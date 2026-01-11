Ovo je 15 najpopularnijih laži koje izgovaramo svaki dan

Postoji li razlika između malih i velikih laži i zašto uopće imamo potrebu biti neiskreni? Većina svakodnevnih laži izgovori se u samoobrani ili kako bismo izbjegli da povrijedimo nečije osjećaje. Ovo su najčešće laži, a velika je šansa da barem jednu od njih izgovorite svaki dan.
Studija objavljena u časopisu Journal of Basic and Applied Psychology otkrila je da prosječni Amerikanac laže tri puta u 10-minutnom razgovoru. U drugoj studiji, studenti su priznali da lažu između jednom i dva puta dnevno. A evo o čemu najčešće.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
|
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. Dobro sam, sve je u redu: Ovo obično izgovaramo kad nam se ne da ulaziti u dublje razgovore o svojim osjećajima. Ponekad opravdano. Nije svaki usputni susret podloga za otvoreni razgovor.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Zaglavio sam u prometu: Svako pošteno kašnjenje opravdava se ovom rečenicom. Zvuči bolje nego "ležao sam i gledao seriju do prije pet minuta".
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Izgledaš sjajno u tome: Možda bi bilo fer reći prijateljici da je nove hlače čine debelom, ali nije li lakše ovako? Ako se njoj sviđa...
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Popio sam samo jedno pivo: Da. Vjerojatno ne. Ali ovom rečenicom mogla bi se izbjeći neugodna duga rasprava o tome koliko je kome i kada previše.
| Foto: lev dolgachov
5. Telefon mi se ugasio: Niste odmah odgovorili na poruku i kasnije ste zaboravili? Znamo da ste okrivili tehnologiju. Nemam signala, baterija je iscurila...sve su to male laže nakon kojih se osjećate bolje.
| Foto: Ivanko Brnjakovic
6. Odmah ću te nazvati: Niste u mogućnosti razgovarati ili vam se sad baš ne da? Ovo je rečenica koja uglavnom nema nastavak. Često zaboravimo uzvratiti poziv.
| Foto: Jens Kalaene/DPA
7. Nije toliko koštalo: Pobjednik laži u brojnim brakovima. Da je nešto bilo na sniženju podjednako koriste i muškarci i žene da sebi udovolje, a ipak održe mir u kući.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. Oh, ova stara stvar? Imam je već dugo: Nepoznanica je zašto ljudi na kompliment ne odgovore jednostavno sa "hvala". Ponekad nam je stalo da druga osoba ne pomisli da smo se previše trudili pa je tako i ova rečenica dospjela na listu.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
9. Hvala, to sam oduvijek želio: Nezgodno je na primljeni poklon okrenuti očima. Možda ćete ga i proslijediti prvom prilikom, ali ova rečenica je neizbježna kako se osoba koja daruje ne bi osjećala loše.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. Smršavio si: Znate sigurno da ćete onome kome je kompliment namijenjen uljepšati dan. Pa što ako i nije potpuno istinito. Dobar je uvod u razgovor.
| Foto: Fotolia
11. Nisi se nimalo promijenio: Vrlo slično prethodnom. Ako nekoga niste vidjeli godinama, zasigurno ćete prije izgovoriti ovo nego "uh, baš izgledaš loše, jedva sam te prepoznao".
12. Nisam to dirao: Ekvivalent "nemam pojma gdje je". Vrlo česta rečenica u obiteljima. Možda ste razbili ženinu najdražu vazu, ili bacili suprugove potpisane karte s utakmice koje je čuvao? Uništili ste sestrinu najdražu majicu? Rješenje - nemam pojma, nikad vidio.
| Foto: Fotolia
13. Pokušat ću doći: Ekipa vas zove na piće, u izlazak ili na koncert, a vama se baš ne da. Ako ste već iskoristili kartu "ne da mi se", ovo je način kojim ostavljate otvorena vrata i nadu da ćete se ipak pojaviti. A svi znamo da nećete.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
14. Boli me glava: Česta isprika za izbjegavanje seksa kada niste raspoloženi, ali dobro dođe i kad vas zovu van, a vi biste samo pod dekicom gledali omiljenu seriju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. Nikad ti ne bih lagao: Laž kojom se pokriva laž. Uvjerite li nekoga u ovo, možda vam prođe i originalna laž.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija