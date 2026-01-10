Ovo je najbolji mjesec u godini u 2026. za vaš znak Zodijaka - Pametno ga iskoristite

Najbolji mjesec 2026. za svaki horoskopski znak otkriva kada astrološka energija ide u vašu korist, kada ćete se osjećati kao da vas svemir štiti. To naravno ne znači da ništa neće poći po zlu ovog mjeseca, ali također ćete otkriti da bez napora privlačite sreću i dobru sudbinu, a dobra vremena nadmašuju loša.
Svaki horoskopski znak imat će u ovoj godini period kada će s lakoćom postizati svoje ciljeve. Evo koje je vaše sretno razdoblje.
OVAN - LIPANJ: Ovo je samo početak. U lipnju, Venera, planet ljubavi, novca i društvenog života, nalazi se u Lavu, vašoj petoj kući ljubavi. Kao vrhunac svega, 30. lipnja je dan kada Jupiter, planet dobitka i širenja, također ulazi u Lava. Ovaj mjesec čeka vas puno zabave i društvenih aktivnosti. Ako ste slobodni, postoji velika šansa da ćete upoznati nekog novog. Budući da peta kuća također vlada kreativnošću, i vi kreativno blistate. Sunce u lipnju tranzitira kompatibilne Blizance, vašu treću kuću komunikacije, a Mars ulazi u isti znak prije kraja mjeseca. Ovo je još jedan pozitivan znak za vas, koji stavlja fokus na putovanja i komunikaciju. Vrlo je moguće da ćete ovog mjeseca otići na teško zasluženi odmor. Uživajte!
BIK - OŽUJAK: Ovog mjeseca Jupiter prelazi direktno u Raka u vašoj trećoj kući komunikacije. Jupiter u Raku je vrlo kompatibilan znak za vas, a planet ekspanzije stvara pozitivan aspekt prema vašem Suncu, donoseći sreću i dobitak. U ožujku Sunce, Merkur, Venera i Mars tranzitiraju Ribe. Ovo je vaša 11. kuća, koja vlada grupama, organizacijama i društvenim aktivnostima, dajući vam priliku za umrežavanje i napredovanje. Pomrčina punog Mjeseca 2. ožujka pada u vašu petu kuću ljubavi, stvarajući romantične mogućnosti za ostatak godine, čineći ovo najboljim mjesecom u 2026.
BLIZANCI - LIPANJ: Jupiter, planet sreće, ulazi u vašu treću kuću komunikacije i putovanja. U prvom dijelu mjeseca pridružuje mu se Venera, donoseći vam prilike za poboljšanje komunikacije. Imate sve šanse da smislite izvanrednu ideju od koje ćete imati koristi, a ovo je samo početak vaše sreće. U lipnju Jupiter stvara pozitivan aspekt s Uranom u vašoj prvoj kući sebe, što može rezultirati neočekivanim prilikama. Jupiter također stvara trigon s Neptunom u vašoj 11. kući grupa i prijatelja, što ovaj mjesec čini odličnim društvenim i s grupama i organizacijama.
RAK - SVIBANJ: Jupiterom donosi radost, sreću i obilje dok je u vašem znaku. Kasnije tijekom mjeseca, Jupiteru se pridružuje Venera u Raku za dodatnu dozu sreće i blagostanja. Sunce, Merkur i Mars će ovog mjeseca tranzitirati kroz vašu 11. kuću, odnosno kompatibilnog Bika, potičući vas da se susretnete s drugima i umrežite. Ovaj mjesec postoji snažan potencijal za nove prilike koje uključuju posao, kao i upoznavanje nekoga posebnog ako ste samci. Pun Mjesec 1. svibnja pada u Škorpiona, vašu petu kuću ljubavi, što bi trebalo biti posebno vrijeme. Nakon toga slijedi Mlad Mjesec u Biku koji osvjetljava vašu 11. kuću prijateljstva i grupa, koje mogu uključivati tvrtke i organizacije, čineći ovo vremenom kada ste zapaženi i možete napredovati u karijeri.
LAV - SRPANJ: Jupiter započinje svoj tranzit kroz tvoj znak, što se događa otprilike svakih 12 godina. Ova energija donosi rast, obilje i sreću. U prvom dijelu mjeseca, Jupiteru se pridružuje Venera u tvojoj prvoj kući, što je vrijeme kada izgledaš i djeluješ najbolje što možeš i privlačiš druge k sebi. Kada Venera napusti Lava 9. srpnja, ulazi u Djevicu, povećavajući mogućnosti u tvojoj drugoj kući novca. Mars tranzitira kompatibilne Blizance kroz tvoju 11. kuću grupa, društvenih aktivnosti i prijateljstava ovog mjeseca, potičući te na druženje. Mjesec završava punim Mjesecom u tvojoj sedmoj kući partnera, stvarajući prilike za provođenje kvalitetnog vremena s nekim posebnim i čineći ovaj mjesec izuzetno uzbudljivim.
DJEVICA - SVIBANJ: Kompatibilni Jupiter u Raku tranzitira vašu 11. kuću grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti. Budući da stvara pozitivan aspekt prema vašem Suncu, on generira dodatnu sreću i prosperitet. Merkur tranzitira kroz Bika, vašu devetu kuću putovanja, prije nego što se preseli u kuću karijere, stavljajući vas u središte pozornosti. Mars također ulazi u Bika ovog mjeseca, stavljajući veći naglasak na putovanja, obrazovanje ili izdavaštvo kasnije u mjesecu. Ovo je najbolji mjesec za putovanja. Mladi Mjesec sredinom mjeseca također pada u vašu kuću putovanja i obrazovanja, nakon čega slijedi drugi Puni Mjesec u svibnju koji pada u vašu četvrtu kuću doma, stvarajući prilike za povezivanje s obitelji i onima koji su vam najbliži.
