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BAJKOVITE DESTINACIJE

Ovo je 20 najljepših zemalja svijeta u 2026.: I mi smo na listi

Putnička platforma Avygeo objavila je ljestvicu 20 najljepših zemalja svijeta za 2026. godinu, temeljenu na preporukama i recenzijama putnika. Od bajkovitih europskih gradova do egzotičnih plaža i veličanstvenih prirodnih krajolika, svijet obiluje destinacijama koje oduzimaju dah. Među njima se našla i Hrvatska
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Ovo je 20 najljepših zemalja svijeta u 2026.: I mi smo na listi
U nastavku pogledajte koje su se zemlje našle na popisu i po čemu su posebne. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje su se zemlje našle na popisu i po čemu su posebne. | Foto: 123RF
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