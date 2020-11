Novo iznenađenje u 2020.: Evo kako danas muškarci zamišljaju savršenu ženu za vezu

Da ste prije deset godina pitali muškarce da vam kažu kako izgleda njihova savršena žena, dobili bi odgovore poput: 'Ja sam ljubitelj nogu' ili 'Ja volim grudi' i slično. Danas to više nije tako...

<p>Britanska stručnjakinja za seks i veze, Tracey Cox, provela je maleno istraživanje preko društvenih mreža u kojem je ispitivala muškarce kako zamišljaju idealnu ženu. Odgovori su ju iznenadili jer se pokazalo da su se muškarci jako odmaknuli od trenda koji je vladao prije nekih desetak godina, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8910915/Tracey-Cox-reflect-perfect-woman-looks-like-2020.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- 'Prvo što me privuče kod žene su oči', napisao mi je jedan muškarac na Twitteru - rekla je Cox.</p><p>- Linija ne igra važnu ulogu, kao ni visina ili veličina grudi. Ključna stvar za mene je osobnost - napisao joj je drugi.</p><p>- Zapravo nemam idealan tip. Smatram da su samopouzdane, inteligentne, smiješne žene privlačne i dolaze u svim oblicima, veličinama i bojama - odgovorio joj je treći, a takvi i slični odgovori prevladavali su u njezinoj anketi.</p><p>Naša slika ženskog 'savršenstva' dramatičnije se promijenila u posljednjih deset godina nego prethodnih stotinu, prema časopisu National Geographic.</p><p>Uz pretpostavku da su joj ispitanici davali iskrene odgovore, Cox je pozdravila ovu promjenu i odmicanje od idealiziranja nerealnih tjelesnih ideala.</p><h2>Stvari koje će muškarce uvijek privlačiti</h2><p>Muškarce će uvijek privlačiti određene stvari iz evolucijskih razloga, koji su tu kako bi se naša vrsta što uspješnije nastavila množiti.</p><p>Mladost, široki bokovi 'za rađanje', sjajna kosa i bistra, sjajna koža te 'dovoljno mesa' na kostima što govori kako glad nije problem... </p><p>Sve to komunicira sposobnost žene da zatrudni i prehrani dijete kad se rodi.</p><p>Univerzalna privlačnost takvog oblika tijela potkrijepljena je znanošću, studijom Sveučilišta u Teksasu iz 2016. godine, prema kojoj je manekenka Kelly Brook proglašena personifikacijom takvog izgleda u to vrijeme.</p><p>Iako bi za nju mnogi rekli da je punašna, rijetko bi naišli na muškarca koji ju ne bi smatrao privlačnom.</p><h2>Kako danas izgleda savršena žena?</h2><p>Odgovor na to je - ona je ono što vi želite da ona bude.</p><p>U 2020. zapravo ne postoji određeni 'idealni tip tijela'. Ljepota je manje u tome kako izgledate, a više u tome kakvi ste. Sve se svodi na karakter i osobnost. Tako sada u definiranju onoga što je privlačno moramo gledati puno dublje od vanjskog izgleda. </p><p>Istraživanja su uvijek pokazivala da muškarci više preferiraju žene prosječnog izgleda nego supermodele, a to ima veze i s tim što se većina muškaraca teško nosi s tim da im svatko želi ukrasti partnericu. Lijepo lice na listi želja partnera uvijek je imalo višu ocjenu od dobrog tijela. No iako je osobnost uvijek bila negdje na listi, sada je skočila na prvo mjesto. </p><p>- 'Žena čiji je um spreman istraživati, širiti se, učiti i rasti do najdublje razine intimnosti', bio je jedan od odgovora koje sam dobila kada sama zamolila ljude da opišu svoju savršenu ženu - rekla je Cox i nabrojala još neke odgovore:</p><p>- Mora biti početne privlačnosti. Ali ne bi me bilo briga je li plavuša, brineta, visoka ili mala. Ono što je meni bitno je da je ljubazna, brižna, zabavna, znatiželjna i avanturistički nastrojena.</p><p>- Osobnost, karakter i kreativan um ono su što čini sjajnu partnericu i sjajnu ljubavnicu. Obline, velike grudi i noge su bonus.</p><p>- Lijepe osobnosti čine lijepe ljude. Izgled me privlači, ali me ne zadržava.</p><p>Muškarci su u velikoj većini pri opisivanju savršene partnerice koristili sljedeće karakteristike: snažnog uma, samouvjerena, sretna, emocionalno inteligentna, strastvena i puna entuzijazma.</p><p>Naši se ideali očito mijenjaju s godinama i životnim iskustvom.</p><p>Ipak, što vam je privlačno ovisi i o tome što tražite. Ako je riječ o seksu i jednokratnom susretu, izgled postaje važniji.</p><p>Ipak, po pitanju duljih veza, trend se uistinu promijenio.</p><h2>Zašto se žene i dalje osjećaju pod pritiskom?</h2><p>Ne zavaravajmo se. Žene još uvijek žive prema nerealnim standardima ljepote, a pitanje je tko ih postavlja?</p><p>Botoks je popularniji nego ikad prije. Mlade žene pumpaju obraze i usne do te mjere da će eksplodirati, a redovi za umjetne grudi postaju sve duži.</p><p>Kardashianke su imale toliko postupaka da ih se jedva prepoznaje od žena koje su se prvi put pojavile na našim ekranima.</p><p>Još je gotovo nemoguće pronaći glumicu s A-liste koja nije pribjegla operaciji, 'doradi' ili punilima u pokušaju da ostane mlada.</p><p>Instagram nas potiče da predstavimo savršene slike svojih tijela i lica te pruža filtre i 'trikove' kako bi to bilo moguće. Iako su toga svjesne, mnoge žene ipak razvijaju mentalne probleme jer ne izgledaju kao žene koje vide na slikama.</p><p>Iako ima sve više kampanja koje potiču žene da se osjećaju ugodno u svojoj koži, put do cilja je još dugačak. </p><p>- Ono što smatramo lijepim i privlačnim odraz je naše kulture i naših vrijednosti, a 2020. pokazuje da idemo prema društvu u kojem je ljepota više od izgleda tijela. Ali još nismo sasvim tamo - zaključila je Tracey Cox.</p>