Ovo su 15 savjeta koji će u potpunosti transformirati dosadan intimni život

RAZGOVARAJTE MEĐUSOBNO Prvo, vi i vaš partner trebate razgovarati jedno s drugim. Budite iskreni i sigurni u dijeljenje intimnih detalja o sebi. Ne bojte se otvoreno reći što želite u krevetu i što vas uzbuđuje. Pitajte jedno drugo o fantazijama, maštarijama i stvarima koje vas pale, ali i koje vam se ne sviđaju. Takvim razgovorom sve postaje jasno i nestaje nesigurnost, a redovito prakticiranje ovog običaja može značajno poboljšati vaš seksualni život. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija