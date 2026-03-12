Obavijesti

Evo koliko voća i povrća bi stvarno trebali pojesti svaki dan

Zdravstveni stručnjaci već godinama ističu važnost voća i povrća kao temelja uravnotežene prehrane, a nova analiza pokazuje da mnogi još uvijek ne znaju koliko ih trebaju konzumirati svaki dan

Preporuke nisu proizvoljne – temelje se na brojnim znanstvenim istraživanjima koja povezuju povećan unos voća i povrća s boljim zdravljem i smanjenim rizikom kroničnih bolesti.

Prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i Organizacije za hranu i poljoprivredu, odrasli bi trebali dnevno unijeti najmanje 400 grama voća i povrća, što se najčešće opisuje kao pravilo “pet porcija na dan”.

Jedna porcija iznosi oko 80 grama – primjerice jedna srednja jabuka, šalica nasjeckanog povrća ili pola šalice kuhanog povrća.

Stručnjaci posebno naglašavaju raznolikost: kombiniranje različitih vrsta i boja voća i povrća povećava unos vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa, koji zajedno doprinose zdravlju organizma.

Znanstvena istraživanja upućuju da prehrana bogata biljnim namirnicama može smanjiti rizik od bolesti srca, visokog krvnog tlaka, nekih vrsta raka i metaboličkih poremećaja, a također pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine jer su ove namirnice niskokalorične, ali zasitne.

Iako se preporuka često zove “pet porcija”, to ne znači da svaki obrok mora biti velika salata. Dodavanje povrća uz ručak i večeru ili uključivanje voća u doručak i međuobroke može lako pomoći da se dnevna količina ispuni. Čak i povećanje unosa za jednu ili dvije porcije dnevno može imati pozitivan učinak ako osoba inače unosi vrlo malo voća i povrća.

Praktični savjeti uključuju planiranje obroka tako da u svaki obrok bude uključena barem jedna porcija biljnih namirnica, kao i korištenje voća i povrća u varivima, juhama ili kao snack tijekom dana. Ključno je ne težiti savršenstvu, nego dosljednosti u uključivanju prirodnih namirnica u svakodnevnu prehranu — što je jedan od najjednostavnijih koraka prema zdravijem životu.

