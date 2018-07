Ovisna sam o seksu - prevarila sam muža na kuhinjskom stolu

Ova žena se požalila Deidre Sanders, kolumnistici portala The Sun jer je svjesna svojeg problema - ovisna je o seksu. Kaže kako joj razum govori da prestane, ali tijelo ju ne sluša. Strahuje da će biti kriva za raspad svojeg braka.

Ovo je njezina ispovijest, a niže je savjet koji je dobila:

Draga Deidre,

imala sam fantastičan seks na kuhinjskom stolu sa partnerom moje najbolje prijateljice nakon što me jedne noći dovezao doma.

Zadovoljila sam ga već na putu do kuće nakon što sam ga nagovorila da malo stane uz cestu. Bilo je to prvi put da sam varala, i osjećala sam se tako dobro. Nakon njega uslijedili su drugi muškarci, ali znam da to što radim nije dobro.

Meni je 47 godina, a mojem suprugu 49. U braku smo 20 godina. Prije tri godine on je počeo imati problema s erekcijom. Mogu ga dovesti do vrhunca, ali to je uvijek nekako naporan posao. Ima problema sa srcem pa ne smije uzimati Viagru. To mi nije predstavljalo problem, barem sam tako mislila.

Prije pet mjeseci pozvani smo kod moje najbolje prijateljice na zabavu. Moj suprug je vodoinstalater i bio je dežuran, ali rekao je kako to nije problem, da idemo, ali on neće piti. Nakon nekoliko sati na zabavi dobio je poziv za hitnu intervenciju pa je dogovorio s partnerom moje prijateljice da me odbaci kući kada zabava bude gotova.

Bila sam sretna zbog toga jer sam već malo popila i odlično sam se zabavljala. Došla je ponoć, a ja sam bila više nego pripita. Partner moje prijateljice vodio me doma, kako je bilo planirano, no malo smo se zabavili na ugibalištu.

Do trenutka kada smo došli do moje kuće bila sam jako uspaljena i spremna, dopustila sam mu da se seksamo na kuhinjskom stolu. To je bio početak. Sada do seksa dolazim gotovo svaki dan. Muškarac mi se na ulici samo mora nasmiješiti, i ja sam gotova, želim ga odvesti nekamo.

Već sam bila na tretmanu zbog spolno prenosivih bolesti. Osjećam se kao da svakodnevno uništavam živote i kako ću uništiti svoj brak. Moram se zaustaviti, ali moje tijelo me ne sluša. Život mi je u rasulu.

Savjet koji je dobila:

Pokušajte se natjerati na razmišljanje što će se dogoditi ako vaš muž otkrije što se događa. To je samo pitanje vremena, uhvatit će vas i životi će vam krenuti nizbrdo.

Barem priznajete da imate problem, to je pola puta do rješavanja problema.Volite li svojeg supruga dovoljno da pokušate napraviti nešto kako bi vaša ljubavna veza opstala? Ako je tako, razgovarajte s njim kako bi zajedno mogli poboljšati svoj donos. Predložite mu da zajedno posjetite liječnika zbog problema s erekcijom.

Promijenite fokus svojeg seksualnog života. Osjećaj zadovoljstva ne mora biti vezan samo za snošaj. Istražite ostale načine kako uživati.

