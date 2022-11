Ovo je 20 stvari na koje gubite dragocjeno vrijeme svaki dan

1. Ne planirate obroke unaprijed

Redovitim tjednim planiranjem obroka i grickalica uštedjet ćete ponešto vremena jer tako imate priliku unaprijed kupiti sve potrebne namirnice pa nećete svaki dan trošiti vrijeme na razmišljanje što i kako.

2. Gledate televiziju iz navike

Iako ništa posebno nema na programu, u vašem domu je upaljen televizor, a čim je upaljen, pažnja će vam svako malo biti usmjerena na ono što je na njemu. Na taj način ćete izgubiti dragocjeno vrijeme koje ste mogli iskoristiti puno bolje.

3. Besmisleno surfate društvenim mrežama

Jedno je pogledati što ima novo i eventualno podijeliti nešto zgodno sa drugima, a nešto sasvim drugo sjediti pred ekranom i besciljno pregledavati što je gdje objavljeno. Društvene mreže i internet općenito su veliki kradljivci vremena - vrijeme proleti, a da niste ni shvatili koliko ste ga uzalud izgubili.

4. Nemate vizualan plan obveza

Držite li popis obveza samo u glavi, lako se može dogoditi da nešto zaboravite. Zato je uvijek bolje imati napisani popis negdje pred očima. Osim što nećete nešto zaboraviti, na taj način možete isplanirati i koji zadaci su prioritetni, a koji možda mogu pričekati do drugog dana.

5. Ništa ne planirate unaprijed

Planiranje je odličan način organizacije života i stvaranja dodatnog slobodnog vremena. Ljudi koji nisu skloni planiranju često nisu koncentrirani i kao da se vrte u krug - potroše puno vremena, a malo toga naprave.

Na primjer, ako znate da vam djeca trebaju poklon za nečiji rođendan, ne čekajte zadnji trenutak već imajte to na umu prvom prilikom kada krenete u kupovinu - u isto vrijeme ćete kupiti namirnice, ali i potreban dar za rođendan, nećete u trgovinu odlaziti dva puta.

6. Skloni ste odgađanju

Imate li priliku i vremena nešto napraviti odmah, učinite to, ne odgađajte. Osim što ćete imati jednu brigu manje, stvoriti ćete si i nešto vremena jer nećete trošiti vrijeme na stvaranje nove prilike da napravite to isto.

7. Niste organizirani

Neki ljudi po kući (ali i na poslu) hodaju kao 'muhe bez glave', a ne naprave puno toga. Potroše puno vremena i energije, a rezultati njihovog truda se ne vide. To je zato što nisu organizirani i možda čak ne znaju što točno žele. Zato, zastanite na trenutak, odredite što želite, organizirajte se i tek tada krenite u akciju.

8. Pretrpate se obvezama

Niti to nije dobro želite li stvoriti malo vremena. Pretrpavanje obvezama može imati sličan učinak kao i neorganiziranost. Može vam se dogoditi da jurišate naokolo, a malo toga napravite, jer biste željeli raditi više stvari odjednom pa na kraju zakažete. Budite realni s popisom obveza, tako ćete biti puno produktivniji.

9. Skloni ste odvraćanju pažnje

Želite li stvoriti nešto dodatnog vremena tijekom dana, tada nemojte dopuštati da vam nešto odvraća pažnju dok radite. Usredotočite se na jedan zadatak, dovršite ga i tek tada krenite na sljedeći.

10. Loše raspoređujete vrijeme

Budite realni i ne pokušavajte ugurati puno stvari u malo vremena. Stanite i razmislite koliko bi vam vremena trebalo za dovršiti određeni zadatak, ili više njih. Ako se pretrpate obvezama, lako može doći do blokade, a tada gubite vrijeme uzalud.

Također, nije loše za svaki zadatak odvojiti mrvicu više vremena nego je potrebno, jer ćete tako sami sebi dati priliku da se napunite energijom prije skoka na sljedeću obvezu.

11. Bespotrebno provjeravate e-mail poruke

Znači, ako znate da nećete moći ništa poduzeti po tom pitanju u određenom trenutku, ne provjeravajte e-mailove. Jer, dogodit će vam se da ćete vidjeti nešto što možda zahtijeva neku akciju, a u tom trenutku nemate vremena za to - pa čemu onda gubiti vrijeme na provjeravanje poruka. To je bolje napraviti kada ćete moći nešto i poduzeti, bude li potrebno.

