'Ovisna sam o djeci, imam ih 22 i nadam se imati 70 unučadi'

Britanski par Sue i Noel Radford ističu da su ovisni o tome da imaju djecu - sada je njihova knjiga 'The Radfords: Making Life Count', postala najprodavanija na Amazonu. Također se knjiga popela na drugo mjesto na ljestvici bestselera Sunday Timesa.

- Nismo bili samo ovisni o ljubavi tijekom našeg dugog i sretnog braka – većinom smo bili ovisni i o rađanju djece. Što se tiče ovisnosti, mislimo da je bila prilično zdrava jer je bila motivirana ničim drugim do ljubavlju. Ljubavlju jedno prema drugome i ljubavlju prema rađanju djece - naveli su.

- Mi smo najveća britanska obitelj i ponosni smo na to. Međutim, to nije bio plan. Zaista, gledajući veličinu naše obitelji, mogli biste pomisliti da nije bilo nikakvog planiranja - iskreno su izjavili.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:59 Kovačka obitelj Trstenjak iz Velike Črešnjevice | Video: 24sata/pixsell

- Kako smo zapravo došli do toga da imamo 22 djece, umjesto troje o kojima smo prvotno razmišljali, sve je objašnjeno u knjizi, kao i mnogo toga - iskreni su.

Na pitanje o mogućnosti 23. bebe, majka Sue rekla je da smatra da je sada uistinu to to. No, suprug je na to komentirao kako su mnogo puta rekli tako nešto pa se opet desilo dijete.

- Napokon spavamo, naša najmlađa Heidie ima 3 godine - izjavio je Noel.

- I više se ne moramo brinuti o djeci kada podižu stvari s poda i stavljaju ih u usta - dodao je.

No iako par nema više planova za vlastitu djecu, Sue i Noel, koji trenutno imaju 10 unučadi i glume u njihovoj seriji '22 Kids & Counting', progovorili su o proširenju svoje obitelji.

- Noel i ja više nećemo imati djece, ali nadamo se da ćemo još mnogo godina brojati unuke - veli Sue.

- Definitivno smo uvijek željeli unuke, i nadali smo se da ćemo ih imati. To nam je uvijek bilo u planu - naveo je Noel.

Nakon toga, Sue je izjavila da je 'jako lijepo' što su njezini unuci mogli odrastati s nekom od mlađe djece para.

- Lijepo je jer to znači da naši unuci odrastaju s nekom od naše djece. Oni su stvarno dobri prijatelji, kao i što su međusobno povezani. To je jednostavno lijepa stvar - veli mama i baka.

Sue i Noel nadaju se da bi mogli jednog dana imati čak i do 70 unučadi.

- Mislim da bi to realno moglo biti barem oko 40 unučadi. Iako bi na kraju moglo biti puno više - možda 60 ili 70, možda. Trenutno imamo 10 unučadi - izjavio je.

- Ostalo, što se tiče praunika, to može biti tek nagađanje, jer jednostavno ne znate kako će se odvijati životi vaše djece, koja će htjeti djecu, a koja ne - iskrena je mama.

Smatraju da se nikad ne zna tko će imati koliko djece, ali ponosni su na kćer Millie, koja je rekla da neće imati niti jedno dijete, no sada ih već ima troje, piše The Sun.