Ovo je sir koji šteti zdravlju srca

Sir je izrazito popularan sastojak u jelima diljem svijeta - ukusan, kremast, hranjiv, bogat kalcijem i proteinima. Ipak, ne sve vrste sira su jednako dobre za zdravlje vašeg srca. Prema mišljenju kardiologa, postoji jedna kategorija sira koja bi se trebala konzumirati vrlo umjereno - čak i izbjegavati - ako želite zaštititi srčano - žilni sustav.

Zašto sir može biti problematičan?

Prije nego što dođemo do 'najgore vrste', važno je razumjeti koje komponente sira najviše opterećuju srce:

Zasićene masti i kolesterol: Mnoge vrste sira imaju visoki udio zasićenih masnoća koje, kada se konzumiraju u višku, mogu podići razinu lošeg LDL kolesterola. Povišeni LDL kolesterol pridonosi taloženju plakova u arterijama i bolestima koronarnih arterija.

Sir može sadržavati značajne količine soli koja dodatno opterećuje krvne žile i može uzrokovati povišen krvni tlak - jedan od glavnih rizičnih faktora za srčane bolesti.

Sir je često kalorično gusto, pa prekomjerna konzumacija može pridonijeti debljanju, a pretilost je sam po sebi snažan faktor rizika za bolesti srca.

Dakle, sir u umjerenim količinama može biti dio zdrave prehrane, ali izbor vrste i količine ima ključnu važnost.

Koji je sir “najgori” za zdravlje srca?

Iako 'najgori' može zvučati senzacionalno, prema mnogim kardiolozima i nutricionistima, sir s vrlo visokim udjelom punomasnih sastojaka i visoke količine soli spada među one vrste koje treba ograničiti. To su najčešće:

Punomasni tvrdi sirevi poput sireva s dugom zrenjem - primjerice stari cheddar, parmezan, gruyère, gorgonzola i slični sirevi.

Masniji sirevi s dodatnim soljenjem - sirevi koji su namazni i “bogati”, npr. sirni namazi s visokim udjelom masti i soli.

Procesirani sirevi - poput sireva u omotima ili sirni namazi s dodatnim solima i pojačivačima okusa.

Evo zašto se smatraju 'najgorima'

Visok udio zasićenih masti - takvi sirevi često premašuju preporučene količine zasićenih masnoća u prehrani.

Visok sadržaj soli (natrija) - sol dodatno opterećuje krvni tlak i doprinosi oštećenjima stijenki krvnih žila.

Manjak “korisnih” komponenti - u tim sirevima često nedostaje uravnoteženih zdravih masnoća, vlakana i sastojaka koji bi ublažili štetan učinak.

Kardiolozi često ističu da, kada birate sir, najbolje je otići na opcije s nižim udjelom masti i soli te da ga kombinirate s namirnicama bogatim vlaknima (zelenje, povrće) kako biste “uravnotežili” obrok.

Savjeti kako konzumirati sir na srce-prijateljski način:

Birajte obrane sireve (niske masnoće) - sir s 0 % mliječne masti ili s redukcijom masti.

Provjerite sadržaj soli - birajte sireve s nižim udjelom natrija ili one bez dodatka soli.

Kombinirajte sir s namirnicama bogatim vlaknima i zdravim masnoćama - povrće, integralne žitarice, orašasti plodovi.

Kontrolirajte porciju - umjesto da cijeli komad sira jedete odjednom, uzmite manju količinu kao dodatak.

Rotirajte izvore proteina - ne oslanjajte se samo na sir, nego uvrstite i druge izvore proteina poput ribe, nemasnog mesa, grahorica.

Iako sir nudi nutritivne prednosti, onaj s visokim udjelom masti i soli - posebno tvrdi, stari ili procesirani sirevi - često se smatra 'najgorim' izborom za zdravlje srca, prema mišljenju kardiologa. Međutim, pravi izbor i umjerenost mogu omogućiti da uživate u siru bez dugoročnog štetnog učinka.