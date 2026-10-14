Ovo je 20 najljepših zemalja svijeta u 2026.: I mi smo na listi

Putnička platforma Avygeo objavila je ljestvicu 20 najljepših zemalja svijeta za 2026. godinu, temeljenu na preporukama i recenzijama putnika.
Od bajkovitih europskih gradova do egzotičnih plaža i veličanstvenih prirodnih krajolika, svijet obiluje destinacijama koje oduzimaju dah. Među njima se našla i Hrvatska
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U nastavku pogledajte koje su se zemlje našle na popisu i po čemu su posebne.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su se zemlje našle na popisu i po čemu su posebne. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su se zemlje našle na popisu i po čemu su posebne.
| Foto: 123RF
1. FRANCUSKA. Na prvom mjestu nalazi se Francuska, poznata po romantičnom Parizu, slikovitim vinogradima Burgundije, mediteranskoj obali i povijesnim gradićima. Njezina bogata gastronomija, arhitektura i raznoliki krajolici privlače putnike iz cijelog svijeta.
| Foto: 123RF
2. ITALIJA. Drugo mjesto pripalo je Italiji, koja oduševljava povijesnim znamenitostima Rima, kanalima Venecije, brežuljcima Toskane i prekrasnim plažama Sardinije. Posebno se ističe bogatom kulturnom baštinom i gastronomijom.
| Foto: 123RF
3. JAPAN. Japan je zauzeo treće mjesto zahvaljujući jedinstvenom spoju tradicije i modernog života. Drevni hramovi Kyota, užurbane ulice Tokija, planinski krajolici i termalni izvori samo su dio njegove ponude.
| Foto: 123RF
4. ŠPANJOLSKA. Španjolska privlači posjetitelje živopisnim gradovima, prekrasnim plažama i bogatom kulturnom baštinom. Barcelona, Madrid i Sevilla među najpoznatijim su destinacijama, a zemlja je poznata i po gastronomiji te živahnim festivalima.
| Foto: Canva
5. MEKSIKO. Meksiko se ističe drevnim majanskim piramidama, tropskim plažama, prirodnim bazenima i šarenim kolonijalnim gradovima. Raznoliki krajolici i bogata povijest čine ga posebno zanimljivim ljubiteljima putovanja.
| Foto: 123RF
6. BRAZIL. Brazil je poznat po slavnim plažama Rio de Janeira, amazonskoj prašumi i veličanstvenim slapovima Iguazu. Poseban doživljaj pružaju i prirodne lagune među pješčanim dinama te bogata glazbena i gastronomska tradicija.
| Foto: 123RF
7. SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE. Od Grand Canyona i kalifornijskih plaža do nebodera New Yorka, SAD nudi iznimnu raznolikost krajolika. Posebno je popularan među ljubiteljima cestovnih putovanja i istraživanja prirode.
| Foto: 123RF
8. UJEDINJENO KRALJEVSTVO. Osim Londona, Ujedinjeno Kraljevstvo nudi slikovite škotske visoravni, velške plaže, srednjovjekovne dvorce i brojne povijesne gradove. Posjetitelje privlače i poznati muzeji te bogata kulturna scena.
| Foto: 123RF/Canva
9. INDIJA. Indija oduševljava raskošnim palačama Rajasthana, svetom rijekom Ganges, planinskim samostanima i mirnim vodenim putovima Kerale. Njezina raznolika kultura i tradicija pružaju sasvim drukčije iskustvo putovanja.
| Foto: Canva
10. NJEMAČKA. Njemačka se ističe bajkovitim bavarskim dvorcima, slikovitim selima, gustim šumama i modernim gradovima. Berlin, München i Heidelberg među destinacijama su koje spajaju povijest, kulturu i suvremeni način života.
| Foto: 123RF
11. KANADA. Kanada je pravi raj za ljubitelje prirode. Tirkizna ledenjačka jezera, veličanstvene Stjenovite planine i prostrana divljina privlače avanturiste, dok Montreal i Vancouver nude bogat gradski život.
| Foto: 123RF
12. GRČKA. Grčka osvaja kristalno čistim morem, bijelim kućicama Santorinija, drevnim znamenitostima i brojnim otocima. Posebno se ističe mediteranskom gastronomijom, gostoljubivošću i bogatom poviješću.
| Foto: Canva
13. HRVATSKA. Hrvatska je zauzela 13. mjesto na ljestvici najljepših zemalja svijeta. Avygeo posebno ističe jadranske otoke, povijesne gradove i nacionalne parkove. Među izdvojenim destinacijama nalaze se Zagreb, Dubrovnik i Cavtat.
| Foto: Pixabay/Merseyside Police
14. PORTUGAL. Portugal privlači slikovitim ulicama Lisabona, vinogradima doline Douro i zlatnim liticama Algarvea. Poznat je po ukusnoj morskoj hrani, povijesnim gradovima i prekrasnoj atlantskoj obali.
| Foto: 123RF
15. AUSTRIJA. Austrija je poznata po veličanstvenim Alpama, carskoj arhitekturi Beča i tradicionalnim kavanama. Planinski krajolici Tirola posebno privlače ljubitelje prirode, planinarenja i zimskih sportova.
| Foto: Canva
16. BELGIJA. Belgija oduševljava srednjovjekovnim gradovima poput Bruggea i Genta, povijesnom arhitekturom i bogatom gastronomijom. Posjetitelji mogu istraživati i šumovite Ardene te uživati u poznatoj belgijskoj čokoladi.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
17. MAĐARSKA. Mađarska je poznata po impresivnoj Budimpešti, termalnim kupalištima i rijeci Dunav. Osim glavnog grada, popularna odredišta uključuju Balaton i prostrane ravnice koje čuvaju tradicionalnu kulturu.
| Foto: Canva
18. URUGVAJ. Urugvaj privlači dugim pješčanim plažama, mirnim obalnim gradićima i opuštenom atmosferom. Tradicionalni rančevi, lokalna gastronomija i prekrasni zalasci sunca čine ga zanimljivom južnoameričkom destinacijom.
| Foto: Daniel Ferreira-Leites Ciccarino
19. VIJETNAM. Vijetnam oduševljava zelenim rižinim terasama, slikovitom uvalom Ha Long, povijesnim gradovima i bogatom gastronomijom. Od užurbanog Hanoja do mirne delte Mekonga, svaki dio zemlje nudi drukčiji doživljaj.
| Foto: 123RF
20. NIZOZEMSKA. Posljednje mjesto na popisu zauzela je Nizozemska, poznata po amsterdamskim kanalima, tulipanima, vjetrenjačama i bogatoj umjetničkoj baštini. Osim Amsterdama, posebno se ističu Rotterdam, Utrecht i slikoviti frizijski otoci.
| Foto: Figurniy Sergey