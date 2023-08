Ovo je sedam uobičajenih stvari kojima si žene otežavaju život

Kad dođu u godine koje se mogu smatrati bogatima iskustvom, mnogi će kao od šale nabrojati niz grešaka koje su počinili, a koje su negativno utjecale na njihov život i možda ga okrenule u smjeru u kojem to nisu htjeli. Naravno, lako je biti general poslije bitke, no da vam se to ne bi dogodilo, vrijedi pogledati koja su to iskustva koja zrelije i mudrije žene ističu kao nešto što su naučile u životu, piše portal Microsoft.

1. Greška: Previše ste tolerantni

Žene često pretjeruju u tome koliko su toga drugima spremne tolerirati, bez obzira je li riječ o poslu ili situaciji kod kuće. Osim što ćete se tako brzo potrošiti, problem je i u tome što ćete se vjerojatno osjećati podcijenjeno. Zato je mudro postaviti granice ispod kojih nikome nećete dozvoliti da vas iskorištava i kad je potrebno jasno ih naznačite kako ne biste pregorjeli.

2. Greška: Ne tražiti ono što želite

Foto: Pixabay/Merseyside Police

Jedna starija i mudrija žena kazala je kako ju je jako uznemirilo to što joj tvrtka nije ponudila ljepši i prostraniji ured u vrijeme kad je ponuđen njenom kolegi. Kad je to kasnije 'nabila na nos' svome šefu, jednostavno je odgovorio: 'Nikad to nisi tražila!'

Nemojte pretpostavljati da ljudi oko vas znaju što želite nego jednostavno zatražite ono što želite od onih o kojima ispunjenje vaše želje ovisi.

3. Greška: 'Sve mogu sama'

Žene mogu osjećati pritisak oko toga da sve moraju napraviti same. No, to je nemoguće, bez obzira na to radi li se o poslu, brizi o djeci ili domaćinstvu. Time što ćete povremeno zatražiti pomoć ne priznajete svoju slabost, već samo postajete jače. Ljudi općenito vole pomoći.

4. Greška: Izbor pogrešnog partnera

Foto: Dreamstime_

Izaberite partnera s kojim ste kompatibilni i dijelite glavne životne vrijednosti i ciljeve, onoga koji vas potiče na to da budete najbolja verzija sebe. Pogriješite li u ovome, to će imati posljedice na veliki dio vašeg života, kao i na živote mnogih ljudi oko vas. Budite mudri oko odluke o tome s kime ćete završiti u životu.

5. Greška: Čekate da se steknu uvjeti za štednju

Pravo vrijeme za početak štednje je sada. Ako stalno čekate bolji trenutak, nećete nikad započeti i samo ćete se naći u financijskoj crnoj rupi. Zato započnite odmah i uživajte u benefitima te odluke kasnije u životu.

6. Greška: Manjak brige o vlastitome zdravlju

Žene često stavljaju potrebe drugih ljudi ispred svoga zdravlja što vodi do sagorijevanja i toga da im se zdravlje naruši. Zdrava prehrana, malo vremena koje ćete izdvojiti za vježbanje, kao i malo vremena za sebe, da biste sredili misli i osjećaje, su stvari koje biste morali učiniti za sebe.

7. Greška: Biranje doma srcem

Foto: Dreamstime_

Odluka o kupnji kuće ili stana vjerojatno je iznimno emocionalan čin za mnoge, no ako ne pristupite tome s pažnjom oko toga kako ćete financijski izdržati taj teret, to vas dugoročno može koštati zdravlja. Zato budite mudri kad donosite tu odluku i dobro izračunajte svoje mogućnosti. Kad to riješite, bit će vremena za veselje i slavlje.