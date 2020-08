Ovih pet čajeva će vašu kožu učiniti blistavom i zdravom

<p>Jeste se ikad zapitali kako neki ljudi imaju blistavu kožu? Da, neki od njih troše dodatno novac na posebne tretmane kože, a drugi se oslanjaju na proizvode za njegu. Ako ne pripadate ni jednoj grupi, možda biste trebali razmisliti o zdravim napicima za kožu poput čaja.</p><p>Čaj je jedan od napitaka koje možete odabrati ako želite imati blistavu kožu zbog antioksidanata koje sadrže. Naravno, nemaju svi čajevi jednaka svojstva zbog čega prvo morate napraviti malo istraživanje. Kako bismo vam olakšali stvar, ovih pet čajeva je poznato po tome što blagotvorno djeluju na kožu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (koristi čaja): <br/> </p><h2>1. Čaj od kamilice</h2><p>Kad je riječ o sjajnoj koži, jako je važno da se dobro naspavate. Upravo zbog toga je važan čaj od kamilice jer će vam on pomoći da uđete u smireno i opušteno stanje uma, što olakšava san. Prednost ovog čaja je i da može pomoći smanjiti pojavu tamnih krugova ispod očiju. Ohlađene korištene vrećice od čaja jednostavno stavite na zatvorene oči na nekoliko minuta.</p><h2>2. Bijeli čaj</h2><p>Osim čaja od kamilice druga opcija koja vam može pomoći u održavanju blistave kože je bijeli čaj. U odnosu na druge vrste čaja, za bijeli čaj se kaže da je najčišći. Zbog ove čistoće kaže se da bijeli čaj sadrži najveći broj antioksidanata koji mogu pomoći pomladiti kožu. Konzumiranje bijelog čaja može usporiti starenje i minimizirati razgradnju elastina i kolagena.</p><h2>3. Čaj od jasmina</h2><p>Čaj od jasmina još je jedan koji treba dodati na popis kada je u pitanju održavanje vaše kože mladom i lijepom. Ovaj čaj miriše fantastično, a najbolji dio je to što ima antibakterijska i antivirusna svojstva koja mogu zaštititi vaš imunološki sustav. Konzumiranje ovog čaja može značajno smanjiti znakove starenja i može čak ispraviti neke probleme s kožom poput akni ili ekcema.</p><h2>4. Čaj od mente</h2><p>Ako želite imati glatku i blistavu kožu bez mrlje, konzumiranje čaja od mente može biti upravo ono što vam je potrebno. Hormonske akne zapravo se mogu otkloniti pomoću mente zbog antiandrogenog učinka koji može regulirati hormone. Menta također ima mogućnost reguliranja proizvodnje ulja na koži.</p><h2>5. Zeleni čaj</h2><p>Blistava koža može se postići i uz pomoć zelenog čaja. Ono što je dobro kod ovog čaja je da on može zaštititi vašu kožu od oštećenja od sunca. Katehini prisutni u ovom čaju mogu pomoći oživjeti vašu kožu, prenosi <a href="https://www.wellnessbin.com/5-teas-drink-radiant-skin/" target="_blank">Wellnessbin</a>.</p>