Ima li povratka na staro kad se jednom iskuša otvoreni brak?

Iskušate li otvorenu vezu i otkrijete kako to nije za vas, postoji način da se vratite na staro, ali to nije nimalo lako. Terapeutkinja Tammy Nelson otkriva tri važne etape na tom putu

<p>- Parovi u otvorenim vezama ili su sretni i ostaju idealistični prema svojoj budućnosti ili jedan/oba partnera izražavaju kronično razočaranje vezano za situaciju u vezi i razočaranje jedno u drugo - kaže <strong>Tammy Nelson</strong>, terapeutkinja za parove i autorica knjige 'Kad si ti taj koji vara'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Jednom prilikom je New York Times intervjuirao 25 parova u otvorenim brakovima i ispostavilo se da su većinom žene bile te koje su pokrenule dogovor o takvoj vezi. Također, bile su uspješnije u otvorenim vezama kao i u privlačenju drugih partnera. S druge strane, ispostavilo se da muškarci znaju precjenjivati sami sebe, svoje emocije i svoje sposobnosti pa češće ostaju razočarani. </p><p>Drugo istraživanje pokazalo je da su muškarci seksualno zadovoljniji u dugotrajnim monogamnim vezama u odnosu na žene.</p><p>Postoji mnogo razloga zašto se partneri u otvorenim vezama mogu poželjeti vratiti monogamiji. Tammy Nelson kaže da za takve slučajeve postoji procedura u tri koraka.</p><h2>1. Razgovarajte o ljubomori i drugim teškim emocijama</h2><p>Jedan od razloga zašto se čini da su žene uspješnije u otvorenim vezama je to što bolje komuniciraju o svojim osjećajima, a otvorene veze to zahtijevaju. Međutim, ova razina transparentnosti je, također, potrebna za povratak u monogamiju. To znači da partneri moraju razgovarati o tome kako su se osjećali zamišljajući partnera/partnericu s nekim drugim u krevetu, a to je nešto što nije lako izgovoriti. </p><p>- Muškarci su socijalizirani tako da su skloni pretvoriti emocije kao što je tuga u manije poput ponosa, bijesa ili agresije. Dakle, za one koji su u otvorenoj vezi osjećali bilo što od navedenog, to bi mogao biti dobar pokazatelj da se zapravo radilo o ljubomori i strahu - pojasnila je Nelson. </p><p>Naglašava da, bez obzira na to koliko je neugodno razgovarati o svemu tome, to je nužno kako bi veza preživjela krizu i nakon otvorenog odnosa ponovno postala monogamska.</p><p>- Ako su se uspjeli povezati kao par komunicirajući o svojoj otvorenoj vezi, veće su šanse da će se vratiti tradicionalnoj monogamnoj vezi - dodala je.</p><h2>2. Izlazite više iz kuće, kao da ste se tek upoznali</h2><p>Iskren razgovor o emocijama i željama može biti težak, ali stvara prostor za više spontanosti i noviteta u samom braku, a to je ono što parovima koji se vraćaju u monogamiju treba.</p><p>- Prekidanje bilo kakvih vanjskih partnerstava i preusmjeravanje partnera jedno na drugo znači stvaranje novih pustolovina i novog seksualnog života samo za vas dvoje, a to zahtijeva fokus i strpljenje - objašnjava Nelson. </p><p>Višestruki partneri i spojevi mogu biti socijalno vrlo poticajni pa izlazak iz toga može djelovati razočaravajuće. Pronađite nove aktivnosti koje možete zajedno iskušati, nova mjesta za posjetiti... Iako ste u braku, morate izlaziti zajedno na spojeve kao kad ste se upoznali - želite li se uspješno vratiti u monogamsku vezu.</p><h2>3. Pronađite novi pristup monogamiji</h2><p>- Prekidajući sekundarne veze i razgovarajući o svemu, parovi počinju sve više vremena provoditi zajedno, a to zajedničko vrijeme postaje kvalitetnije. U tom periodu je presudno surađivati na novom, poboljšanom pristupu monogamnom braku, jer je stari način i doveo do ideje o otvorenoj vezi - objašnjava terapeutkinja.</p><p>Važno je da parovi poboljšaju komunikaciju te budu iskreniji i prema sebi samima i jedno prema drugome. Ukoliko je potrebno, nije loša ideja ni zajednički posjet terapeutu. Treba imati na umu da cilj nije jednostavno preživjeti pokušaj otvorene veze, već iz nje nešto naučiti i rasti zajedno.</p><p>- Ne možete se vratiti na ono što je bilo prije otvorene veze, a pogotovo ne možete ostati u vezi koja vas guši. Razgovarajte o tome što želite i zajedno odlučite kako to učiniti uzbudljivim i ispunjavajućim za vas oboje - savjetuje Nelson, a prenosi <a href="https://www.fatherly.com/love-money/how-to-close-your-open-marriage/" target="_blank">fatherly.com.</a></p>