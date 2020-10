Otoci kojima vladaju životinje: Od zmija i zečeva do mačaka...

Postoji nekolicina 'životinjskih otoka' koje bi bilo pametno izbjegavati u širokom luku, ali jedan se posebno ističe - otok zmija. No, neki djeluju puno simpatičnije, poput japanskog otoka kojim su zavladale mačke

<p>Iako je Otok zmija najpoznatiji otok kojim 'vlada' jedna životinjska vrsta, on nipošto nije jedini životinjski otok. Svinje, zečevi, tuljani i rakovi samo su neke od životinja koje su odabrale svoja kopnena carstva, s tim da bi mnoga od njih bilo puno ugodnije posjetiti od onoga na kojem su kontrolu preuzele zmije. </p><p>Samo da znate, Otok zmija nalazi se nedaleko od obale Brazila, a toliko je opasan da mu je čak i brazilska vojska strogo zabranila prilazak. Na njemu se naime nalazi najviše otrovnica na jednom mjestu, te se procjenjuje da je na svakom kvadratnom metru po jedna. </p><p><br/> <br/> No ne morate do Južne Afrike kako bi bili blizu otoku životinja.</p><h2>Otok mačaka Tashirojima, Japan</h2><p>Nekoć je na ovom otoku bilo oko 1000 ljudi, dok ih je danas jedva stotinjak. No broj mačaka nezaustavljivo raste. Za razliku od zmija, mačke u jednakoj mjeri vole otočani kao i turisti koji im dolaze u posjet i brinu se za njih, a otok posjeduje čak i građevine u obliku mačaka.</p><h2>Otok zečeva Ōkunoshima, Japan</h2><p>Nekoć je ovaj otok služio kao tajna tvornica bojnih otrova, te se na njemu proizvodilo smrtonosno i ilegalno oružje za Drugi svjetski rat. Ali danas je otok dom tisuća zečeva, za koje se ne zna kako su točno tamo završili, premda neki vjeruju da je riječ o potomcima životinja koje su se koristile u eksperimentima smrtonosne tvornice, koje su puštene na slobodu nakon predaje Japana u ratu.</p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="719678"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="719678" model="content.article" modelid="719678" pk="719678" render="server" src="" title="'Bambi-boom' u Međimurju: Martin u manje od dvije godine oplodio više od pet košuta..." width="100%"></x-inline></span></h2><h2>Otok tuljana False Bay, Južnoafrička Republika</h2><p>Nedaleko od obale Cape Towna, nalazi se otok koji služi kao svojevrsni bordel za tuljane, tj. predstavlja njihovo glavno mjesto za uzgoj i razmnožavanje. Iako biste možda rado posjetili ovaj raj za tuljane, znajte da je on okružen 'smrtonosnim prstenom', točnije lovištem na kojem operiraju velike bijele psine, koje napeto iščekuju neće li neki priglupi tuljan zalutati s otoka i krenuti u njihovom smjeru.</p><p>Stoga je otok tuljana, kao i onaj koji pripada zmijama, najbolje izbjegavati. </p>