Ovo je 20 namirnica koje vam mogu pogoršati artritis i upalu

PATLIDŽAN. Istraživanje provedeno među više od 1000 osoba s artritisom pokazalo je da su neki ispitanici primijetili pogoršanje simptoma nakon konzumacije patlidžana. Kao mogući razlog navodi se solanin, prirodni spoj prisutan u povrću iz porodice pomoćnica. Ipak, ne reagiraju svi jednako, a znanstveni dokazi o povezanosti patlidžana i pogoršanja artritisa zasad su ograničeni. Zaklada za artritis stoga preporučuje vođenje dnevnika prehrane kako biste lakše utvrdili postoji li kod vas povezanost između konzumacije patlidžana i bolova u zglobovima. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija