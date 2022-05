Ovo je 12 tipova prijatelja koje je bolje izbaciti iz svog života

Kada su prijatelji u pitanju, sigurno će se naći nekoliko njih 'loših' u gomili iz bilo kojeg razloga - možda su previše kritični, konstantno depresivni ili jednostavno dosadni i ne možete podnijeti biti u njihovoj blizini.

Umjesto da ove negativce zadržite u životu, razmislite o tome da prekinete s njima. Završite s tim toksičnim prijateljstvima, inače biste mogli patiti.

- Održavanje toksičnih pojedinaca u blizini može vam oduzeti vrijeme i energiju za pozitivne prijatelje, oštetiti vaše samopoštovanje ili vas dovesti u opasnost - kaže dr. Jan Yager, sociologinja i spisateljica.

S ovih 12 vrsta prijatelja biste trebali odmah prekinuti:

1. 'Kritičar'

Znate ove tipove - uvijek su kritični prema svemu što radite i kažete, što može biti zamorno. Ako ovaj prijatelj pak ima iskupljujuće osobine, zanemarite pretjerano kritične komentare ili se pokušajte našaliti s njima sljedeći put kada to učine - pitajte ih mogu li izdržati sat vremena, a da ne kažu ništa negativno. Međutim, ako vam je teško distancirati se ili vas previše boli ovakvo ponašanje, i pogađa vam samopoštovanje, odmaknite se od otrovnog prijateljstva.

2. 'Terapeut'

Previše savjeta nije dobro, pogotovo od navodnog prijatelja. Ali ako ovakvog pojedinca držite u blizini zbog drugih prekrasnih osobina koje posjeduje, recite mu da ne želite savjet osim onda kada jedan i zatražite od njega. Ili mu zahvalite bez rasprave o njegovim komentarima. Preostaje vam još jedno rješenje - počnite ga analizirati i možda će shvatiti koliko to može biti neugodno.

3. 'Zaljubljen' u sebe

Svatko je u određenoj mjeri zaokupljen samim sobom, ali kada je netko baš uvijek fokusiran na sebe i nikada ne dopušta da i vi nešto podijelite o sebi, nešto nije u redu. Budući da možda nije svjestan da to radi, obavijestite svog prijatelja. Ako ne može obuzdati ovu osobinu, a vi ne želite da prijateljstvo prestane, ograničite koliko dugo ćete ga pustiti da priča o sebi; onda si dajte jednako vrijeme za 'pauzu'.

4. 'Imitator'

Oponašanje može biti i oblik laskanja, ali može stvoriti neprijateljstvo između vas i prijatelja. Ako ga želite zadržati u blizini, zaštitite se tako što ćete češće držati stvari za sebe ili odrediti kada i koje informacije dijelite s njima. Međutim, ako je ova osobina previše neugodna, prekinite prijateljstvo.

5. 'Prekršitelj' obećanja

Umorni ste od stalnog razočaranja od ovog prijatelja, pa ako ga ipak želite zadržati u blizini, smanjite svoja očekivanja. Također, upozorite ga u vezi ponašanja. Recite mu da je ovo već tko zna koji put da je prekršio obećanje. Međutim, ako vas ova njegova osobina stavlja u previše kompromitirajućih situacija i osjećate se frustriranim ili razočaranim zbog ovakvog tretmana, možda je vrijeme da ga napustite.

6. 'Rizičan'

Od krađe u dućanima i eksperimentiranja s drogom do neoprezne vožnje, ponašanje vašeg hrabrog prijatelja alarmantno je.

- Morate se zaštititi - kaže Yager, dodajući da pokušate potaknuti prijatelja da prestane s rizičnim ponašanjima. Ali vjerojatno nećete uspjeti sami ga promijeniti, već će vaš prijatelj trebati pomoć profesionalnog terapeuta. Zatim prekinite vezu dok se ne pojedinac ne popravi.

7. 'Natjecatelj'

Određen vid konkurencije može biti zdrav - u slučaju ako vam ciljevi ili postignuća prijatelja služe kao motivacija. Međutim, ako natjecatelj želi ono što imate, ponaša se prema vama neprijateljski i čini sve ne samo da dobije ono što imate već i da vam to oduzme - to bi vas moglo koštati. Ako prijatelj priželjkuje i mora nabaviti kuću koja je veća ili skuplja od vaše kako bi bio uspješniji od vas, možda je vrijeme da ga napustite.

8. 'Energetski vampir'

Ovaj prijatelj previše ovisi o vama u pogledu emocionalne podrške ili informacija. Istina, iako to što ste nekom potrebni može biti laskavo, i naravno, taj isti pojedinac može biti tu za vas kada su drugi prijatelji previše zauzeti, ipak ovaj energetski vampir može iscrpljivati, zbog čega biste trebali razmisliti vrijedi li ga zadržati. Sve dok postavljate granice i dok ste svjesni toga da će vam ta osoba vjerojatno postavljati ekstremne zahtjeve, možda je želite zadržati u svom životu.

9. 'Zlostavljač'

Nemojte tolerirati nikoga tko vas verbalno, fizički ili seksualno zlostavlja. Naravno, u nekim situacijama može biti teško shvatiti što je zlostavljanje. Imajte na umu da ako je netko opak i zlonamjeran u svojim komentarima i postupanju prema vama, vi ste verbalno zlostavljani, čak i seksualno zlostavljanje možda nije uvijek očito, jer uključuje suptilna ponašanja poput zbijanja šala koje su uvredljive ili seksualne prirode, neprikladne komentare ili seksualno uznemiravanje. Ako je potrebno, kontaktirajte odgovorne osobe i službe za pomoć. I naravno, takvog pojedinca držite što dalje od sebe.

10. 'Dvostruki igrač'

Od širenja laži i tračeva o vama do progona vašeg romantičnog partnera, njegovi postupci su potpuna suprotnost od ponašanja pravog prijatelja. Ako mu se dvostruka igra 'omakla' samo jednom, možda ćete odlučiti nastaviti prijateljstvo, ali dajte mu do znanja da je takvo ponašanje neprihvatljivo. Ako mu pak ne možete oprostiti, prekinite. Nemojte samo previše rasplamsati njegov bijes jer bi se mogao okrenuti protiv vas.

11. 'Kontrolor'

Kontroliranje je dio osobnosti ove osobe, što znači da ju je teže slomiti. Ali može biti frustrirajuće što netko toliko dominira. Ako on mora odabirati sve što radite kao prijatelji i daje mišljenje o svemu što činite ili želite raditi bez da vas pitaju - tu nema davanja i uzimanja, jer on postaje neugodan i zapovjednički ako želite vi nešto odlučiti. Ako želite održati takvo prijateljstvo, dajte mu do znanja da ne volite da vas kontroliraju. Međutim, ova osobina može postati toliko negativna i neugodna da ćete možda morati prekinuti vezu, donosi YourTango.

12. 'Depresivac'

- Ovakvog prijatelja morate pažljivo pustiti u svoj život jer ova osobina može biti zarazna - kaže Yager. Podrazumijeva se da su ovi tipovi uvijek 'loše' raspoloženi, ali ironično, ako ste vi raspoloženi i pozitivni, to bi mogao biti razlog zašto vas je privukao k sebi. Ali, nije vaš posao biti terapeut. On se možda neće moći promijeniti bez stručne pomoći. Odlučite ima li on dobre osobine i možete li ostati optimistični u njegovoj blizini. Ako ne možete, prekinite prijateljstvo. Nemojte ga držati u blizini samo zato što vam je žao.

