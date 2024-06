Ovisnost o internetu mijenja kemiju mozga kod mladih ljudi

Studija, objavljena u časopisu PLOS Mental Health, uzela je u obzir prethodna istraživanja koja su koristila funkcionalnu magnetsku rezonanciju (fMRI) kako bi se ispitalo kako regije mozga međusobno djeluju kod ljudi s ovisnošću o internetu. Otkrili su da su učinci vidljivi u višestrukim neuronskim mrežama u mozgu mladih ljudi te da je došlo do povećane aktivnosti u dijelovima mozga kada su se sudionici odmarali.

U isto vrijeme, došlo je do sveukupnog smanjenja funkcionalne povezanosti u dijelovima mozga koji su uključeni u aktivno razmišljanje, a to je izvršna kontrolna mreža mozga odgovorna za pamćenje i donošenje odluka.

Istraživanje je pokazalo da su te promjene dovele do ovisničkih ponašanja i sklonosti kod adolescenata, kao i do promjena u ponašanju povezanih s mentalnim zdravljem, razvojem, intelektualnim sposobnostima i fizičkom koordinacijom. Istraživači su pregledali 12 prethodnih studija koje su uključivale 237 mladih od 10 do 19 godina s formalnom dijagnozom ovisnosti o internetu između 2013. i 2023. godine.

Gotovo polovica britanskih tinejdžera rekla je da se osjećaju ovisni o društvenim mrežama, pokazalo je ovogodišnje istraživanje.

Max Chang, glavni autor studije i student magisterija na UCL Great Ormond Street Institute of Child Health (GOS ICH), rekao je:

- Adolescencija je ključna razvojna faza tijekom koje ljudi prolaze kroz značajne promjene u svojoj biologiji, kogniciji i osobnosti.

- Kao rezultat toga, mozak je tijekom tog vremena posebno osjetljiv na potrebe povezane s ovisnošću o internetu, poput kompulzivnog korištenja interneta, žudnje za korištenjem miša ili tipkovnice i konzumiranja medija - dodao je.

- Rezultati naše studije pokazuju da to može dovesti do potencijalno negativnih promjena u ponašanju i razvoju koje bi mogle utjecati na živote adolescenata. Na primjer, mogu se boriti za održavanje odnosa i društvenih aktivnosti, lagati o aktivnostima na internetu i imati neredovitu prehranu te poremećen san - naglasio je Chang.

Chang je dodao kako se nada da rezultati pokazuju kako ovisnost o internetu mijenja vezu između moždanih mreža u adolescenciji, što bi onda omogućilo učinkovito liječenje ranih znakova ovisnosti o internetu.

- Kliničari bi potencijalno mogli propisati liječenje koje cilja na određene regije mozga ili predložiti psihoterapiju ili obiteljsku terapiju usmjerenu na ključne simptome ovisnosti o internetu - naglasio je.

- Važno je da je edukacija roditelja o ovisnosti o internetu još jedan mogući način prevencije sa stajališta javnog zdravlja. Roditelji koji su svjesni ranih znakova i početka ovisnosti o internetu učinkovitije će se nositi s vremenom ispred ekrana, impulzivnošću i minimizirati čimbenike rizika koji okružuju ovisnost o internetu - izjavio je.

Irene Lee, viša autorica istraživačkog rada također sa sjedištem na GOS ICH-u, rekla je: "Nema sumnje da internet ima određene prednosti. Međutim, kada počne utjecati na naš svakodnevni život, to je problem".

- Savjetujemo da mladi ljudi provedu razumna vremenska ograničenja za svoju dnevnu upotrebu interneta i osiguraju da budu svjesni psiholoških i društvenih implikacija provođenja previše vremena na internetu - zaključila je, piše Guardian.