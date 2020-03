'Ženi plaćam da me zadovolji - to je meni potrebnije nego njoj'

'Čini li vam se ideja plaćanja seksa supružniku bizarnom?' - pitanje je to koje je jedan muškarac javno postavio, tražeći savjet od drugih.

Anonimni je Australac otkrio kako njegova supruga nije toliko obožavatelj oralnog seksa poput njega, pa joj je za to potrebna dodatna 'motivacija', piše australski News.com.

Svoje je dileme oko toga opisao u pitanju upućenom njihovoj kolumni Relationship Rehab.

Moje pitanje je, vjeruje, drugačije od onih koje inače dobivate. Očito kako vrijeme prolazi u vezi, mijenjaju se i stvari koje su nam bitne u seksu. Primanje oralnog seksa za mene je oduvijek bilo važno, a nikad nisam imao problema ni s tim da ga pružam partnerici. No, ona ga rijetko kad želi.

Kroz vrijeme ovo je postao problem i uzrok svađa, a što sam je ja više pritiskao, to je ona više odbijala. Prošla je cijela godina bez oralnog seksa. Budući da imamo odvojene račune, a ona je neodgovorniji tip s financijama, sjetio sam se sljedećeg - svaki put kad me sama odluči iznenaditi oralnim seksom, dat ću joj 30 dolara (oko 125 kuna).

I postoji nekoliko drugih seksualnih pogodnosti koje plaćam, no jedino ako ja to tražim - poput masturbacije koja uključuje nju ili pak analnog seksa. To plaćam više, analni čak i 1000 kuna.

Kad želi biti intimna i zaraditi, ona mi 'zakaže termin'. Što se tiče normalnog seksa, ne plaćam ništa i on je spontan, obično jednom do dva put na tjedan. No s djecom i pritiscima svakodnevnog života stvar se svodi na brzinski i misionarski, pa mi to nije osobito uzbudljivo.

Moje pitanje je, jesu li ta plaćanja uznemirujuća, s obzirom da mi se čini da kod nas funkcioniraju. Ja imam jači libido i mislim da moram ejakulirati barem dva put na dan da bih se osjećao dobro, zbog toga sam takve dogovore i ponudio, da oboje imamo nešto od toga. Zajedno smo osam godina.

Odgovor mu je dala bračna terapeutkinja Isiah McKimmie, koja je otkrila da joj situacija zvuči 'zabrinjavajuće'.

- U svakom slučaju, to zvuči kao nezdrava dinamika, a u najgorem scenariju to može zvučati i kao zlostavljanje. Samo zato što je druga strana pristala, to ne znači da nije zlostavljanje. Vaš trenutni pristup definitivno ne gradi pravu bračnu intimnost i ne uzima u obzir potrebe i želje partnerice - napisala je.