12. Gubite vrijeme na pogrešne ljude

Svatko od nas ima barem jednog prijatelja koji je sklon više uzimati nego davati ili nije tip na kojega se čovjek može osloniti. Iako, pitanje je koliko se takva osoba može nazvati prijateljem. Kada ste u društvu takvih ljudi i trošite svoje vrijeme na njih, zapitajte se jesu li vrijedni toga ili možete to vrijeme iskoristiti bolje.

13. Skloni ste multitaskingu

U takvim situacijama je lako moguće da niti jedan zadatak na kraju ne napravite kako treba. Tada će vam se dogoditi da ćete neke stvari morati raditi ispočetka ili popravljati i na kraju ćete izgubiti više vremena nego da ste od početka radili jednu po jednu stvar.

14. Ne postavljate pravilno prioritete

Kada nešto radite, posebno za nekoga drugoga, budite sigurni da znate što radite, koji je razlog tome, pomaže li to nekome i ono najvažnije - kako to utječe na vas i vašu obitelj. Ukoliko ne možete pronaći neke dovoljno dobre razloge, moguće je da nešto radite iz navike, iako to možda nema nekog velikog smisla, niste o tome puno razmišljali, a zapravo samo gubite vrijeme na to.

15. Imate previše nereda u domu

Provjerite je li vam dom ispunjen stvarima koje samo skupljaju prašinu, a vi je konstantno sa toga brišete. Možda je došlo vrijeme da unesete reda u kuću i riješite se svih suvišnih predmeta, koji vam ne trebaju, niti vas vesele, a čuvate ih jer vam ih je možda netko darovao.

Kada iz doma izbacite sve suvišne predmete, osjetit ćete ogromno olakšanje, ai ostat će vam više vremena za nešto drugo jer se više nećete zamarati njima.

16. Skačete sa teme na temu

Puno više vremena ćete uštedjeti ako zadatke obavljate tematski, a ne da svakom malo skačete s jedne teme na drugu. Kada su zadaci slični, mozak se lakše prilagođava i produktivniji ste. Na primjer, imate li za obaviti mnoštvo telefonskih poziva, sjednite i sve obavite odjednom. Nemojte nazvati dva broja pa krenuti raditi nešto drugo, a potom se opet vraćati na pozivanje.

17. U trgovinu ne nosite popis

Tako nećete lutati trgovinom i pitati se što ste još trebali kupiti, a nikako se ne možete sjetiti. Osim toga, popis je dobro imati uza sebe i iz razloga što tako nećete kupovati ono što vam ne treba već ćete se držati popisa.

18. Ne kupujte tjedne namirnice online

Online tjedna planska kupovina je fantastičan način uštede vremena. Kao prvo, nikuda ne morate ići već je dovoljno sjesti pred računalo i planski kupiti namirnice potrebne za taj tjedan. Prije narudžbe pažljivo razmislite što bi vam moglo ponestati pa i to naručite.

Također, nije loše negdje u kući držati olovku i komad papira i zapisati svaki put kada nešto potrošite, tako ćete na kraju tjedna imati vrlo koristan popis prije online narudžbe.

19. Stalno gubite stvari

A potom ih stalno tražite i tako gubite vrijeme koje biste mogli potrošiti puno bolje. Pokušajte se naviknuti da određene stvari stavljate uvijek na isto mjesto, tako ćete smanjiti šansu da ujutro, recimo, jurišate po kući i panično tražite ključeve od automobila ili neke dokumente koje ste mogli držati u određenoj kutiji ili ladici, no vi ste ih ostavili tko zna gdje.

20. Dajete prioritete pogrešnim stvarima

Kada u životu nemate neki cilj, plan akcije, popis obveza i slično, lako je dati prioritet pogrešnim stvarima. Trošenjem vremena na pogrešne stvari samo si oduzimate priliku potrošiti te minute ili sate na nešto puno potrebnije, što ćete u konačnici opet morati napraviti. Razmislite koje stvari su dugoročno važne, a koje baš i nisu, i čuvajte energiju za ono bitno, prenosi Balance Through Simplicity.

