Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
TVRDI ISTRAŽIVANJE

Znate li koje je najbolje piće za hidrataciju tijela? I ne, nije voda

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Znate li koje je najbolje piće za hidrataciju tijela? I ne, nije voda
Foto: Dreamstime

Istraživanja su pokazala da voda nije uvijek najučinkovitija u dugotrajnom zadržavanju tekućine u tijelu. Neka druga pića, mogu bolje i dulje štititi od dehidracije, iako voda i dalje ostaje najbolji izbor za svakodnevnu hidrataciju

Admiral

Kada osjetite žeđ, vjerojatno prvo posežete za vodom. Iako je ona temelj zdravlja, znanstvenici su otkrili da neka druga pića mogu dulje zadržati tekućinu u našem tijelu i učinkovitije nas štititi od dehidracije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

00:43
kako prepoznatii da piijete premalo vode

Hidratacija je ključna za sve tjelesne funkcije, a njen nedostatak uzrokuje umor i glavobolje. Ipak, istraživanje škotskog Sveučilišta St. Andrews, koje je usporedilo trinaest napitaka, pokazalo je da obična voda nije najučinkovitija u zadržavanju tekućine.

ZDRAVLJE LICA Hidratacija kože u jesen i zimu: Ovo su najbolji savjeti i trikovi
Hidratacija kože u jesen i zimu: Ovo su najbolji savjeti i trikovi

Razlog zašto su neka pića učinkovitija leži u njihovom nutritivnom sastavu. Prema autoru studije, profesoru Ronaldu Maughanu, napitci koji sadrže malu količinu šećera, masti ili proteina rade bolji posao u dugoročnom održavanju hidratacije.

Glass of clear, ecology water in hand. Background sky, silhouette of the city, sunset
Foto: Valerii Honcharuk

Ti nutrijenti usporavaju pražnjenje tekućine iz želuca, što omogućuje tijelu da je apsorbira postupnije i dulje zadrži. Zbog toga je uveden i Indeks hidratacije pića (BHI), gdje pića s indeksom višim od 1.0 (referentna vrijednost vode) dulje ostaju u tijelu.

Mlijeko kao neočekivani pobjednik

Na vrhu ljestvice, kao najveće iznenađenje, našlo se obrano mlijeko, koje se pokazalo značajno učinkovitijim od vode. Na drugom mjestu su oralne rehidracijske otopine, a na trećem punomasno mlijeko.

Foto: Dreamstime

Učinkovitost mlijeka leži u njegovom sastavu: šećer laktoza, proteini i masti usporavaju apsorpciju, dok elektroliti poput natrija pomažu tijelu vezati vodu i smanjiti proizvodnju urina.

ZA BRŽI OPORAVAK Koju hranu i pića konzumirati, a što izbjegavati kod proljeva
Koju hranu i pića konzumirati, a što izbjegavati kod proljeva

Iako su sokovi i gazirana pića visoko na ljestvici, njihov visok udio šećera može biti problematičan. U tankom crijevu on potiče proces osmoze, gdje tijelo povlači vodu iz krvotoka kako bi razrijedilo šećer, što može privremeno pogoršati dehidraciju. Zato je voda uvijek bolji izbor.

Glasses of different refreshing soda water with ice cubes on whi
Foto: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Studija je razbila i mitove o kavi i pivu. Umjerena količina kave hidratizira gotovo kao i voda, jer diuretički učinak nastupa tek kod većih doza kofeina. Slično, lager pivo je tek neznatno lošije od vode zbog velikog volumena tekućine. Ipak, žestoka pića definitivno dehidriraju.

 Kada je voda ipak nezamjenjiva?

Unatoč ovim otkrićima, stručnjaci se slažu da za svakodnevnu hidrataciju voda ostaje najbolji i najzdraviji izbor. Ne sadrži kalorije, šećer ni masti te je ključna za čišćenje tijela od toksina.

Closeup focus on female hand holding glass of clear water
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

-  Ako ste žedni, vaše tijelo će vam reći da pijete više - poručio je profesor Maughan.

Potreba za napitcima koji bolje zadržavaju tekućinu, poput mlijeka, postaje važna u specifičnim situacijama - kod sportaša koji se intenzivno znoje, ljudi koji rade duge sate ili u uvjetima velikih vrućina. Za sve ostale, čaša vode i dalje je savršen odgovor na žeđ.

KAKO UBLAŽITI SIMPTOME Poslije lude noći: Mamurluk će smiriti ugljikohidrati, pijte vodu
Poslije lude noći: Mamurluk će smiriti ugljikohidrati, pijte vodu


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. veljače: Rak dobiva novac, a Lav bi mogao zakoračiti u vezu
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 2. veljače: Rak dobiva novac, a Lav bi mogao zakoračiti u vezu

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 02. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo je 15 znakova da imate jako nizak kvocijent inteligencije
PSIHOLOZI TVRDE

Ovo je 15 znakova da imate jako nizak kvocijent inteligencije

Inteligencija je sposobnost zaključivanja, rješavanja problema i učenja iz iskustva. Slabije razvijeni temelji mogu se vidjeti kroz ponavljajuća ponašanja. Ipak, ovo nije dijagnoza, a na funkcioniranje utječu stres, obrazovanje i mentalno zdravlje
FOTO Zbog novog posla majka nije razgovarala sa mnom, a onda je vidjela koliko zarađujem
NIJE TO DOBRO PRIMILA

FOTO Zbog novog posla majka nije razgovarala sa mnom, a onda je vidjela koliko zarađujem

Annie Knight je australska kreatorica poznata po kontroverznim izazovima i otvorenom pristupu svom radu. Zbog prirode svoga zanimanja, odnos s majkom se prilično zakomplicirao, iako su bile jako bliske

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026