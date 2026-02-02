Znate li koje je najbolje piće za hidrataciju tijela? I ne, nije voda

Kada osjetite žeđ, vjerojatno prvo posežete za vodom. Iako je ona temelj zdravlja, znanstvenici su otkrili da neka druga pića mogu dulje zadržati tekućinu u našem tijelu i učinkovitije nas štititi od dehidracije.

Hidratacija je ključna za sve tjelesne funkcije, a njen nedostatak uzrokuje umor i glavobolje. Ipak, istraživanje škotskog Sveučilišta St. Andrews, koje je usporedilo trinaest napitaka, pokazalo je da obična voda nije najučinkovitija u zadržavanju tekućine.

Razlog zašto su neka pića učinkovitija leži u njihovom nutritivnom sastavu. Prema autoru studije, profesoru Ronaldu Maughanu, napitci koji sadrže malu količinu šećera, masti ili proteina rade bolji posao u dugoročnom održavanju hidratacije.

Ti nutrijenti usporavaju pražnjenje tekućine iz želuca, što omogućuje tijelu da je apsorbira postupnije i dulje zadrži. Zbog toga je uveden i Indeks hidratacije pića (BHI), gdje pića s indeksom višim od 1.0 (referentna vrijednost vode) dulje ostaju u tijelu.

Mlijeko kao neočekivani pobjednik

Na vrhu ljestvice, kao najveće iznenađenje, našlo se obrano mlijeko, koje se pokazalo značajno učinkovitijim od vode. Na drugom mjestu su oralne rehidracijske otopine, a na trećem punomasno mlijeko.

Učinkovitost mlijeka leži u njegovom sastavu: šećer laktoza, proteini i masti usporavaju apsorpciju, dok elektroliti poput natrija pomažu tijelu vezati vodu i smanjiti proizvodnju urina.

Iako su sokovi i gazirana pića visoko na ljestvici, njihov visok udio šećera može biti problematičan. U tankom crijevu on potiče proces osmoze, gdje tijelo povlači vodu iz krvotoka kako bi razrijedilo šećer, što može privremeno pogoršati dehidraciju. Zato je voda uvijek bolji izbor.

Studija je razbila i mitove o kavi i pivu. Umjerena količina kave hidratizira gotovo kao i voda, jer diuretički učinak nastupa tek kod većih doza kofeina. Slično, lager pivo je tek neznatno lošije od vode zbog velikog volumena tekućine. Ipak, žestoka pića definitivno dehidriraju.

Kada je voda ipak nezamjenjiva?

Unatoč ovim otkrićima, stručnjaci se slažu da za svakodnevnu hidrataciju voda ostaje najbolji i najzdraviji izbor. Ne sadrži kalorije, šećer ni masti te je ključna za čišćenje tijela od toksina.

- Ako ste žedni, vaše tijelo će vam reći da pijete više - poručio je profesor Maughan.

Potreba za napitcima koji bolje zadržavaju tekućinu, poput mlijeka, postaje važna u specifičnim situacijama - kod sportaša koji se intenzivno znoje, ljudi koji rade duge sate ili u uvjetima velikih vrućina. Za sve ostale, čaša vode i dalje je savršen odgovor na žeđ.



