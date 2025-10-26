Hidratacija kože u jesen i zimu: Ovo su najbolji savjeti i trikovi

Tijekom hladnijih mjeseci koža gubi vlagu brže nego inače, što dovodi do suhoće, perutanja i osjećaja zategnutosti. Niska vlažnost zraka, vjetar i grijanje u zatvorenim prostorima dodatno narušavaju zaštitnu barijeru kože. Pravilna i dosljedna hidratacija stoga je ključna za očuvanje zdravlja i elastičnosti kože tijekom jeseni i zime.

Odabir odgovarajuće hidratantne kreme

U hladnijem razdoblju koži su potrebne bogatije i okluzivnije kreme koje sprječavaju gubitak vlage i jačaju lipidnu barijeru. Umjesto laganih losiona prikladnih za ljetne mjesece, preporučuje se prelazak na gušće i hranjivije formule poput balzama ili krema koje sadrže shea maslac, ceramide, hijaluronsku kiselinu i skvalan.

Ovi sastojci pomažu u obnovi i zaštiti epidermalne barijere, poboljšavaju elastičnost i zadržavaju vlagu u dubljim slojevima kože. Za dodatnu hidrataciju korisno je prethodno nanijeti serum s hijaluronskom kiselinom, jer on povećava sposobnost kože da zadrži vlagu i poboljšava učinkovitost hidratantnih krema.

Zaštita od sunca tijekom jeseni i zime

Iako je sunčevo zračenje u hladnijim mjesecima slabije, UV zrake i dalje prodiru kroz oblake te se reflektiraju od površina poput snijega i vode, uzrokujući oštećenja kože i ubrzano starenje. Zbog toga je svakodnevna zaštita od sunca jednako važna kao i tijekom ljeta.

Preporučuje se uporaba krema sa širokim spektrom zaštite, s minimalnim SPF-om 30, koje su prilagođene tipu kože – laganih, nemasnih formula za masnu kožu ili hranjivih i hidratantnih za suhu kožu. Kremu sa zaštitnim faktorom potrebno je redovito obnavljati, osobito ako se boravi na otvorenom ili na snijegu, gdje je refleksija sunčeve svjetlosti intenzivnija.

Prevencija dehidracije i iritacija kože

Zimski uvjeti često uzrokuju perutanje, crvenilo i pojačanu osjetljivost kože. Kako bi se spriječila dehidracija, preporučuje se održavanje optimalne razine vlage u zraku pomoću ovlaživača, jer grijanje u zatvorenim prostorima značajno smanjuje vlažnost i potiče isušivanje kože.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U svakodnevnoj njezi treba izbjegavati agresivne čistače i sapune koji uklanjaju prirodna ulja kože te umjesto njih koristiti blage, nepjeneće formulacije s hidratantnim sastojcima poput glicerina ili ceramida.

Problemi s pilingom, kad je previše

Umjerena eksfolijacija pomaže u uklanjanju odumrlih stanica i omogućuje bolju apsorpciju hidratantnih proizvoda, ali pretjerano i učestalo pilingiranje može narušiti zaštitni sloj kože i izazvati dodatnu iritaciju.

Foto: kobrin_photo

Dovoljno je provoditi blagu eksfolijaciju jednom tjedno ili prema individualnim potrebama kože.

Njega kože tijekom jeseni i zime zahtijeva promišljenu prilagodbu. Ključno je osigurati bogatiju hidrataciju, dosljednu zaštitu od UV zračenja i održavanje odgovarajuće mikroklime u zatvorenim prostorima.

Redovita primjena kvalitetnih emolijensa, korištenje ovlaživača zraka te izbjegavanje agresivnih preparata pomažu u očuvanju zdrave, uravnotežene i otporne kože tijekom hladnijih mjeseci.