Ovo je 20 namirnica koje vam mogu pogoršati artritis i upalu

Dok su neke namirnice poznate po tome što mogu ublažiti simptome artritisa, druge ih mogu dodatno pogoršati. Uz odobrenje liječnika, donosimo popis namirnica koje biste trebali konzumirati umjereno ili ih izbjegavati ako bolujete od ove kronične bolesti
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U nastavku doznajte namirnice koje trebate izbjegavati - ako imate artitis.
| Foto: 123RF
U nastavku doznajte namirnice koje trebate izbjegavati - ako imate artitis. |
Foto: 123RF
U nastavku doznajte namirnice koje trebate izbjegavati - ako imate artitis.
| Foto: 123RF
ŠEĆER.
Osobe koje boluju od artritisa već imaju povišenu razinu citokina, proupalnih proteina koji sudjeluju u razvoju upalnih procesa u organizmu. Konzumacija šećera može dodatno povećati njihovu količinu te pogoršati upalu, bol, ukočenost i oticanje zglobova.
Zaklada za artritis preporučuje smanjenje unosa dodanog šećera. Prije korištenja umjetnih zaslađivača ili većih promjena u prehrani preporučljivo je posavjetovati se s liječnikom ili nutricionistom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BILJNA ULJA.
Izbjegavajte kuhanje s određenim biljnim uljima, poput ulja repice i suncokretova ulja. Bogata su omega-6 masnim kiselinama, koje u prevelikim količinama mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu.
Umjesto njih, preporučuje se maslinovo ulje.
| Foto: 123RF
ČIPS.
Čips je popularna grickalica jer je ukusan i cjenovno pristupačan. Međutim, riječ je o ultraprerađenoj hrani koja može pridonijeti upalnim procesima u organizmu.
Jedno brazilsko istraživanje utvrdilo je povezanost između stupnja industrijske prerade hrane i njezina upalnog potencijala.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BIJELA RIŽA.
Iako je čest i praktičan prilog, bijela riža pripada rafiniranim žitaricama. Takve žitarice mogu pridonijeti porastu upalnih procesa u organizmu.
Umjesto bijele riže, bolji izbor mogu biti cjelovite varijante, poput smeđe ili divlje riže.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MLIJEČNI SHAKEOVI.
Mlijčni shakeovi obično sadrže mnogo zasićenih masti, šećera i kalorija, zbog čega mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu i pogoršati bolove u zglobovima kod nekih osoba s artritisom.
Jedno istraživanje pokazalo je da redovita konzumacija takvih napitaka može povećati udio proupalnih bakterija u crijevima.
| Foto: 123RF
VINO.
Ako uzimate lijekove za artritis, poput nesteroidnih protuupalnih lijekova, prije konzumacije vina posavjetujte se s liječnikom.
Alkohol može povećati rizik od želučanog krvarenja i nastanka čira, a u kombinaciji s određenim lijekovima može dodatno opteretiti jetru i povećati mogućnost njezina oštećenja.
| Foto: Maxim Churusov
CRVENO MESO.
Crveno meso može sadržavati veće količine zasićenih masti i određenih masnih kiselina koje, ako se često konzumiraju, mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu.
Kod osoba s artritisom pojačana upala može potaknuti ili pogoršati bol, ukočenost i oticanje zglobova, pa se preporučuje umjerena konzumacija.
| Foto: Pexels
CHEESEBURGERI.
Iako su vrlo popularni u restoranima brze hrane, cheeseburgeri nisu dobar izbor za osobe koje boluju od artritisa. Obično sadrže mnogo zasićenih masti, soli i rafiniranih ugljikohidrata, koji mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu.
U jednom istraživanju miševi su 12 tjedana hranjeni masnom hranom poput cheeseburgera. Na kraju pokusa istraživači su u njihovim crijevima zabilježili veći udio proupalnih bakterija, što upućuje na mogućnost da takva prehrana može pogoršati bol i druge simptome artritisa.
| Foto: Canva
PATLIDŽAN.
Istraživanje provedeno među više od 1000 osoba s artritisom pokazalo je da su neki ispitanici primijetili pogoršanje simptoma nakon konzumacije patlidžana. Kao mogući razlog navodi se solanin, prirodni spoj prisutan u povrću iz porodice pomoćnica.
Ipak, ne reagiraju svi jednako, a znanstveni dokazi o povezanosti patlidžana i pogoršanja artritisa zasad su ograničeni. Zaklada za artritis stoga preporučuje vođenje dnevnika prehrane kako biste lakše utvrdili postoji li kod vas povezanost između konzumacije patlidžana i bolova u zglobovima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
POMFRIT.
Pomfrit sadrži mnogo soli i kalorija, a često se prži u biljnim uljima bogatima omega-6 masnim kiselinama. Ako se takva hrana konzumira često i u velikim količinama, može pridonijeti upalnim procesima u organizmu.
Pomfrit može sadržavati i transmasne kiseline, osobito kada se ulje više puta zagrijava ili kada se upotrebljavaju djelomično hidrogenirane masnoće. Takve masti mogu nepovoljno djelovati na zdravlje i kod osoba s artritisom potencijalno pogoršati bol i druge simptome.
| Foto: Dreamstime
KAVA.
