Ovo je ničije selo - ono ne spada pod nijednu državu na svijetu

Mještani se po svemu razlikuju od susjednih sela koja su unutar granica susjednih država te su ponosni na svoj status, a jedan od razloga je što je selo teško dostupno. Zbog toga imaju i sve više turista

<p>Do Turtuka je jako teško doći. Mali zaselak nalazi se na samom kraju doline Ladakh Nubra, na krajnjem sjeveru Indije. Okružuje ga rijeka Shyok i visoki vrhovi planinskog lanca Karakorum.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Sa svih strana su strme stijene i postoji samo jedna cesta koja vodi u i iz sela. Vijugava staza koja prelazi preko visokih usjeka do mjesta Leh. No, možda zanimljivije od fascinantnog krajolika je povijest sela – jedinog sela na svijetu koje je izgubilo svoju državu.</p><p>Dok u ostatku doline Ladakh žive budisti iz Tibeta, koji nastanjuju Ladakhi, Turtuk je selo naseljeno stanovnicima koji pripadaju Baltisu – etničkoj skupini tibetanskih korijena koji uglavnom žive u Pakistanu u regiji Skardu.</p><p>Mještani su Noorbakshia muslimani, sufijska islamska sekta koji govore tibetanskim Balti jezikom i imaju puno više veze sa sunarodnjacima u Baltistanu, koji se nalazi unutar Pakistana, tek 6 km niz cestu.</p><p>Zapravo Turtuk je bio dio Pakistana sve do 1971. kad ga je indijska vojska okupirala tijekom graničnog rata duž Linije razgraničenja, sporne linije koja prolazi kroz neke od najviših i najsurovijih planinskih krajolika na kugli zemaljskoj.</p><h2>Selo je za turiste otvoreno 2010.</h2><p>Indija nikad nije vratila selo zbog zabrinutosti za sigurnost granice. Stanovnici koji su tog dana 1971. godine bili u posjetu prijateljima ili bili s te strane granice, više se nikad nisu mogli vratiti kućama, a Indija je godinama zapečatila to područje i održavala strogu kontrolu nad regijom. Međutim pogranično područje je u proteklom desetljeću bilo mirnije.</p><p>Konačno 2010.<strong> </strong>Turtuk je otvoren za turiste što je omogućilo strancima da vide jedinstveno selo i način života. Stanovnici Balti najviše za gradnju kuća koriste stijene Karakoruma koje ih okružuju. Kamen im služi i za pločenje ulica, ali i izgradnju kanala za navodnjavanje, kako bi zalijevali svoje usjeve, piše <a href="http://www.bbc.com/travel/story/20190730-the-village-that-lost-its-country" target="_blank">BBC</a>.</p><p>Turtuk se nalazi na nižoj nadmorskoj<strong> </strong>visini od ostalih mjesta u dolini i smjestio se na samo 2.900 metara nadmorske<strong> </strong>visine. Tu ljeta mogu biti izrazito vruća, a seljani su iskoristili stijene kako bi izgradili skladišta od prirodnog kamena koji koriste za čuvanje mesa, maslaca i drugih pokvarljivih materijala tijekom ljeta.</p><h2>Duh Indije se u selu uopće ne osjeća</h2><p>Poznati i kao 'nangchung' u Baltiju, što znači 'hladna kuća'<strong>,</strong> ovi su kameni bunkeri dizajnirani tako da imaju praznine koje omogućuju prolazak hladnog zraka kroz koji održava hranu hladnijom od vanjske temperature zraka.</p><p>Unatoč činjenici da su Indija i Pakistan još uvijek u sukobu oko Kašmira, u Turtuku se život odvija mirno. Seljani su dobili indijske osobne iskaznice nakon preuzimanja 1971. godine, a nedavni napori za modernizacijom doline Nubre, od boljih cesta, zdravstvenih usluga i prijevoza, kao i nedavni procvat turističkih ruta, znače da dolaze bolja vremena za Turtuk.</p><p>Međutim ovdje se ne osjeća previše duh Indije. Voćnjaci marelice, džamije Noorbakshia, kameni domovi i kanali za navodnjavanje - kao i tradicionalna baltska jela poput kisera – heljdinog kruha, obloženog mesom jaka ili poslužena s muškatnim oraščićem, marelicom, orasima i balay – juha s velikim rezancima od heljde – to čuva selo vjernim svojim blatskim korijenima.</p><p>Selo je posebno simpatično u jesen, kada redovi stabla topole mijenjaju boju i pružaju svijetli odmak od kamena koji je glavno obilježje krajolika. Iako i u drugim <strong>dijelovima Ladakhe</strong> koriste kamen za gradnju kuća, one nigdje drugdje nisu tako čvrste i postojane kao ovdje u Turtuku, bez obzira što je to područje potresa i klizišta.</p><p>To je mjesto gdje stanovnici nisu samo naučili da žive u skladu sa svojim škrtim okružjem, nego su u tome i uspjeli. Stanovnici ostaju vjerni svojoj kulturi i korijenima unatoč tome što su 'izgubili' domovinu. Okrenuti su budućnosti i turistima iz cijelog svijeta koji ih svakodnevno obilaze.</p>