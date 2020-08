Recept za najbolji okus kave: Koju birati i kako je skladištiti?

Dok će kava u zrnu puno dulje sačuvati okus, ona mljevena bi se trebala potrošiti u roku od dva mjeseca nakon prženja. Nipošto je ne držite u hladnjaku, već u višim, neprozirnim i nepropusnim posudama

<p>Bez obzira kako pripremate jutarnju šalicu kave, postoji jedan zajednički nazivnik: sama kava. No, postoje li načini za njeno pohranjivanje koji će očuvati svježinu i pritom omiljenom napitku dati još bolji okus?</p><p>Margaret iz obitelji Nyamumbo, osnivača tvrtke Kahawa nastale 1893. godine, predstavlja treću generaciju koja se bavi proizvodnjom kave te govori o najboljim načinima skladištenja kave.</p><p>Pogledajte video: </p><p>Ona tvrdi kako pri odabiru između cijelih zrna kave i mljevene kave - uvijek treba birati zrna. Naime, kavu bi trebalo kupovati u zrnu i mljeti netom prije kuhanja kako bi se sačuvale njezine arome, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/how-to-best-store-coffee-beans-for-freshness-and-flavor">mbg.</a></p><p>- Mljevena kava tako brzo gubi okus, u osnovi je zastarjela kad dođe do vas - ističe Margaret. </p><p>Također, postoji još nekoliko razloga za odabir cijelog zrna. Prvo, vjerojatnije je da će se raditi o visokokvalitetnom proizvodu. Vi zrno vidite, dok kod mljevene kave ne znate što je sve unutra i kakva je kava u mješavini.</p><p>Drugo, mljevenje kave kod kuće znači da se možete pobrinuti za vašu metodu kuhanja, što će zauzvrat rezultirati boljom i svježijom šalicom kave.</p><h2>Koliko traje kava?</h2><p>Pitanje roka trajanja kave malo je komplicirano jer ovisi o tome želite li njen vrhunski okus ili samo kada ju je još uvijek 'sigurno' piti. Kada je riječ o cjelovitom zrnu,'kako bi dobili najbolju kavu, prvi mjesec nakon prženja je najoptimalnije vrijeme', kaže Nyamumbo. </p><p>Nakon toga, postupno gubi na kvaliteti, ali način na koji se čuva može utjecati na to koliko dugo održava svježinu te njen dobar okus može potrajati mjesecima.</p><p>No godina dana je maksimalan rok za iskoristiti kavu u zrnu, dok mljevena kava gubi svoje okuse puno brže.</p><p>Kod mljevene kave, idealno bi je bilo popiti u dva mjeseca nakon prženja.</p><h2>Idealan način pohranjivanja</h2><p>Kavu treba čuvati na suhom i mračnome mjestu sobne temperature, a ne u vlažnom hladnjaku ili zamrzivaču (suprotno nekim preporukama u posljednje vrijeme).</p><p>- Kisik, vlaga i svjetlost neprijatelji su svježine kave, pa kavu želite držati dalje od tih elemenata - objašnjava Nyamumbo.</p><p>Najbolje je spremiti kavu u nepropusnu, neprozirnu visoku posudu.</p>