VAGA - KOLOVOZ: Sretni Jupiter ulazi u kompatibilnog Lava i tranzitira vašu 11. kuću, koja vlada prijateljima, grupama te vašim nadama i željama. 6. kolovoza Venera počinje prolaziti kroz vašu prvu kuću, što je vrijeme kada izgledate, osjećate se i djelujete najbolje. Mars, planet akcije, tranzitira vašu devetu kuću putovanja i obrazovanja, a zatim se seli u Raka ili vašu 10. kuću. To stavlja fokus na vas i vašu karijeru. Pomrčina Sunca 12. kolovoza pada u Lava, odnosno vašu 11. kuću, nakon čega slijedi pomrčina Mjeseca u Ribama, vašoj šestoj kući rada, 28. kolovoza. Ovaj mjesec donosi snažne prilike za priznanje i uspjeh, što povećava vašu ukupnu sreću.
ŠKORPION - Sretni Jupiter je u Raku, još jednom vodenom znaku, i vrlo je kompatibilan s vama. Jupiter tranzitira vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja i višeg uma. Jupiter u trigonu s vašim Suncem dok je u Raku, donoseći sreću, rast i blagostanje. U veljači Sunce, Merkur i Venera tranzitiraju vašu petu kuću ljubavi, stvarajući prilike za susret s nekim posebnim ako ste slobodni. Ako imate partnera, veljača je vrlo sretan mjesec za vašu vezu. Mars tranzitira vašu četvrtu kuću ovog mjeseca, što ga čini savršenim vremenom za selidbu. Ako se ne selite, ovo je mjesec kada možete napraviti promjene u domu, zabavljati se i provoditi više vremena s obitelji. Mars u Vodenjaku još je značajniji tijekom prvog dijela mjeseca kada mu se pridružuju Merkur i Venera, što ga čini odličnim mjesecom za cjelokupni rast i posebno dobrobit.
STRIJELAC - STUDENI: Sunce započinje svoj godišnji tranzit kroz vaš znak. Sretni Jupiter je ovog mjeseca u kompatibilnom Lavu, tranzitirajući vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja i višeg uma. Ova energija stvara prilike u tim područjima i povećava vašu znatiželju. Venera tranzitira kompatibilnu Vagu u studenom i prelazi izravno u ovaj znak, koji je vaša 11. kuća grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti. Saturn i Neptun tranzitiraju kroz Ovna u 2026., stvarajući stabilnost u prijateljstvima i stabilnije ljubavne veze. Ovo je mjesec za povezivanje s drugima koji bi mogli postati značajni na neki način. S Neptunom u petoj kući, mogli biste upoznati nekoga koga smatrate idealnim i zabavnim.
JARAC - PROSINAC: Ovo je mjesec kada Sunce ulazi u vaš znak, a reflektor se okreće prema vama. Sretni Jupiter je u Lavu, odnosno vašoj osmoj kući, koja vlada novcem, tuđim novcem, intimnošću i načinom na koji se odnosite prema vezi - što bi u ovom trenutku trebalo ići odlično. Sve se vrti oko zarađivanja novca i postignuća, Jarče, a Jupiter je u vašoj osmoj kući od srpnja, stvarajući vam prilike za financijski napredak. Venera u prosincu tranzitira vašu 11. kuću grupa, prijatelja i društvenih aktivnosti, dajući vašem društvenom životu poticaj. Osim toga, planet akcije Mars ovog mjeseca tranzitira vašu devetu kuću obrazovanja, svjetonazora i putovanja, pa izgleda da postoji prilika za zasluženi odmor.
VODENJAK - SIJEČANJ: Sunce tranzitira vaš znak, čineći vas središtem pozornosti i stavljajući reflektor na vas. Tijekom druge polovice mjeseca, fokus je zapravo na vama jer Merkur, Venera, Mars i Pluton tranzitiraju vašu prvu kuću. Ovo je izuzetno aktivan mjesec za vas. Sretni Jupiter tranzitira vašu sedmu kuću partnera, dajući vam sreću u pogledu partnera i osobno i profesionalno. Vanjski planeti su također značajni ovog mjeseca. Saturn stvara pozitivan aspekt prema Uranu, što predstavlja financijsku priliku. Ili biste mogli kupiti nekretninu.
RIBE - LIPANJ: Sretni Jupiter tranzitira vašu petu kuću ljubavi i trebali biste biti prilično društveno zauzeti. Sunce napušta vašu četvrtu kuću u lipnju, pridružujući se Jupiteru u vašoj petoj kući ljubavi. Merkur ulazi u Raka 1. lipnja, stvarajući veliku komunikaciju i s prijateljima i s romantičnim partnerima. Venera je također u Raku prvu polovicu mjeseca, pa ako ste slobodni i nemate ili ne upoznajete partnera u lipnju, to je samo zato što ga ne želite. Ako ste u partnerskom odnosu, ovo bi trebalo biti najpozitivnije doba godine za vašu vezu. Peta kuća također vlada djecom i kreativnošću. Ako ste kreativna osoba, ne možete izgubiti u lipnju. Ako imate ili želite djecu, ona bi trebala biti zadovoljstvo ovog mjeseca ili bi se vaša obitelj mogla proširiti.
