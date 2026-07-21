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Mnogi ih jedu svaki dan

Ovo je 20 namirnica koje vam mogu pogoršati artritis i upalu

Dok su neke namirnice poznate po tome što mogu ublažiti simptome artritisa, druge ih mogu dodatno pogoršati. Uz odobrenje liječnika, donosimo popis namirnica koje biste trebali konzumirati umjereno ili ih izbjegavati ako bolujete od ove kronične bolesti
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Ovo je 20 namirnica koje vam mogu pogoršati artritis i upalu
U nastavku doznajte namirnice koje trebate izbjegavati - ako imate artitis. | Foto: 123RF
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U nastavku doznajte namirnice koje trebate izbjegavati - ako imate artitis. | Foto: 123RF
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