Osobe koje boluju od artritisa trebale bi pratiti kako kava utječe na njihove simptome. Veće količine kofeina kod nekih ljudi mogu pojačati nelagodu, poremetiti san ili neizravno utjecati na zdravlje kostiju, osobito ako je prehrana siromašna kalcijem.
Voda je i dalje jedan od najboljih izbora jer pravilna hidracija podupire normalno funkcioniranje zglobova i može pomoći u smanjenju osjećaja ukočenosti. Kavu nije nužno potpuno izbaciti, ali ju je preporučljivo piti umjereno i obratiti pozornost na individualnu reakciju organizma.
| Foto: 123RF
GAZIRANA PIĆA.
Gazirana pića, osobito ona zaslađena šećerom ili fruktoznim sirupom, mogu pogoršati simptome gihta, upalnog oblika artritisa. Visok unos fruktoze može povećati razinu mokraćne kiseline i kod osjetljivih osoba potaknuti napadaj gihta.
Neka istraživanja također su povezala redovitu konzumaciju zaslađenih gaziranih pića s većim rizikom od razvoja reumatoidnog artritisa kod žena. Zbog toga ih je preporučljivo ograničiti, a kao svakodnevni napitak birati vodu ili nezaslađene napitke.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
MARGARIN.
Margarin može sadržavati transmasne kiseline, osobito ako je proizveden od djelomično hidrogeniranih ulja. Takve masnoće mogu povećati razinu LDL, odnosno „lošeg“ kolesterola, smanjiti razinu HDL, odnosno „dobrog“ kolesterola, te pridonijeti upalnim procesima u organizmu.
Osobama koje boluju od artritisa preporučuje se provjeriti deklaraciju proizvoda i ograničiti unos margarina s transmasnim kiselinama. Kao zamjena mogu se koristiti maslinovo ulje ili drugi izvori nezasićenih masnoća.
| Foto: 24sata
BIJELI KRUH.
Bijeli kruh proizvodi se od rafiniranog brašna koje sadrži manje vlakana, vitamina i minerala od cjelovitih žitarica. Budući da se brzo probavlja, može izazvati nagli porast razine šećera u krvi i pridonijeti upalnim procesima u organizmu.
Osobama s artritisom preporučuje se češće birati kruh od cjelovitih žitarica, koji sporije podiže razinu šećera u krvi i pruža više vlakana i hranjivih tvari.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SOL.
Prekomjeran unos soli može biti nepovoljan za osobe koje boluju od reumatoidnog artritisa jer može pridonijeti zadržavanju tekućine, povišenom krvnom tlaku i pojačanoj otečenosti.
Poseban oprez preporučuje se osobama koje uzimaju kortikosteroide, budući da ti lijekovi mogu dodatno potaknuti zadržavanje natrija i tekućine u organizmu. Zato je preporučljivo ograničiti jako slanu i industrijski prerađenu hranu te količinu soli prilagoditi savjetu liječnika.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PIVO.
Osobe koje boluju od reumatoidnog artritisa trebale bi biti oprezne s konzumacijom piva, osobito ako uzimaju lijekove koji mogu opteretiti jetru. Alkohol može povećati rizik od nuspojava i oštećenja jetre, pa se prije konzumacije preporučuje savjetovanje s liječnikom.
Pivo se ne preporučuje ni osobama s gihtom jer sadrži purine i alkohol, koji mogu povećati razinu mokraćne kiseline, potaknuti napadaj gihta i umanjiti učinkovitost terapije.
| Foto: 123RF
PIZZA.
Pizza, osobito ona s mnogo sira, suhomesnatih proizvoda i masnih umaka, može sadržavati velike količine zasićenih masti, soli i rafiniranih ugljikohidrata. Ako se često konzumira, takav sastav može pridonijeti upalnim procesima u organizmu i kod nekih osoba pogoršati bolove povezane s artritisom.
Nije nužno potpuno izbaciti svaku vrstu pizze. Bolji izbor može biti pizza od integralnog tijesta, s manje sira i više povrća, bez prerađenog mesa i teških umaka.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
HRENOVKE.
Hrenovke su prerađeni mesni proizvod koji često sadrži mnogo soli, zasićenih masti i konzervansa poput nitrita. Ako se konzumiraju često, mogu pridonijeti upalnim procesima u organizmu i kod nekih osoba pogoršati bolove povezane s osteoartritisom.
Oprez je potreban i kod vegetarijanskih hrenovki jer neke od njih također sadrže mnogo soli, masnoća i aditiva. Zato je preporučljivo provjeriti deklaraciju i takve proizvode jesti samo povremeno.
| Foto: Potrošač 24sata
TJESTENINA.
Osobe koje imaju celijakiju ili potvrđenu osjetljivost na gluten mogu primijetiti smanjenje upale i ublažavanje nekih simptoma nakon izbacivanja klasične tjestenine i drugih namirnica koje sadrže gluten.
Međutim, osobe bez celijakije ili intolerancije ne moraju automatski izbaciti svu tjesteninu. Bolji izbor mogu biti cjelovite varijante, koje sadrže više vlakana, ili bezglutenska tjestenina od riže, kukuruza, leće ili slanutka, ovisno o individualnim potrebama.
| Foto: Wikimedia Commons