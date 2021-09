Bit će to seks s još jednom ženom, otkrila je Bonnie Locket (33), model iz Velike Britanije. Odlučila je, kaže, dečku za Božić pokloniti nešto što će pamtiti cijelog života, jer 'nema ideju što pokloniti nekome tko ima sve'.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ménage à trois s drugom ženom je njegova velika fantazija. Puno smo pričali o tome, ali mislim da ne vjeruje kako sam ja spremna to napraviti. U vezi smo deset godina - rekla je.

Već je našla ženu koja će im praviti društvo.

- Bila sam jedne večeri vani s prijateljima i upoznala djevojku za koju mislim da će biti apsolutno savršena za to. Pijane smo razgovarale o tome i razmijenile brojeve, no pričale smo kasnije o tome i trijezne. Ne živi predaleko pa smo dogovorile da dođe dan prije Badnjaka - ispričala je.

Ipak, iako bi to trebala biti samo zabava, Bonnie ima u planu odrediti neka pravila kako bi bila sigurna da neće biti neugodnih iznenađenja.

- Nisam ljubomorna i dijeljenje je zabavno, ali napravit ćemo to samo jednom. Oživjet ćemo svoju fantaziju i to je to - dodala je.

Pogledajte je u videu:

Ménage à trois će organizirati u hotelu s pet zvjezdica.

- Bit će to prava poslastica i neće ostaviti nikakve podsjetnike u našem domu. Vrlo sam otvorena, ali želim da to bude nešto posebno i da nema veze s našim životom kod kuće. Možemo se na kraju odjenuti, otići u bar na piće i svatko svojim putem. To je ipak fantazija - ispričala je.

Kaže da vjeruje u monogamiju i nikad ne bi prevarila Brada, a na ovo gleda kao na nešto zabavno.

Bonnie je vrlo aktivna na društvenim mrežama. Na Instagramu ima gotovo milijun sljedbenika(@bonnielocketxox) i oko dva milijuna obožavatelja na TikToku (@bonnielocketxo), prenosi The Sun.