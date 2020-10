Ovo je najsigurniji znak da vas netko zavodi - nema greške!

Jedan izraz lica identificiran je kao najbolji dokaz zavođenja, bilo da ga netko 'primjenjuje' na vama ili pak vi na drugima, a riječ je o specifičnom zavodničkom osmijehu koji se lako prepoznaje po četiri komponente

<p>Pokušajte zamisliti koketni osmijeh. Što vidite?</p><p>Prema novom istraživanju sa Sveučilišta Kansas, takozvani koketni osmijeh mogao bi biti univerzalno prepoznatljiv i učinkovit. U studiji su istraživači uspjeli odrediti jedan određeni izraz lica koji se dosljedno tumači kao zavođenje, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/best-facial-expression-for-flirting">mbg</a>.</p><h2>4 sastojka zavodljivog osmijeha</h2><p>Tim je svoje istraživanje temeljio na sustavu za kodiranje facijalne akcije, koji promatra 23 različita pokreta lica i povezane emocije. Cilj je bio shvatiti koji znakovi ukazuju na to da žena koketira, a koje izraze lica muškarci tumače kao koketirajuće.</p><p>Snimili su gotovo 500 fotografija žena na kojima se izražavaju sretni, neutralni ili koketni izrazi lica, kodirali su sve te različite izraze pomoću programa FACS-a, a zatim su ih desecima muškaraca dali na interpretaciju.</p><p>Istraživači su identificirali četiri čimbenika koja čine koketni izraz očiglednim:</p><p>Neke su žene učinkovitije od drugih napravile ovo koketno lice, primijetili su istraživači, a neki su muškarci to bolje prepoznali. No, sveukupno, istraživači su ovu kombinaciju značajki opisali kao 'vrlo prepoznatljiv koketni izraz'.</p><p>- Otkrili smo da je većina muškaraca uspjela prepoznati određeni ženski izraz lica kao koketiranje. Ima jedinstvenu morfologiju i razlikuje se od izraza koji imaju slične značajke poput 'običnog osmijeha', kojeg se ne prepoznaje kao flert - rekao je u priopćenju koautor studije i profesor psihologije dr. Omri Gillath.</p><p>Važno je da koketni izgled nije nužno uključivao tzv. Duchenneov osmijeh, tip osmijeha koji se vidi u vašim očima i za koji se zna da je autentičniji.</p><h2>Učinak koketnog osmijeha na muškarce</h2><p>Jednom kada su identificirali ove čimbenike, tim je izvršio dodatno istraživanje o učincima ovog koketnog osmijeha. Muškarci koji su vidjeli ovaj određeni izraz više su se prilagodili riječima povezanim sa seksom, što sugerira da je to ne samo prepoznatljiv zavodnički izgled već je i učinkovit u navođenju ljudi na razmišljanje o seksu.</p><p>- Po prvi puta ne samo da smo mogli izolirati i identificirati izraze koji predstavljaju koketiranje, već smo uspjeli otkriti i njihovu funkciju - aktivirati asocijacije povezane s vezama i seksom - napominje Gillath, dodajući da takav osmijeh mogu primjenjivati i muškarci.</p><p>Neverbalni govor tijela je važna stvar. Ne samo da sada znamo da postoji gotovo univerzalni izraz koketiranja, već znamo i da djeluje. Dakle, kad sljedeći put budete koketirali s nekim, razmislite o vrsti osmijeha koji mu/joj dajete. Možda biste se htjeli odreći prijateljskog osmijeha i odlučiti se za koketni smiješak.</p>