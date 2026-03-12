Evo koliko voća i povrća bi stvarno trebali pojesti svaki dan

Preporuke nisu proizvoljne – temelje se na brojnim znanstvenim istraživanjima koja povezuju povećan unos voća i povrća s boljim zdravljem i smanjenim rizikom kroničnih bolesti.

POGLEDAJ VIDEO: Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće'

Pokretanje videa... 01:04 Hit u Zagrebu: 'Ovdje jedite bez brige i mršavite. Sva jela radimo na 5 grama masnoće' | Video: 24sata/pixsell/instagram

Prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije i Organizacije za hranu i poljoprivredu, odrasli bi trebali dnevno unijeti najmanje 400 grama voća i povrća, što se najčešće opisuje kao pravilo “pet porcija na dan”.

Jedna porcija iznosi oko 80 grama – primjerice jedna srednja jabuka, šalica nasjeckanog povrća ili pola šalice kuhanog povrća.

Stručnjaci posebno naglašavaju raznolikost: kombiniranje različitih vrsta i boja voća i povrća povećava unos vitamina, minerala, vlakana i antioksidansa, koji zajedno doprinose zdravlju organizma.

Znanstvena istraživanja upućuju da prehrana bogata biljnim namirnicama može smanjiti rizik od bolesti srca, visokog krvnog tlaka, nekih vrsta raka i metaboličkih poremećaja, a također pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine jer su ove namirnice niskokalorične, ali zasitne.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Iako se preporuka često zove “pet porcija”, to ne znači da svaki obrok mora biti velika salata. Dodavanje povrća uz ručak i večeru ili uključivanje voća u doručak i međuobroke može lako pomoći da se dnevna količina ispuni. Čak i povećanje unosa za jednu ili dvije porcije dnevno može imati pozitivan učinak ako osoba inače unosi vrlo malo voća i povrća.

Foto: 123RF

Praktični savjeti uključuju planiranje obroka tako da u svaki obrok bude uključena barem jedna porcija biljnih namirnica, kao i korištenje voća i povrća u varivima, juhama ili kao snack tijekom dana. Ključno je ne težiti savršenstvu, nego dosljednosti u uključivanju prirodnih namirnica u svakodnevnu prehranu — što je jedan od najjednostavnijih koraka prema zdravijem životu.