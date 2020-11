Ovih osam znakova otkrivaju je li muškarac spreman za brak

Nema veze s godinama: Za razliku od prijašnjih veza ne "izluđuju" ga partnericine mane, shvaća da će se financijski morati odreći svojih hirova i zamišlja je kao majku njegove djece...

<h2>1. Želja za "smirivanjem"</h2><p>Muškarac koji svoj život doživljava kaotičnim i u njega želi uvesti red, izgubio je interes za čestim izlascima i pijankama s ekipom, pokazuje da je spreman "smiriti se". Zbog toga će svojoj djevojci sve češće davati naznake da razmišlja o budućnosti odnosa, bilo da je to kroz spominjanje onoga kamo biste mogli putovati za dvije godine, jesu li mu bolja mala ili velika vjenčanja, do toga koja su mu imena za djecu najljepša.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav koja traje</strong></p><h2>2. Zajednički život je privlačan</h2><p>Muškarcu kojemu je dosadilo nalaženje nekoliko puta na tjedan, a da to nije samo zbog nepotrebnog trošenja benzina već zbog želje da svakodnevno zajedno provodi vrijeme s partnericom, spreman je da ljubav "zagospodari" njegovim životom. Osim toga, ako ideja da partnerice više nema i da ponovno bude samac postane zastrašujuća, označava duboku povezanost i sigurnost da je ona ta "prava".</p><h2>3. I njene mane su podnošljive</h2><p>Za razliku od prošlih veza ne smeta mu što njegova partnerica može satima hodati po dućanima, što ne vadi kosu iz odvoda nakon tuširanja ili što ga zafrkava pred prijateljima...odnosno ne postoji ništa kod nje što ga potpuno "izbacuje iz takta". Neće mu smetati ako ga partnerica ismijava zbog njegove kolekcije dresova najdražih nogometnih igrača, ili zbog helikoptera na daljinsko upravljanje s kojim se još i danas igra, već će i sam uživati u njenom smijehu. To su sve znakovi da cijeni njen karakter dovoljno da ju poželi zauvijek imati kraj sebe, smatra kolumnist Andy.</p><h2>4. Njena obitelj je i njegova</h2><p>Međusobno su upoznali obitelji, obilježili rođendane, krstitke i druga zajednička druženja, a obitelj partnerice je prihvatila činjenicu da je on važan faktor u njezinom životu. Osim toga, njezin tata unatoč sitnim provokacijama koje "servira" kandidatu za zeta, postaje mu sve draži do te mjere da želi s njim provoditi vrijeme i popiti koje pivo, pokazuje da smatra odnos dubljim nego prolaznu vezu.</p><h2>5. Zna koji prsten želi...</h2><p>Iz njezine priče ili sitnih znakova shvatio je da ona nipošto ne želi žuto već bijelo zlato, ili da su joj draži jednostavni od glomaznih prstena, a i sam je nekoliko puta prolazeći kraj dućana "bacio oko" na cijene. Muškarac na toj razini sami odlazak u kupovinu više ne gleda kao dužnost već jednu od gesti dokazivanja ljubavi.</p><h2>6. Događaji oko vjenčanja zvuče jako privlačno</h2><p>Muškarac koji je spreman za brak već je razradio ideju kako bi njegova momačka večer trebala izgledati te kuda bi se otputio na medeni mjesec. Ako mu se biranje benda i pronalazak prostora za vjenčanje čini kao zanimljiv zadatak, a ne kao mučan posao, znak je da se već zamišlja u svečanom odijelu mladoženje.</p><h2>7. Spreman na financijsku žrtvu</h2><p>On koji se odrekao svakodnevnih odlazaka na kavu, "bacanja" novaca na kladionice i igrica za PlayStation kako bi sa dragom spavao u većem krevetu ili imao bolju perilicu rublja, dovoljno je zreo da shvaća kako bračni život podrazumijeva znatna odricanja od vlastitih prohtjeva.</p><h2>8. Zamišlja je kao majku svoje djece</h2><p>Od svih navedenih točaka, ova je po kolumnistu Anyu najznačajnija. Muškarac koji svoju djevojku zamišlja kao majku njihove djece time pokazuje da temelj odnosa nije strast ili prolazna zaljubljenost, već poštovanje i ljubav prema partneričinom karakteru, kao i povjerenje da će ona biti sjajna majka.</p>