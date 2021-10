Parovi koji komuniciraju o škakljivim temama koje se tiču seksa imaju 10 puta veću vjerojatnost da će imati sretnu vezu. No, čak i inteligentnim, inače artikuliranim ljudima, ponekad je teško pričati o seksu.

Ako ne možete razgovarati o seksu sa svojim partnerom, vaša veza možda i nije toliko bajna koliko vam se čini.

Razgovor o seksu ne rješava samo određene probleme, on vas umiruje, produbljuje povjerenje i čini da se osjećate 'normalno'. Osim toga, potiče i želju za isprobavanjem novih stvari.

Vrlo je bitno steći naviku komuniciranja o seksu. Ako nešto zanimljivo pročitate, vidite - razgovarajte o tome s partnerom. Možete zajedno kritizirati neke stvari, pričati o tome što bi ste voljeli isprobati i slično.

Počnite s ovim ključnim razgovorima koje bi svi parovi trebali proći ali često to ne prođu.

1. Kako su vas obitelj i odgoj naučili da razmišljate o seksu?

Idealno bi bilo da nas sve odgajaju roditelji koji imaju otvorene, neosuđujuće stavove o seksu. Nažalost, malo ljudi spada u ovu kategoriju.

Odgoj strogih, krajnje konzervativnih roditelja koji su posramljeni seksom (ili ne žele s vama razgovarati o tome) ostavlja trajan utjecaj. Ako su vam govorili da je seks loš ili prljav, vjerojatno nećete odrasti u avanturista, ljubitelja zabave.

Da biste uistinu seksualno razumjeli svog partnera, morate znati na čemu se temelji njihov sustav vjerovanja.

Pitajte ih kakvo im je bilo djetinjstvo. Što su im roditelji rekli o seksu? Kakve su poruke o seksu dobili svojim odgojem? Jesu li religiozni? Kakvo je njihovo rano iskustvo s masturbacijom? Kad su izgubili nevinost? Je li to bilo dobro iskustvo?

2. Kakav je vaš libido?

Neusklađeni libido može uzrokovati velike probleme parovima: mnogo se može učiniti kako bi se stvari izjednačile, ali ako si želite olakšati život, odaberite nekoga tko želi seks jednako često kao i vi.

Ovo je teže nego što zvuči jer je naš spolni nagon umjetno pojačan u startu. Kada je nešto novo želje postaju još veće, a naša tijela i mozak preplavljeni su ljubavlju i spolnim hormonima.

Svaka neusklađenost želja obično se javlja otprilike devet mjeseci do godinu dana nakon početka spolnog odnosa.

Naš spolni nagon određen je mnogim čimbenicima - razinom stresa i izborom načina života (previše alkohola, pušenje, neki lijekovi). No postoji i snažna genetska veza. Ako su vaša mama ili tata voljeli seks, velike su šanse da ćete i vi.

Kada se nalazite u 'bajnoj i strasnoj' fazi zapitajte partnera: 'Ovo je bilo savršeno. Hoće li uvijek ovako biti?' Ako odgovore: 'Da! Imam visok seksualni nagon', dobili ste svoj odgovor.

Ako kažu nešto poput: 'Ne znam, ali toliko me uzbuđuješ', to bi moglo značiti da će njihov seksualni nagon pasti kada prođe određeno razdoblje, odnosno stanje 'prvotne strasti'.

3. Koje su vaše seksualne granice?

Svi imamo 'seksualnu osobnost' koja određuje koliko smo avanturistički nastrojeni. Za neke ljude seks je romantika i intimnost. Za druge je seks erotika i isprobavanje novih stvari - to ih tjera na seksualni odnos. Takvi ljudi su za sve vrste seksualnih odnosa, a rutina im je najveći neprijatelj.

Provjerite koji tip je vaš potencijalni partner: Pitajte ih kada im je najbolje imati seks, što je po njima savršen seks i što vole u seksu? Koje su im najdraže poze i lokacije za seks?

Kasnije porazgovarajte o seksualnim granicama, korištenju igračaka, zajedničkom gledanju pornografije i slično.

Što se ugodnije međusobno osjećate, to možete biti otvoreniji.

4. Razgovarajte o onome što volite, a što ne

Svaka osoba ima svoje seksualne simpatije i antipatije: ono što je jednog ljubavnika dovelo u zanosne grčeve zadovoljstva ostavit će drugog u razočarenju.

Čitanjem govora tijela partnera možete osjetiti što voli, a što ne, ali daleko od toga, najbolji način komuniciranja vaših seksualnih potreba je razgovor s partnerom.

Strah da ne uvrijedite partnera obično je ono što zaustavlja ljude da govore svom partneru što da radi, a što ne.

Ako želite promijeniti nešto što vaš partner radi, recite: 'Volio bih da ovo radiš više', umjesto: 'Mrzim kad to radiš'.

5. Priznajte što vam je potrebno za orgazam

Napravite ovaj korak dalje i priznajte svoje najdublje, najmračnije želje, hirove i promijenit ćete svoj seksualni život iz 'dobrog' u 'spektakularno'.

Saznajte što vas dovodi do orgazma i što vašeg partnera dovodi do vrhunca. Trenutak kada to saznate promijenit će vam život.

Pitajte ga: 'Što želiš probati sa mnom, a što već nismo učinili?', 'Koja je tvoja omiljena seksualna fantazija?', 'Kako dolaziš do vrhunca?', 'Što mogu napraviti da ti ovaj orgazam bude najbolji do sad?'.

6. Priznajte ako ste imali loše seksualno iskustvo

Svaka trauma ostavlja mentalni ožiljak. Ako nekome potpuno vjerujete i ako se osjećate sigurno podijelite svoje tajne s njim.

Spolna trauma može utjecati na ljude na različite načine. Ako vaš partner ima ekstremne ili zbunjujuće reakcije na seks, moguće je da je doživio traumu koju nije priznao.

Pričekajte dok ne izgradite ugodnu razinu povjerenja, a zatim recite: 'Primijetila sam da se tokom seksa osjećaš nelagodno? Ima li razloga za to? Želim da znaš da mi možeš u potpunosti vjerovati i da sa mnom možeš razgovarati o svemu što ti dogodilo'.

7. Recite ako osjećate da ste zaglavili u rutini

Čak i parovi koji dobro komuniciraju o seksu mogu upasti u rutinu. Primjerice, ako znate da vaš partner najbolji orgazam može doživjeti u određenom položaju, to bi ubrzo mogla postati vaša učestala pozicija.

Većina parova ima spolne odnose na potpuno isti način. No naša tijela brzo postaju desenzibilizirana ako se stalno podvrgavaju istoj stimulaciji. Ako ne uživate u seksu kao nekada, na kraju ćete ga početi izbjegavati.

Recite svom partneru: 'Volim naš seks i želim se pobrinuti da ostane dobar. Misliš li da bismo mogli probati nekoliko novih stvari?' Pokušajte promijeniti neku stvar svaki put kad imate spolni odnos. Drugačija soba, drugačiji redoslijed događaja, drugačiji položaj.

8. Mijenjajte stvari

Normalno je da nam se mijenjaju ukusi. Ono što nas je privlačilo prošli mjesec, sada možda više neće.

Napravite popis novih stvari koje možete učiniti zajedno kako bi stvari bile svježe i stalno ga ažurirajte. Vodite zabilješke u bilježnici ili u dokumentu na laptopu.

Ne zaboravite partneru seksualno komplimentirati, piše Daily Mail.