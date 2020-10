Volite dokumentarce o prirodi? Postoji dobar razlog za gledanje

Postoje znanstveni dokazi da se gledanjem dokumentaraca o prirodi i životinjama opuštamo, pobjeđujemo dosadu i podižemo raspoloženje - zato su oni među najboljim televizijskim sadržajima koji se preporučuju

<p>Ako vam treba poticaj za gledanje televizije - ili barem dokumentaraca o prirodi i životinjama, sada ga imate. Naime, istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Psychology of Environmental je pokazalo kako gledanje visokokvalitetnih programa o prirodi može podići raspoloženje, smanjiti negativne emocije, pa čak i pomoći u ublažavanju vrste dosade povezane s negativnim emocijama oko Covid 19 pandemije.</p><p>Studija ide čak korak dalje, pokazujući da bi doživljavanje takvog sadržaja u virtualnoj stvarnosti (VR) moglo imati veće koristi, čineći nas povezanijima s prirodom, onako kako je čovjek nekoć kroz svoju povijest i bio.</p><p>Psiholozi su utvrdili kako su mjere opreza od zaraze novim korona virusom izazvale mnoštvo psihičkih posljedica među ljudima, a sadržaj koji ljudi konzumiraju preko medija na to ima velik utjecaj. U eksperimentima provedenim na ispitanicima, dokazali su kako prirodni dokumentarci bolje djeluju na ljudsko blagostanje od bilo kojeg drugog sadržaja, uključujući informativni, dramski te zabavni, prenosi<a href="https://www.iflscience.com/plants-and-animals/watching-nature-documentaries-lifts-our-moods-and-combats-boredom-study-finds/?fbclid=IwAR0usqNVE1Id5_rpoeSR8nJH60UUi3S9OIHbpmeWllLHPMNRotsl5f8h3Zg"> IFL Science.</a></p><p>- Naši rezultati pokazuju da jednostavno gledanje prirode na TV-u može pomoći ljudima podići raspoloženje i suzbiti dosadu - rekao je vodeći istraživač Nicky Yeo.</p><p> Studija je obuhvatila nekoliko isječaka iz serije Blue Planet II, uključujući neviđene snimke od 360 stupnjeva, a kratki ulazak u arhive ovih prirodoslovnih divova služi kao anegdotski dokaz njihovog terapijskog potencijala</p><p>Istraživači su surađivali sa svjetski poznatom Prirodoslovnom jedinicom BBC-a, koja je producirala neke od najboljih i nagrađivanih dokumentarnih filmova te tematike.</p>