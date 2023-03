Ovo je top 10 seks-fantazija o kojima mašta svaki muškarac

1. Seks u troje

Imati u krevetu dvoje partnera muškarci bi iskušali bar jednom u životu. Koji muškarac ne bi bio sretan u krevetu s dvije (ili više) djevojaka koje mu "ugađaju"?

2. Dominacija

Seksualna kontrola nad partnericom i njeno potpuno podčinjavanje nekim muškarcima je ultimativni afrodizijak jer seks u potpunosti prilagođavaju sebi i svojim željama. Njezine potrebe nisu bitne. Osjećaj moći koji dobivaju u ovoj situaciji je jako opojan i kad jednom probaju, željet će još...

3. Žena šefica

Na drugu stranu, postoje muškarci koji maštaju o potpunom seksualnom podčinjavanju ženi. Najčešće takav seks vole muškarci na visokim pozicijama i s jako odgovornim poslovima. Ovakav oblik intimnosti za njih znači potpuno opuštanje u kojemu se napokon netko za njih brine, a oni ne moraju ni o čemu razmišljati.

Seksualna igra u kojoj muškarac prepušta svu kontrolu ženi može biti jako napaljujuća. Oni koji vole ovakav oblik seksualnog užitka kažu da postoji nešto opojno u ideji da je muškarac sveden na nivo seksualne igračke čija jedina zadaća je zadovoljiti sve želje svoje partnerice - domine.

4. Vaš filmić

Pornografska industrija bazira se na vizualnom podražaju, a novci koji se tu vrte dokaz su koliko muškarcima to odgovara. Muškarce (44 posto njih) napaljuju gledati sebe u akciji, tako da snimanje seksi kućnih videa i nije tako čudno. Gledanje sebe za vrijeme seksa, pogotovo ako su zadovoljni svojim izgledom i performansom, može biti fenomenalan afrodizijak, za oba partnera.

5. Gledanje drugih

Gledate puno filmova eksplicitnog sadržaja? Uzbudite se kad vidite par u seksualnom činu? Ne brinite se, čak 63 posto muškaraca se napali na samu ideju da gledaju seksualni čin, čak se ne moraju ni zamisliti da sudjeluju u njemu, već samo da su u blizini i da mu svjedoče.

Osim samog seksa, muškarce jako napaljuje i ideja samozadovoljavanja. Gledanje žene koja se zadovoljava će uzbuditi većinu muškaraca.

6. U javnosti

Seks na javnom mjestu ili pred neznancima je jedna od najčešćih muških maštarija. To je jedna od onih fantazija koje su uvijek na vrhu popisa seksualnih želja. Iako će čak 43 posto muškaraca maštati o seksu u javnosti, na njega će se samo mali broj odlučiti.

7. Igranje uloga

Ima toliko scenarija, mogućnosti, ideja... Toliko toga što može potpuno zaokupiti muškarca da sama pomisao na partnericu u, na primjer odjeći medicinske sestre, može biti trenutni afrodizijak. Seksualne igrice doktora i medicinske sestre, poštara i usamljene kućanice, ili za one malo naprednije, slučajni susret dvoje stranaca u hotelu, koji rezultira jednom nezaboravnom noći... otvara brojne mogućnosti.

8. Zrcala

Muškarci vole vizualnu stimulaciju, zato je striptiz toliko popularan. I na njihovu žalost, tijekom seksa nemaju uvijek najbolji pogled na sve što se događa. Zato seks uz veliko ogledalo, koje daje priliku da se uz sam čin uživa u pogledu na akciju, je svakom muškarcu jako privlačan.

9. Seks sa strancem

Ovo je češće ženska nego muška fantazija, ali to ne znači da muškarci ne žele osjetiti istu strast s potpunom strankinjom, koju nakon toga više nikad neće vidjeti. Jednostavno ima nečeg u činjenici da je to samo jedan trenutak u životu i da čovjek nema nikakvog utjecaja ni kontrole na drugu osobu, piše portal You Queen.

10. Dijeljenje partnera

Nekim muškarcima je jako privlačno dijeliti partnericu s drugim muškarcem. Postoji nešto degradirajuće u cijeloj ideji da on u svojoj fantaziji nije dominantan, jedini i najbolji, pastuh u krevet, što nekima može pričinjavati veliko uzbuđenje. Seks partnerice s drugom osobom potiče njegovu prirodnu želju za natjecanjem, da bude prvi, najbolji i jedini...

Mašta je mašta, ali ako se itko odluči isprobati svoje maštarije s partnerom jako bitno je da se dobro iskomunicira što točno tko želi i koliko daleko je spreman ići. Nažalost, ponekad seksualne maštarije mogu postati previše za jednog ili oba partnera i tad je bitno da se ljudi dogovore oko signala koji će označavati prestanak igre.

