Ovo je najmoćniji broj životnog puta u numerologiji - je li vaš?

U numerologiji se vjeruje da brojevi i slova sadrže energetske vibracije - a te vibracije utječu na živote. Nakon što saznate svoj broj životnog puta, možete ga koristiti za bolje razumijevanje svoje osobnosti, snaga i slabosti.

Možete izračunati vlastiti 'broj životnog puta' iz datuma rođenja. Zbrojite sve brojeve u svom datumu rođenja. Obavezno napišite punu godinu rođenja (tj. 1969. umjesto samo 69.). Nastavite zbrajati sve dvoznamenkaste brojeve dok ne dobijete jednoznamenkasti broj životnog puta između 1 i 9. Uzmimo datum rođenja 29. ožujka 1969. (3-29-1969) kao primjer: 3+2+9+1+9+6+9=39. 3+9=12. 1+2=3. Broj životnog puta je 3, piše MBG.

Ovo su ključne osobine životnog puta broj 8

Životni put 'osmice' je ambiciozan, marljiv i često materijalno uspješan, prema numerologinji i autorici knjige You Are Cosmic Code, Kaitlyn Kaerhart.

Kao most između materijalnog i duhovnog svijeta, napominje ona, životni put 8 mora naučiti ostati prizemljen sa snažnim osjećajem svrhe kako bi imao zdrav odnos s novcem i moći.

Pet temeljnih kvaliteta

1. Ambiciozan: Životni put 8 karakterizira njihova neusporediva ambicija, prema Kaerhart. I dok ambicija može biti dobra stvar, ona dodaje da može postojati tendencija pretjeranog materijalizma i nadmoći.

2. Discipliniran i vrijedan: Kaerhart napominje da su osmice iznimno disciplinirane. To ih čini izvrsnim vođama koji mogu utjecati na stvarne promjene, a također intuitivno razumiju energetsku dinamiku moći i novca.

Foto: Dreamstime

3. Moć: Numerologinja Michelle Buchanan objašnjava da, budući da je 8 moćan broj za manifestaciju, oni s ovim brojem životnog puta teže privući ono na što usmjere svoju pozornost.

- Ova sposobnost je sjajna kada osobe s 'osmicom' žive u skladu i svjesne su svojih misli i osjećaja, ali stvari mogu brzo postati loše kada su pesimisti, materijalisti, natjecateljski raspoloženi ili imaju mentalitet žrtve - kaže ona, dodajući da oni mogu privući ono što ne žele brže od bilo kojeg drugog broja.

4. Imućan: 'Osmica' životnog puta poznata je kao snaga, a Kaerhart kaže da je taj broj jedini broj povezan s novcem.

5. Dominantan: Životni put 8 također je poznat po tome što je autoritativan, pa čak i kontrolirajući.

- Oni su veliki autoritet u bilo kojem području u kojem to žele biti - kaže Kaerhart. Dok vodstvo može biti kvaliteta vrijedna divljenja, važno je da izbjegavaju negativno ispoljavanje svoje moći i uvijek je koriste za dobrobit svih, napominje ona.

Životni put 8 slavnih: Deepak Chopra, Penelope Cruz, Sandra Bullock, Amy Schumer, Dwayne Johnson, Bob Dylan, Barbara Streisand, Robin Williams, Björk, Cate Blanchett...

Snage 'osmice' su - organiziranost, motiviranost, upornost, snaga, vođa, pouzdanost, marljivost, pravednost

Slabosti - radoholičarstvo, egoizam, materijalizam, dominantnost, manipulativnost, pohlepnost, netolerancija, površnost

Životni put 'osmice' u karijeri

Osmice su talentirani vođe i rješavatelji problema koje često privlači samozapošljavanje ili položaji autoriteta, prema Buchanan.

- Kada žive prema svojim višim idealima, mogu biti izuzetno uspješni u poslu - dodaje.

Foto: Dreamstime

Važno je da preuzmu uzde u bilo kojoj karijeri koju odaberu, a Kaerhart napominje da životni put 8 mora raditi za sebe. Buchanan ponavlja ovu tvrdnju, govoreći da oni također imaju tendenciju da dobro funkcioniraju u upravljačkim ulogama i na položajima autoriteta gdje mogu donositi odluke i imati kontrolu.

- Ne vole da im se govori što da rade, pogotovo ako ne poštuju osobu koja je odgovorna, stoga se preferira samozapošljavanje - ističe.

Bez obzira na sve, oni samo žele imati kontrolu.

Prema Buchanan, životni putevi broja 8 općenito bi bili dobri u ovim poljima ili pozicijama: vlasnik tvrtke, upravitelj ili nadzornik, stručnjak za bankarstvo ili financije, poslovni savjetnik, broker, kirurg, odvjetnik, političar, izvršitelj ili službenik za provođenje zakona...

Životni put 8 - ljubav, veze i kompatibilnost

Kao što Buchanan objašnjava, općenito gledano, 8 je jak i muževan broj koji je inkarnirao da radi na problemima 'moći' dakle, neke 'osmice' trebaju imati kontrolu i mogu biti dominantne u odnosima.

Kaerhart napominje da je ova kontrolirajuća priroda nešto na što oni, i njihov partner, trebaju pripaziti.

- Oni žele stvari po svome, a kada ne postignu svoje, mogu ispasti pomalo diktatori - dodaje ona.

Međutim, Buchanan kaže da oni koji su naučili postići 'ravnotežu' i koji su to svladali privlače zdrave odnose s partnerima i među njima nema problema s moći. Neki od njih, ali ne svi, kaže ona, najviše su kompatibilni sa životnim putem 4, 6 ili 8. Kaerhart dodaje da na kraju, bilo koji broj može biti s bilo kojim brojem.

Najkompatibilniji sa životnim putem 8 su životni put 2, 4 i 8, ali i 1, 5 i 6; dok možda neće imati sreće sa životnim putem 3, 7 i 9.

Foto: Getty Images

Kako napredovati kao 'osmica'

1. Proučavajte univerzalne zakone: Buchanan preporučuje da proučavaju i žive svoj život prema univerzalnim zakonima koji upravljaju ovim svijetom, kao što je zakon privlačnosti. Dodaje da je knjiga Sandre Anne Taylor, Quantum Success: The Astounding Science of Wealth and Happiness, knjiga koju bi trebali pročitati. Što više razumije zakone svemira, to će bolje moći premostiti materijalno i duhovno.

2. Pronađite ravnotežu u sebi: Jedna od najvećih lekcija životnog puta 8 je naučiti kako pronaći ravnotežu, u životu i unutar sebe.

- Ravnotežu između materijalnog i duhovnog svijeta, ravnotežu između ega ljudskog uma i unutarnjeg glasa duše, ravnotežu između samodiscipline i samokontrole i potrebu za kontrolom okolnosti, drugih i svijeta - kaže Buchanan. Bilo kroz učenje, služenje drugima ili druge oblike samousavršavanja, radi se o uspostavljanju ravnoteže u svim područjima života za ovaj broj. Od vitalne važnosti je živjeti pošteno i s integritetom.

3. Koristite afirmacije obilja: Kaerhart objašnjava da je za 'osmice' vrlo važno imati zdrav odnos s novcem, obiljem i bogatstvom, a Buchanan dodaje da također moraju pronaći ravnotežu između obilja, i spoznati da ih novac, moć i uspjeh ne definiraju. Pozitivne afirmacije novca i moći dobro će im poslužiti, donosi MBG.