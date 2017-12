Ovo je pravi razlog zašto se ljudi počnu debljati oko struka

Prema posljednjim istraživanjima, ljudima srednjih godina zaista je teže izgubiti naslage oko trbuha, i muškarcima i ženama.

Čak i oni koji su u mladosti bili mršavi, u srednjim godinama mogu se drastično proširiti.

Dr. Neerav Padliya, stručnjak za mršavljenje tvrdi da je i tada kilažom lakše upravljati nego što mislimo. Samo treba shvatiti što vodi debljanju i prilagoditi se tome.

Hormoni sve diktiraju

Dolaskom u tridesete godine života, razina hormona u tijelu pada. To je razlog zašto i metabolizam počinje sporije raditi, a što on sporije radi, ljudi se više debljaju. Naime, tada se sagorijeva manje energije i pohranjuje više masnoća u tijelu.

Istraživači su otkrili da to kod prosječnog muškarca i žene uzrokuje dodatnih 450 do 900 grama svake godine, i to u dobi od 35. do 55. godine života.

Situacija kod muškaraca

Visoka razina testosterona odgovorna je za održavanje vitkog i mišićavog izgleda kada su mlađi. To se događa zato što taj muški hormon veže masno tkivo i izbacuje ga iz tijela te se ne gomila oko struka.

Također, pomaže pri izgrađivanju mišića, ubrzava metabolizam i smanjuje rizik od pojave dijabetesa jer održava osjetljivost na inzulin.

- Ali, nakon 30. godine razina testosterona se prirodno počinje smanjivati za otprilike jedan posto godišnje - objašnjava dr. Padliya.

To pak potiče tijelo da pohranjuje masti, posebno na području trbuha, što nije samo estetski problem već i zdravstveni jer povećava rizik od bolesti srca i dijabetesa.

Situacija kod žena

Žensko tijelu ima nježnu ravnotežu progesterona i estrogena tijekom plodnog razdoblja života. Poznato je da viša razina estrogena povećava nastanak masnog tkiva. Kod mlađih žena razina oba hormona je podjednaka. Ali, od 35. godine života razine oba hormona se smanjuju, što u konačnici vodi do menopauze.

- Međutim, razina progesterona se smanjuje brže što uzrokuje formiranje masnih naslaga oko struka - dodaje ovaj stručnjak.

Što se još događa kod oba spola?

Pad razine hormona dovodi do smanjenja mišićne mase i kod muškaraca i kod žena. A, kako je mišićno tkivo jedan od glavnih potrošača glukoze u tijelu, dolazi do težeg gubitka suvišnih kalorija što vodi gomilanju naslaga na trbuhu.

Kod smanjivanja mišićne mase tijelo ne obrađuje ugljikohidrate učinkovito pa treba paziti da se ne jede previše.

5 načina kako zadržati vitku liniju

1. Jedite više proteina, a manje ugljikohidrata

Osigurajte si proteine u svakom obroku. Zdravi izvori proteina su orasi, sjemenke, riba, mliječni proizvodi i nemasno meso. Izbjegavajte rafiniranu hranu poput bijelog kruha i tjestenine.

Radije birajte namirnice proizvedene od cjelovitog zrna koje polagano oslobađaju glukozu i smanjuju mogućnost debljanja.

2. Pobrinite se da su mišići aktivni

Što više mišića u tijelu imate, više kalorija ćete trošiti, čak i kada ne vježbate. Zato, vježbajte s nekim oblikom utega kako bi mišići bili snažni. Lagano dizanje utega dva do tri puta na tjedan pomoći će i muškarcima i ženama.

Trebate koristiti utege koji su dovoljno teški da iscrpe mišiće i ponavljajte njima vježbu 12 puta, no bit će dovoljno i osam puta ako vam je tako lakše. Dobro se baviti i jogom jer se u njoj koristi težina vlastitog tijela kao otpor što, također, pomaže u izgradnji mišića.

3. Smanjite stres koliko je moguće

Srednje godine mogu biti izuzetno stresne, a istraživanja su pokazala kako visoke razine kortizola, hormona stresa, uzrokuju gomilanje masnoće oko struka.

Naučite kako se opustiti jer će to smanjiti razinu kortizola. Meditirajte, pogledajte dobar film, smijte se s prijateljima...

4. Iskoristite svaku priliku za ustajanje

Previše sjedenja smanjuje aktivnost enzima koji se zove lipoprotein lipase, a pomaže sagorijevati masnoće koje se gomilaju oko struka. Uz to, stajanje sagorijeva dvostruko više kalorija od sjedenja.

Iskoristite svaku priliku za stajanje, na primjer, dok se vozite javnim prijevozom, pričate na telefon...

5. Ne dopustite da manjak sna utječe na apetit

Kvaliteta sna se često smanjuje u srednjim godinama, a poznato je da neispavanost povećava apetit. Naime, tijelo je umorno i žudi za energijom, a tada je najgore vrijeme da posegnete za hranom jer ćete pojesti previše.

Pokušajte povećati kvalitetu sna tako da se prije odlaska u krevet opustite, možda toplom kupkom i izbjegavanjem mobitela, računala..., prenosi Mirror.