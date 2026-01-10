Ovo je najbolji mjesec u godini u 2026. za vaš znak Zodijaka - Pametno ga iskoristite

ŠKORPION - Sretni Jupiter je u Raku, još jednom vodenom znaku, i vrlo je kompatibilan s vama. Jupiter tranzitira vašu devetu kuću putovanja, obrazovanja i višeg uma. Jupiter u trigonu s vašim Suncem dok je u Raku, donoseći sreću, rast i blagostanje. U veljači Sunce, Merkur i Venera tranzitiraju vašu petu kuću ljubavi, stvarajući prilike za susret s nekim posebnim ako ste slobodni. Ako imate partnera, veljača je vrlo sretan mjesec za vašu vezu. Mars tranzitira vašu četvrtu kuću ovog mjeseca, što ga čini savršenim vremenom za selidbu. Ako se ne selite, ovo je mjesec kada možete napraviti promjene u domu, zabavljati se i provoditi više vremena s obitelji. Mars u Vodenjaku još je značajniji tijekom prvog dijela mjeseca kada mu se pridružuju Merkur i Venera, što ga čini odličnim mjesecom za cjelokupni rast i posebno dobrobit. | Foto: Fotolia