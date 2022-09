10 najboljih trikova ljudi koji su po prirodi super organizirani

Znate taj tip - to su oni ljudi koji uvijek imaju sve pod kontrolom, već od šest ujutro. Oni mistični ljudi koji se bude smireni, pripremaju djecu za vrtić i školu, rade doručak, odijevaju se u čistu, ispeglanu i unaprijed iskombiniranu odjeću koja ne odaje da su roditelji, ili uopće ljudi i kreću prema vratima - bez znakova stresa ili mrlja od pekmeza.

Donosimo par trikova kako i vi možete postati jedan od tih fantastično organiziranih ljudi:

1. Zapisujte

Kad čovjek ima mnogobrojne obveze, koje uključuju privatni i poslovni život, kad-tad će na nešto zaboraviti i to može stvoriti određene probleme.

Kako biste doskočili obvezama, počnite zapisivati stvari. Danas se mogu jeftino nabaviti svakakvi rokovnici, a i svaki mobitel ima kalendar, Memo ili Planer aplikacije koje možete iskoristiti kako biste zapisali sve svoje obveze.

Rokovnici na mobitelu imaju jednu malu prednost, a ta je da si možete stavljati podsjetnike u točno određeno vrijeme kad bi ta obveza trebala nastupit.

2. Prioriteti

Obveze mogu biti svakakve - od kupnje hrane i plaćanja računa do druženja s prijateljima ili pospremanja sobe. Bitno je da si složite prioritete. Kod slaganja prioriteta obratite pozornost na hitnost stvari. Nije isto ako ne platite račun za vodu ili kaznu za parkiranje.

Prvo riješite obveze koje ne mogu čekati, zatim obveze koje bi mogle postati problem i na kraju, stvari koje nisu prave obveze, ali biste ih voljeli napraviti ili obaviti, piše Lifehack.

3. Zadatke radite jedan po jedan - i to krenite odmah

Multitasking je fantastična vrlina koju ne posjeduje puno ljudi. Ali, zadatke je bolje rješavati jedan po jedan. Na primjer ako vam je među zadacima za danas plaćanje računa, odgovaranje na mailove, peglanje i kuhanje, zadatke poredajte prema važnosti i mogućnosti multitaskinga. Ako pripremate nešto kuhano, uz to slobodno možete peglati, a zadatke vezane za računalo ostavite za kasnije.

Ako morate hitno odgovoriti na mailove, onda nakon toga odmah i platite račune (kad ste već pred računalom). Skratit ćete vremenski svoje obveze ako ih poredate i prema mjestu obavljanja i dugotrajnosti zadatka.

4. Ne odgađajte

'Ne da mi se' je najgora psovka za većinu organiziranih ljudi. Sve što možete obaviti danas - ne ostavljajte za budućnost.

Često na 'to-do listama' ima malih zadataka za koje treba samo par minuta, ali baš zato jer se čine lakima ih je najteže napraviti jer ih je najlakše odgoditi. I tako, da niste ni primijetili, već dva tjedna kod ulaznih vrata stoji vrećica s reciklažom.

5. Rasporede radite koliko god možete unaprijed

Organizirani ljudi ne gube vrijeme. Svjesni su da zahvaljujući dobroj organizaciji su produktivni i sve obave na vrijeme, što znatno smanjuje količinu stresa u svakodnevnom životu.

Sve što možete i znate da ćete sigurno imati u rasporedu - odmah upišite. Rođendan od prijateljice, roditeljski sastanak, plaćanje nekih obveza, čim saznate da to nešto morate u budućnosti - zapišite si to. Također, dječje aktivnosti, sastanke, evente na koje želite ići, to su sve stvari koje si možete prije upisati u raspored te ih nećete zaboraviti.

6. Popisi ili 'to-do liste'

Ovakvi popisi su najbolji prijatelj organiziranih ljudi. Na komad papira, u blok ili rokovnik, napišite sve što bi trebali obaviti idući dan, tjedan ili mjesec i postavite prioritete. Što se mora obaviti u zadanom roku, što možete riješiti ako vam ostane vremena i što se može odgoditi za dane kad nemate toliko obveza.

Više nikad vam se neće dogoditi da dođete kući i shvatite da ste zaboravili kupiti kruh i mlijeko ili da cipele stoje cijelu zimu u ormaru jer ih stalno iznova zaboravljate odnijeti postolaru.

7. Stvorite rutinu

Već nakon par dana izrada popisa i pravljenja rasporeda uvidjet ćete koji redoslijed vam najviše odgovara, kad se najviše isplati ići u trgovinu (i koju) jer nema reda na blagajni.

S vremenom će doći iskustvo zahvaljujući kojem ćete početi male stvari obavljati automatski, kao na primjer, kod pripreme ručka ćete odmah oprati noževe i posuđe koje ste koristili kod pripreme. Dok stavljate rublje na pranje ćete usput složiti policu s parfemima. Te "usputne" radnje će vam u budućnosti uštedjeti puno vremena.

8. Provjerite svoj kalendar prije spavanja

Organizirani ljudi znaju unaprijed što ih čeka idući dan. Prije spavanja provjeravaju svoje rasporede i obveze i mentalno se pripremaju za sljedeći dan.

Na ovaj način ćete stvoriti plan, pripremiti sve što možete unaprijed i biti svjesni kakav vas dan čeka - što će olakšati jutarnju rutinu i, bez obzira na količinu obveza, vas staviti u pravo raspoloženje za uspjeh, piše portal Expert Home Tips.

9. Vratite svaku stvar na svoje mjesto

Sve što imate u stanu ili kući treba imati svoje mjesto. Organizirani život znači da čovjek ima i organizirani prostor, a stvari složene prema nekom redu. Samo zamislite, u ormaru u kupaonici vam u zadnjem redu na polici stoje stvari koje koristite samo povremeno, u sredini stvari koje koristite svako malo, a u prednjim redovima se nalaze kozmetički proizvodi koje koristite na svakodnevnoj bazi.

Jedno od najbitnijih pravila kod organiziranja prostora je da ni slučajno ne napravite ovu grešku - namijenite neki prostor, kutiju ili policu za "razno". Ako to napravite, pomirite se da će na tom mjestu biti sve stvari i stvarčice s kojima zapravo ne znate kamo biste, a u većini slučajeva vam uopće ne trebaju.

10. Klonite se rasprodaja

Kad ste organizirali prostor i bacili sve što vam ne treba, odjednom se pojavio prazan prostor koji imate potrebu popuniti. Nemojte! Izbjegavajte jeftine trgovine, rasprodaje i slično, jer ćete nesvjesno početi kupovati razne stvarčice koje vam ne trebaju samo da popunite prostor.

Dajte si vremena, naviknut ćete se na slobodan prostor. A ako nešto trebate, zapišite te stvari na list papira još dok ste kod kuće i prilikom odlaska u kupovinu držite se liste stvari koje vam trebaju, a ne koje vam se sviđaju ili su na popustu.

