnoge bezopasne i mogu biti dio zdrave prehrane, trudnice bi trebale razgovarati sa zdravstvenim djelatnikom ako žude za namirnicama koje nisu hrana ili ako im žudnja ometa zdravu prehranu. Pogledajte u nastavku što vas sve može zadesiti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NEPREHRAMBENE STVARI U rijetkim slučajevima, trudnice osjećaju žudnju za nečime što nije hrana, poput komadića zida, kamenčića ili zemlje. Ove neobične i potencijalno opasne žudnje dio su pike, poremećaja prehrane koji zahtijeva pažnju liječnika.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NEOBIČNE KOMBINACIJE Trudnice su poznate po izmišljanju nekonvencionalnih kombinacija hrane - zamislite čips umočen u sladoled ili voće s ljutim umakom. Ove neobične kombinacije mogu biti posljedica trudničkih hormona i promjenjivih okusnih preferencija.
| Foto: 123RF
CRVENO MESO Žudnja za crvenim mesom, poput hamburgera ili odrezaka, može biti povezana s potrebom organizma za željezom ili proteinima. Trudnice ponekad prijavljuju snažnu potrebu za crvenim mesom tijekom drugog tromjesečja kada su potrebe za hranjivim tvarima visoke.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
LED Neke trudnice razviju želju za grickanjem leda. Liječnici smatraju da to može biti povezano s anemijom zbog nedostatka željeza ili kalcija. Stalna žudnja za ledom ponekad može ukazivati na piku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
MASLAC OD KIKIRIKIJA Bilo da posegnu za njim izravno iz staklenke ili u kombinaciji s javorovim sirupom ili čokoladom, maslac od kikirikija je uobičajena želja koja osigurava proteine i zdrave masti. Za neke trudnice, to je osnovna namirnica za zadovoljavanje žudnje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
CITRUSI Agrumi poput naranči, puni vitamina C, često su na vrhu popisa uobičajenih trudničkih želja. Voće može pružiti esencijalne hranjive tvari i hidrataciju - što ga čini pobjednikom i za žudnju i za zdravu prehranu.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
SLANE GRICKALICE Čips, brza hrana i druge slane grickalice često se pojavljuju na popisu želja. Mogu brzo zadovoljiti okusne pupoljke, iako bi trudnice i dalje trebale nastojati jesti ih uz zdraviju hranu.
| Foto: SYSTEM
MLIJEČNI PROIZVODI Žudnja za mliječnim proizvodima - poput mlijeka, sira ili sladoleda - može signalizirati potrebu za kalcijem. Sladoled i drugi mliječni proizvodi su među najčešćim željama u trudnoći, iako je umjerenost ključna za održavanje zdrave prehrane u ovom osjetljivom razdoblju.
| Foto: 123RF
LJUTO I ZAČINJENO Od ljutih krilaca do ljutog umaka, neke trudnice žude za ljutom hranom (čak i ako su je prije izbjegavale). Hormonalne promjene mogu uzrokovati fluktuacije tjelesne temperature, a ljuti okusi mogu pomoći budućim majkama da se osjećaju sito.
| Foto: Stockking/Freepik
KISELI KRASTAVCI Jedna od najpoznatijih želja trudnica su kiseli krastavci. Ponekad ih požele upariti sa sladoledom jer ova kombinacija zadovoljava želju za slanim i slatkim.
| Foto: Željko Hladika/PIXSELL/Privatnialbum