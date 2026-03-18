Ovo su 3 dodatka prehrani koja svi stariji od 50 moraju uzimati

Nakon pedesete, tijelo se mijenja - mišići gube snagu, kosti postaju slabije, a energija opada. Iako su uravnotežena prehrana i redovita tjelovježba ključni za održavanje vitalnosti, određeni dodaci prehrani mogu dodatno pomoći.

Stručnjaci ističu da dodaci bogati vitaminima, mineralima i drugim važnim spojevima mogu poboljšati funkciju mišića, zdravlje kostiju i razinu energije - sve ono što nam je potrebno da se osjećamo snažno i aktivno.

Dr. Michael Lahey preporučuje sljedeće dodatke prehrani osobama starijima od 50 godina.

1. Magnezij - za snažne mišiće i bolju pokretljivost

Magnezij je neophodan za zdravlje mišića. Pomaže u regulaciji kontrakcija i sprječava neugodne grčeve. Kada tijelo ima dovoljno magnezija, smanjuje se ukočenost i bol u mišićima, što olakšava kretanje i povećava snagu.

- Magnezij je mikronutrijent koji pomaže u regulaciji mnogih tjelesnih procesa, od funkcije mišića i živaca do proizvodnje energije. Kod osoba starijih od 50 godina pomaže u kontroli mišićnih kontrakcija, povećava energiju i podržava zdravlje srca - kaže dr. Lahey.

2. Vitamin D - za čvrste kosti i energiju

Vitamin D je ključan za apsorpciju kalcija, što je od vitalne važnosti za kosti. S godinama gustoća kostiju opada, a rizik od prijeloma i osteoporoze raste.

- Vitamin D ne pomaže samo zdravlju kostiju, već i mišićima, imunološkom sustavu i energiji. Dovoljna količina, bilo kroz hranu ili dodatke, smanjuje padove i prijelome, što je ključno za očuvanje fizičke snage u kasnijim godinama - ističe dr. Lahey.

3. Omega-3 masne kiseline - protiv upale i bolova u zglobovima

S godinama se često javljaju bolovi u zglobovima i ukočenost zbog kronične upale. Omega-3 masne kiseline, sadržane u ribljem ulju, imaju snažna protuupalna svojstva. Pomažu u smanjenju boli, povećavaju pokretljivost i potiču bolje kretanje.

- Omega-3 masne kiseline pomažu zglobovima i krvožilnom sustavu, smanjuju upalu i poboljšavaju opće fizičko kretanje. To rezultira višom razinom energije i boljim raspoloženjem - dodaje dr. Lahey.

Stručnjaci naglašavaju da nije potrebno potpuno izbaciti šećer ili određene namirnice. Ključ je u uravnoteženoj prehrani, redovitom kretanju i dodacima koji tijelu daju ono što mu treba.

Jednostavne promjene u životnom stilu - poput redovitih obroka, vježbi snage, dovoljno sna i ovih dodataka - mogu značajno poboljšati energiju, vitalnost i ukupno zdravlje. Nakon pedesete, vrijedi obratiti pažnju na svaki detalj - tijelo će ti biti zahvalno!